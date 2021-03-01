Фотограф снял замерзший Горный Алтай с высоты — 13 кадров как будто с другой планеты

Фотограф из Новосибирска Антон Уницын в конце зимы съездил в Горный Алтай и привез оттуда серию эффектных фотографий. Он рассказал НГС, как прошла его поездка.
— Поездка сложилась спонтанно. Выпало несколько свободных дней, и было принято решение посвятить их Алтаю. Мысль запечатлеть суровую красоту зимнего Алтая зрела еще давно, но всё что-то мешало. А тут раз — и всё сложилось. Поскольку поездка не планировалась, подгадать с погодой не было возможности. Но в целом всё получилось достаточно удачно. Маршрут был такой: первый день едем до Чепоша (село в Чемальском районе Республики Алтай), второй — до Акташа (село в Улаганском районе), третий — чуть в сторону Курая (село в Кош-Агачском районе) и потом обратно, в сторону Манжерка Майминского района, а затем и Новосибирска.
— Первый и второй день была достаточно тяжелая пасмурная погода, дул сильный ветер, третий день порадовал уже переменной облачностью, а утро четвертого дня встретило нас солнцем. Зимний Алтай — это совершенно другая планета. Снег добавляет ландшафту объема, задерживаясь на части рельефа. Сплошной снежный покров есть не везде. Очень контрастно попадать на протяжении всего ста километров по очереди сначала в осень с травой вдоль трассы и тут же в зиму, где снег покрывает всё пространство до горизонта. Всем, кто любит Алтай, определенно стоит познакомиться с его зимней стороной.
В декабре другой новосибирский фотограф снял Шерегеш в сумерках. На них курорт — как будто с новогодних открыток. Также мы публиковали виды замерзающего Новосибирска, снятого с высоты.