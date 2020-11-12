В Минприроды Алтая рассказали, накажут ли новосибирцев, запустивших матрас в уникальное гейзерное озеро

Минприроды Республики Алтай не нашло нарушений в заплыве матраса в уникальном гейзерном озере, который устроили для съемки рекламы новосибирцы. Скандал разгорелся в конце сентября. Алтайский гид Ирина Дмитриева привела туристов на место и заметила съемки. Она вызвала полицию, а также пожаловалась на действия съемочной группы в прокуратуру. По ее словам, подобные действия могут привести к уничтожению озера.

Ей удалось получить официальный ответ Минприроды Республики Алтай только вчера вечером. При этом документ был адресован прокуратуре.