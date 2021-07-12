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Тема дня32-летний ученый из СО РАН погиб в горах Алтая

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Сибиряк разбился на леднике Актру: показываем, где он погиб

Группа альпинистов следовала к пику высотой более 4 тысяч метров

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Погодные условиях в горах уже третий день не позволяют эвакуировать погибшего

Погодные условиях в горах уже третий день не позволяют эвакуировать погибшего

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Тело новосибирского альпиниста не могут достать с ледника Актру

10 июля при восхождении на ледник Актру в Горном Алтае погиб новосибирский альпинист Георгий Шевелев — он руководил восхождением. Остальные члены группы не пострадали.

Погибший окончил Новосибирский государственный университет в 2011 году, работал заведующим лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Как сообщили в МЧС по Республике Алтай, «при восхождении на вершину альпинист сорвался в ущелье Ян-Карасу на противоположную сторону ледника Актру».

Точные координаты, где турист сорвался, и место его гибели неизвестны. На карточке мы отобразили часть склона, где, предположительно, произошла трагедия. На инфографике изображена основная вершина Северо-Чуйского хребта — Актру. Ее высота составляет 4065 метров.

В инфографике использовано фото с сайта <a href="http://risk.ru/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Risk.ru</a> пользователя <a href="https://risk.ru/people/anrof" class="_ io-leave-page" target="_blank">Anrof</a>

В инфографике использовано фото с сайта Risk.ru пользователя Anrof

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Пока тело туриста лежит в месте, которое называют «горным цирком». Спасатели не могут эвакуировать погибшего из-за неблагоприятных погодных условий в высокогорье.

Как рассказали очевидцы МЧС, турист сорвался из-за камнепада. С места падения до того места, где находится тело туриста, около 700 метров.

Ранее в секции туризма корреспонденту НГС сообщили, что погибший пролетел не 700 метров, а 300 по крутому склону. По информации одного из участников его группы, Георгий Шевелев «оступился, никакого камнепада не было».

В июле прошлого года туристка из Новосибирска пострадала в Республике Алтай — ее эвакуировали на вертолете.

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Горный Алтайгорыпогиб альпинист
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