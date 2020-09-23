На Алтае разгорелся скандал из-за матраса — его запустили в уникальное гейзерное озеро для съёмок рекламы

По её словам, напавший на неё мужчина не скупился на оскорбления и угрозы.

— Несколько месяцев назад один блогер привез на озеро каяк, сфотографировался на нём и вызвал серьезный резонанс. Это озеро уникальное, единственное в мире по своей природе, очень маленькое, с очень хрупкой экосистемой, и тревожить его каким-либо образом нельзя. По дороге к нему перечислено на вывесках, что нельзя в нём купаться, кидать камни. Оно очень эффектное и почему-то вызывает желание у многих что-то с ним сделать — залезть в него, бросить что-то. У него на дне находятся ключи и красивая голубая глина. И когда вода бьёт — рисунок меняется на дне. И стоило одному блогеру туда залезть и опубликовать, и вот результат, — объясняет Ирина.

Телефон в итоге мужчина Ирине всё-таки вернул. Женщина не смогла дождаться полиции, так как была с туристами, и обратилась с заявлением в прокуратуру (скриншот обращения имеется в распоряжении редакции).



Озеро сейчас не является памятником природы. Ирина вместе с другими гидами-активистами в будущем планирует исправить эту ситуацию. По их словам, если озеро будут продолжать тревожить — оно просто погибнет.

