Новосибирский фотограф показал Шерегеш в сумерках. Он похож на сказочный город — 8 красивых фото

Как выглядит ночной Шерегеш этой зимой — показал наш земляк Александр Антощенко. Фотограф сейчас находится в Шерегеше. По его словам, «днем снимать было нечего», и он решил взять камеру в руки лишь вечером:



— По пути в Геш я видел такой красоты закат, который бывает, наверное, только в судный день. Но на месте, днем, снимать было нечего, и я катался в свое удовольствие с утра и до самого закрытия, а после — снял Геш, погружающийся в сумерки. Шерегеш любят все! По крайней мере, я не знаю никого, кто бы не любил. Сейчас здесь затишье перед Новым годом, потом будет не протолкнуться на праздник.