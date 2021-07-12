Сибиряк разбился на леднике Актру: показываем, где он погиб

Тело новосибирского альпиниста не могут достать с ледника Актру
10 июля при восхождении на ледник Актру в Горном Алтае погиб новосибирский альпинист Георгий Шевелев — он руководил восхождением. Остальные члены группы не пострадали.
Погибший окончил Новосибирский государственный университет в 2011 году, работал заведующим лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Как сообщили в МЧС по Республике Алтай, «при восхождении на вершину альпинист сорвался в ущелье Ян-Карасу на противоположную сторону ледника Актру».
Точные координаты, где турист сорвался, и место его гибели неизвестны. На карточке мы отобразили часть склона, где, предположительно, произошла трагедия. На инфографике изображена основная вершина Северо-Чуйского хребта — Актру. Ее высота составляет 4065 метров.
Пока тело туриста лежит в месте, которое называют «горным цирком». Спасатели не могут эвакуировать погибшего из-за неблагоприятных погодных условий в высокогорье.
Как рассказали очевидцы МЧС, турист сорвался из-за камнепада. С места падения до того места, где находится тело туриста, около 700 метров.
Ранее в секции туризма корреспонденту НГС сообщили, что погибший пролетел не 700 метров, а 300 по крутому склону. По информации одного из участников его группы, Георгий Шевелев «оступился, никакого камнепада не было».
В июле прошлого года туристка из Новосибирска пострадала в Республике Алтай — ее эвакуировали на вертолете.