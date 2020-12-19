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Новосибирский фотограф показал Шерегеш в сумерках. Он похож на сказочный город — 8 красивых фото

На них курорт — как будто с новогодних открыток

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А вы уже были этой зимой в Шерегеше?

А вы уже были этой зимой в Шерегеше?

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Новосибирский фотограф снял вечерний Шерегеш с высоты

Как выглядит ночной Шерегеш этой зимой — показал наш земляк Александр Антощенко. Фотограф сейчас находится в Шерегеше. По его словам, «днем снимать было нечего», и он решил взять камеру в руки лишь вечером:

— По пути в Геш я видел такой красоты закат, который бывает, наверное, только в судный день. Но на месте, днем, снимать было нечего, и я катался в свое удовольствие с утра и до самого закрытия, а после — снял Геш, погружающийся в сумерки. Шерегеш любят все! По крайней мере, я не знаю никого, кто бы не любил. Сейчас здесь затишье перед Новым годом, потом будет не протолкнуться на праздник.

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Фотографии получились сказочными

Фотографии получились сказочными

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На голубом фото эффектно выделяются огни домов

На голубом фото эффектно выделяются огни домов

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Домики — как будто с новогодних открыток

Домики — как будто с новогодних открыток

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Вечером лыжи и борды можно отложить в сторону — наступает время веселья в барах

Вечером лыжи и борды можно отложить в сторону — наступает время веселья в барах

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Александр Антощенко признается, что он — убежденный лыжник со стажем:

— Я начал кататься с девяти лет, ходил учиться на трассу в Новосибирске, которая называется «Альбатрос», на пединституте. Я лыжник, хотя все друзья катаются на бордах. Я пробовал кататься на доске, но переучиваться не стал, лыжи мне нравятся больше. Видимо, не распробовал сноуборд.

Шерегеш — один из популярных горнолыжных курортов России

Шерегеш — один из популярных горнолыжных курортов России

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Активные покатушки в поселке вечером сменяются не менее насыщенными вечеринками

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Если вы еще раздумываете — ехать ли в Геш — возможно, вас вдохновят эти фото

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О том, на сколько выросли цены в Шерегеше за год, и какие новые трассы открылись — мы подробно сообщали на днях.

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Шерегешфотограф
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