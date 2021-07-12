Новосибирский альпинист сорвался при восхождении на ледник Актру — его тело пролетело сотни метров

Новосибирский альпинист, член секции горного туризма НГУ 32-летний Георгий Шевелев погиб при восхождении на ледник Актру в Горном Алтае. Тело погибшего не могут вывезти с места происшествия.

— 10 июля около 11 часов утра при восхождении на вершину Актру с гребня на подходе к главному жандарму сорвался член нашей секции Георгий Шевелев. Срыв произошел в сторону восточной стены Актру, в долину Ян-Карасу, на подходе к главному жандарму. На гребне была связь, о ЧП участники сразу сообщили в МЧС Горно-Алтайска. Вечером, уже по темноте группа спустилась к Голубому озеру, где находился бивак. 11-го числа группа спустилась в Курай, — говорится в посте сообщества горного туризма НГУ.