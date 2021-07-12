Новосибирский альпинист сорвался при восхождении на ледник Актру — его тело пролетело сотни метров

Во время восхождения на ледник Горного Алтая
Новосибирский альпинист, член секции горного туризма НГУ 32-летний Георгий Шевелев погиб при восхождении на ледник Актру в Горном Алтае. Тело погибшего не могут вывезти с места происшествия.
— 10 июля около 11 часов утра при восхождении на вершину Актру с гребня на подходе к главному жандарму сорвался член нашей секции Георгий Шевелев. Срыв произошел в сторону восточной стены Актру, в долину Ян-Карасу, на подходе к главному жандарму. На гребне была связь, о ЧП участники сразу сообщили в МЧС Горно-Алтайска. Вечером, уже по темноте группа спустилась к Голубому озеру, где находился бивак.
Георгий руководил восхождением, больше пострадавших нет, сейчас его группа уже в Новосибирске.
— В тот же день, 10 июля, из Новосибирска на спасработы выехала группа из семи человек, собранная из членов секции под руководством Романа Абилдаева (Роман Абилдаев, Сергей Яскевич, Николай Смоленцев, Георгий Разуваев, Дмитрий Бабий, Леонид Короленко, Антон Лончаков), — также говорится в сообщении.
11 июля группа Романа Абилдаева встретилась со спасателями МЧС.
— Попытки спуска в долину Ян-Карасу показали большую лавинную и камнепадную опасность склона. Пробыв на гребне продолжительное время, группа не наблюдала каких-либо признаков жизни у Георгия. К вечеру было решено спускаться на Голубое озеро. По причине гибели Георгия и высокой лавинной опасности в долине Ян-Карасу спасательные работы было решено прекратить, — в том числе говорится в посте.
Как рассказали очевидцы МЧС, турист сорвался из-за камнепада. С места падения до того места, где находится тело туриста, около 700 метров. Место, где сейчас лежит его тело, называют «горным цирком».
В секции туризма корреспонденту НГС сообщили, что погибший пролетел не 700 метров, а 300 по крутому склону. По информации одного из участников его группы, Георгий Шевелев «оступился, никакого камнепада не было».
— Это был тренировочный выезд в рамках подготовки к походу, который летом он должен был вести. Гоша был очень опытным участником и руководителем, неоднократно ходившим и по данному маршруту, и по другим значительно более сложным, участник нескольких горных шестерок (горный поход шестой категории сложности. — Прим. ред.), но, к сожалению, такое случается. Мы в шоке от произошедшего и от того, что такое произошло именно с Гошей, — говорится в посте сообщества горного туризма НГУ.
Как сообщили в МЧС по Республике Алтай, тело погибшего будет эвакуировано с места падения, как только наладятся погодные условия — в районе туманы и затяжная облачность.
— Для поиска места падения туриста были задействованы спасатели, которые дежурят на сезонном спасательном посту Актру. Его удалось обнаружить, но извлечь теми силами, которые есть, не представляется возможным, требуется привлечение авиации. С
Погибший — Георгий Шевелев — окончил Новосибирский государственный университет в 2011 году, работал заведующим лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Информацию об этом подтвердили члены секции горного туризма.
Редакция НГС выражает соболезнования семье и родственникам погибшего.
В июле прошлого года туристка из Новосибирска пострадала в Республике Алтай — ее эвакуировали на вертолете.