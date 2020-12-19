Новосибирский фотограф показал Шерегеш в сумерках. Он похож на сказочный город — 8 красивых фото

Новосибирский фотограф снял вечерний Шерегеш с высоты
Как выглядит ночной Шерегеш этой зимой — показал наш земляк Александр Антощенко. Фотограф сейчас находится в Шерегеше. По его словам, «днем снимать было нечего», и он решил взять камеру в руки лишь вечером:
— По пути в Геш я видел такой красоты закат, который бывает, наверное, только в судный день. Но на месте, днем, снимать было нечего, и я катался в свое удовольствие с утра и до самого закрытия, а после — снял Геш, погружающийся в сумерки. Шерегеш любят все! По крайней мере, я не знаю никого, кто бы не любил. Сейчас здесь затишье перед Новым годом, потом будет не протолкнуться на праздник.
Александр Антощенко признается, что он — убежденный лыжник со стажем:
— Я начал кататься с девяти лет, ходил учиться на трассу в Новосибирске, которая называется «Альбатрос», на пединституте. Я лыжник, хотя все друзья катаются на бордах. Я пробовал кататься на доске, но переучиваться не стал, лыжи мне нравятся больше. Видимо, не распробовал сноуборд.
О том, на сколько выросли цены в Шерегеше за год, и какие новые трассы открылись — мы подробно сообщали на днях.