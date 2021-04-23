Сайт РЖД упал после новости о десяти выходных днях

— Но если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте, — объяснила она. — Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски.

Президент пообещал подписать соответствующий указ сегодня же.