На Алтае разгорелся скандал из-за матраса — его запустили в уникальное гейзерное озеро для съёмок рекламы

В уникальное гейзерное озеро на Алтае спустили матрас ради рекламы
В Республике Алтай сейчас разгорелся скандал из-за съемок на уникальном гейзеровом озере, которое располагается недалеко от села Акташ. Туристы обнаружили плавающий в воде матрас, который, по словам очевидцев, запустили ради красивых рекламных снимков. Сейчас в ситуации разбирается полиция. Местный гид заявила, что съёмки проводили сотрудники рекламной компании из Новосибирска
«Озеро почему-то вызывает желание у многих что-то с ним сделать»
Конфликт произошёл
— Некое рекламное агентство снимало рекламу постельного белья. Надули матрас, погрузили на него бельё. Засунули в озеро. Я шла как раз со своими туристами туда. И мы подходим и видим этот матрас. Такой шок. Сотрудник рекламного агентства отобрал у меня телефон, чтобы я не вела съёмку всего этого. Но спасибо моим туристам, они фотографию сделали. И дальше я пошла к администрации туристической базы, рассказала ситуацию, они вызвали полицию. Но полиция приехала позже, чем уехали эти люди, — рассказала корреспонденту НГС гид Ирина Дмитриева.
По её словам, напавший на неё мужчина не скупился на оскорбления и угрозы.
— Несколько месяцев назад один блогер привез на озеро каяк, сфотографировался на нём и вызвал серьезный резонанс. Это озеро уникальное, единственное в мире по своей природе, очень маленькое, с очень хрупкой экосистемой, и тревожить его каким-либо образом нельзя. По дороге к нему перечислено на вывесках, что нельзя в нём купаться, кидать камни. Оно очень эффектное и почему-то вызывает желание у многих что-то с ним сделать — залезть в него, бросить что-то. У него на дне находятся ключи и красивая голубая глина. И когда вода бьёт — рисунок меняется на дне. И стоило одному блогеру туда залезть и опубликовать, и вот результат, — объясняет Ирина.
Телефон в итоге мужчина Ирине всё-таки вернул. Женщина не смогла дождаться полиции, так как была с туристами, и обратилась с заявлением в прокуратуру (скриншот обращения имеется в распоряжении редакции).
Озеро сейчас не является памятником природы. Ирина вместе с другими гидами-активистами в будущем планирует исправить эту ситуацию. По их словам, если озеро будут продолжать тревожить — оно просто погибнет.
На туристической базе «Маленький рай» корреспонденту НГС рассказали, что скандал был очень громким, а проводить съемки именно в воде никто группе не разрешал. А также добавили, что планируют установить на озере камеры, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.
В полиции проводят проверку
В пресс-службе МВД по Республике Алтай корреспонденту НГС подтвердили, что полиция в курсе скандала.
— Участковый сейчас проводит проверку по данному факту, — ответили в полиции. — По факту сообщения о конфликте. Заявление женщина писать не стала.
При этом в ведомстве добавили, что, когда сотрудники приехали на место, участники конфликта уже разъехались.
Кто проводил съемки, по мнению активистов
По словам активистов, съёмки в озере решило провести рекламное агентство по заказу новосибирского производителя текстиля. А в отобравшем телефон мужчине они опознали дизайнера, арт-директора из Новосибирска.
Корреспондент НГС связалась с арт-директором, на которого указали активисты. Он был удивлен, почему именно ему задают вопросы.
— Почему именно я? Странно... — написал мужчина. — Я не оскорблял никаких туристов, ни у кого ничего не отбирал, и по всему остальному мне нечего вам сказать.
На прямой вопрос корреспондента НГС, участвовал ли он в этих съемках, мужчина написал, что не обязан отвечать на этот вопрос. Но его последний пост в Instagram сделан именно в районе Акташа — он пишет, что приехал на Алтай по работе.
Также активистам удалось установить и других участников съемки, но после того, как корреспондент НГС начала выяснять ситуацию, фотографии с их страничек в Instagram были удалены.
Но редакция успела сделать скриншоты.
Что говорят в компании
Корреспондент НГС несколько раз пыталась получить комментарий от производителя белья, о котором говорили активисты.
В начале в компании ответили, что никого из руководства нет на месте, и попросили перезвонить попозже. Затем сотрудница компании, которая не представилась, прокричала в трубку, что фирма не имеет никакого отношения к истории с гейзерным озером и бросила трубку. Последующие звонки корреспондента НГС в фирме сбрасывались.
Редакция отправила письменный запрос на электронную почту организации.
В середине сентября НГС рассказывал, как новосибирцам приходится бороться за протоку реки Тулы. Берег в Кировском районе напротив СНТ «Цветущая Сибирь» засыпали строительным мусором. Местные жители сняли на видео КАМАЗы, которые постоянно привозят блоки и грунт.
Новосибирцы также переживают в целом за чистоту реки Тулы — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки.
Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой также вывалили строительный мусор. О своём опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке.