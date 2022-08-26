Успеть за выходные: изучаем Алтай с аудиогидом — смотрим на принцессу Укока, Катунь и живописные перевалы

Село Манжерок и горнолыжный комплекс Сбербанка

Не все места из аудиогида мы посетили сразу, некоторые оставили для того, чтобы заехать на обратном пути, например, знаменитое село Манжерок, о котором пела Эдита Пьеха. Как сообщает аудиогид, Манжерок — единственный горнолыжный комплекс на Горном Алтае.

В 2012 году владельцем горнолыжного комплекса стал Сбербанк, около Манжерокского озера решили возвести гостиничный комплекс, напоминающий отель в Турции. На паспорте объекта указано, что застройщик комплекса — ООО «Всесезонный курорт Манжерок», завершить строительство планируют в августе следующего года. С началом новой стройки, которая перекрыла вид на озеро, Манжерок изменился, нет здесь больше прежнего уютного места со старой канатной дорогой.