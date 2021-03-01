Фотограф снял замерзший Горный Алтай с высоты — 13 кадров как будто с другой планеты

Фотограф из Новосибирска Антон Уницын в конце зимы съездил в Горный Алтай и привез оттуда серию эффектных фотографий. Он рассказал НГС, как прошла его поездка.

— Поездка сложилась спонтанно. Выпало несколько свободных дней, и было принято решение посвятить их Алтаю. Мысль запечатлеть суровую красоту зимнего Алтая зрела еще давно, но всё что-то мешало. А тут раз — и всё сложилось. Поскольку поездка не планировалась, подгадать с погодой не было возможности. Но в целом всё получилось достаточно удачно. Маршрут был такой: первый день едем до Чепоша (село в Чемальском районе Республики Алтай), второй — до Акташа (село в Улаганском районе), третий — чуть в сторону Курая (село в Кош-Агачском районе) и потом обратно, в сторону Манжерка Майминского района, а затем и Новосибирска.