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Тема дняПутин объявил выходными с 1 по 10 мая

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Сайт РЖД упал после новости о десяти выходных днях

В компании объяснили причину сбоя

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Сбой произошел из-за резкого роста числа запросов

Сбой произошел из-за резкого роста числа запросов

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Сегодня произошел сбой в работе сайта и мобильного приложения «Российских железных дорог». Это случилось сразу после того, как стало известно о том, что рабочие дни между майскими праздниками сделают выходными.

— Временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения произошли из-за резкого роста числа запросов, — цитирует представителя компании РИА «Новости».

Выходными дни с 1 по 10 мая объявил сегодня Владимир Путин. Об этом главу государства попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сославшись на традицию отмечать майские праздники на даче.

— Но если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте, — объяснила она. — Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски.

Президент пообещал подписать соответствующий указ сегодня же.

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РЖДвыходныемайские праздники
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