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В Минприроды Алтая рассказали, накажут ли новосибирцев, запустивших матрас в уникальное гейзерное озеро

Ведомство не нашло никаких нарушений

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По словам активистов, съемки в озере решило провести рекламное агентство по заказу новосибирского производителя текстиля

По словам активистов, съемки в озере решило провести рекламное агентство по заказу новосибирского производителя текстиля

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Новосибирцев, запустивших матрас в гейзерное озеро, не будут наказывать

Минприроды Республики Алтай не нашло нарушений в заплыве матраса в уникальном гейзерном озере, который устроили для съемки рекламы новосибирцы. Скандал разгорелся в конце сентября. Алтайский гид Ирина Дмитриева привела туристов на место и заметила съемки. Она вызвала полицию, а также пожаловалась на действия съемочной группы в прокуратуру. По ее словам, подобные действия могут привести к уничтожению озера.

Ей удалось получить официальный ответ Минприроды Республики Алтай только вчера вечером. При этом документ был адресован прокуратуре.

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— Ввиду того, что надувной матрас не является отходом, данное событие не является административным правонарушением в области охраны окружающей среды, — говорится в официальном документе, который имеется в распоряжении редакции.

Также ведомство добавляет, что озеро не является особо охраняемой природной территорией. Ассоциация туристических организаций Республики Алтай планирует добиться подобного статуса для озера.

В середине сентября НГС рассказывал, как новосибирцам приходится бороться за протоку реки Тулы. Берег в Кировском районе напротив СНТ «Цветущая Сибирь» засыпали строительным мусором. Местные жители сняли на видео КАМАЗы, которые постоянно привозят блоки и грунт.

Новосибирцы также переживают в целом за чистоту реки Тулы — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки.

Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой также вывалили строительный мусор. О своем опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке.

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Алтайгейзерное озеро
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