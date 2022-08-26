Успеть за выходные: изучаем Алтай с аудиогидом — смотрим на принцессу Укока, Катунь и живописные перевалы
Мы проехали по Чуйскому тракту и добрались до места слияния Чуи с Катунью
В июне НГС начал серию публикаций к 100-летию Чуйского тракта — одной из самых красивых дорог мира по версии журнала National Geografic. Журналисты рассказали историю строительства дороги, проехали весь путь до границы с Монголией, погуляли по Бийску и Горно-Алтайску, а также показали, какие сувениры можно купить у местных торговцев. В этот раз НГС проехал по Чуйскому тракту три дня с бесплатным аудиогидом — рассказываем, что посмотреть на Алтае за выходные и как узнать об истории и легендах бесплатно.
По Чуйскому тракту проезжают тысячи туристов каждый год, многие места давно уже известны. Но в нашем трехдневном путешествии мы решили не строить маршруты до конкретных точек и проехать по тракту с бесплатным аудиогидом от МТС, чтобы сэкономить на экскурсиях, узнать местные легенды и увидеть знаковые места Алтая. Мы путешествовали на машине, не задумываясь о маршруте, — просто ехали по тракту и слушали, что рассказывает гид и куда предлагает заехать.
Бийск: нулевой километр и музей Чуйского тракта
Первая остановка — старинный город Бийск, в котором сохранилась часть купеческих домов, всего в городе около 270 исторических зданий. Купеческий особняк из красного кирпича — музей Чуйского тракта, построенный в 1911 году. До 1961 года тракт начинался с Бийска, поэтому около музея установлен нулевой километр.
А вот что говорит аудиогид: скульптура выполнена в форме подковы, что символизирует первое средство передвижения по тракту — лошадь, а разметка на ней показывает изгиб Чуйского тракта. Если подойти поближе и приглядеться, то увидите на нижней части скульптуры фигурки животных, которые когда-то ходили по дороге, где сейчас ежедневно проезжают машины.
Село Сростки: гора Пикет с восьмиметровым памятником Шукшину
Немного дальше Бийска расположено село Сростки, в нем родился и вырос советский писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. По рассказам, писатель часто приходил на гору Пикет и смотрел на село свысока, поэтому именно здесь ему установили памятник высотой восемь метров.
Спуск у горы пологий, можно без труда заехать на машине и посидеть там, где раньше отдыхал Шукшин, сверху открывается завораживающий вид на село, а если посмотреть вдаль — то и на Катунь, которая будет сопровождать нас всю поездку.
Источник Аржан-Суу с чистой водой
Едем дальше, гид рассказывает об источнике с чистой водой — Аржан-Суу. Заметить его сложно — он скрывается в конце торговых лавок. Согласно поверьям, вода обладает лечебными свойствами, а с алтайского Аржан-Суу переводится как «святая вода».
Существует легенда, что один охотник ранил марала, но зверь добежал до воды, прыгнул в нее и исцелился. Охотник, увидев, как затянулись раны у марала, бросил в воду сушеного хариуса и шкуру выдры, которые тут же ожили. После этого источник стали считать целебным, а воду набирать с собой или пить на месте.
Сами виды Чуйского тракта из окна машины — незабываемые пейзажи, когда равнины превращаются в холмы, рядом с дорогой бежит шумная Катунь, а справа и слева то и дело появляются горы. Ехать по такой дороге — одно удовольствие и отдых для глаз, привыкших к урбанистическим пейзажам большого города.
Алтай условно делят на две зоны: среднегорная и высокогорная. Среднегорная доходит до Акташа, здесь много туристов, населенных пунктов и достопримечательностей. Высокогорная начинается между Акташем и Кош-Агачем, а заканчивается на границе с Монголией — эта часть населена мало и считается не туристической.
Перевал «прямая подошва»
На Алтае есть два главных перевала: Семинский и Чике-Таман. Семинский — оживленное место привала и торговли. Виды здесь завораживают не так сильно, поэтому советуем ехать до Чике-Тамана.
Опять слушаем аудиогид: название «Чике-Таман» в переводе означает «прямая подошва», а высота перевала — 1295 метров. Здесь есть две смотровые площадки, первая — бесплатная, а вход на вторую обойдется в 50 рублей. Придется долго подниматься по крутой лестнице, но оно того стоит.
После Чике-Тамана едем на место слияния Чуи с Катунью, но советуем остановиться и насладиться видами, здесь можно заметить быструю Катунь, по которой иногда сплавляются самые отважные туристы.
Священное место для алтайцев — слияние Чуи с Катунью
Две реки встречаются чуть дальше села Иня, не доезжая до слияния, можно увидеть каменные стелы. Их использовали в качестве ритуальных сооружений, для жителей Алтая это священное место, которое огорожено небольшим забором, но их можно не заметить, поэтому гид советует немного притормозить.
А вот границу двух рек вживую вы увидите точно: Катунь — бирюзового, изумрудного оттенка, а Чуя — мутно-светлая или же серая. В начале слияния их воды идут параллельно, но вдалеке можно заметить, как бирюзовая Катунь поглощает мутные воды Чуи.
Слияние двух рек считается священным местом для алтайцев, туристы здесь строят пирамидки из камней, чтобы загадать желание или вернуться на это место снова.
Село Манжерок и горнолыжный комплекс Сбербанка
Не все места из аудиогида мы посетили сразу, некоторые оставили для того, чтобы заехать на обратном пути, например, знаменитое село Манжерок, о котором пела Эдита Пьеха. Как сообщает аудиогид, Манжерок — единственный горнолыжный комплекс на Горном Алтае.
В 2012 году владельцем горнолыжного комплекса стал Сбербанк, около Манжерокского озера решили возвести гостиничный комплекс, напоминающий отель в Турции. На паспорте объекта указано, что застройщик комплекса — ООО «Всесезонный курорт Манжерок», завершить строительство планируют в августе следующего года. С началом новой стройки, которая перекрыла вид на озеро, Манжерок изменился, нет здесь больше прежнего уютного места со старой канатной дорогой.
По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Всесезонный курорт Манжерок» образовано в 2020 году, выручка на конец 2021 года составила 400,6 млн рублей, чистый убыток — 84,4 млн.
Насладиться Манжерокским озером можно с горы Синюха, на ее вершину ведет новый подъемник с удобными, современными кабинками, цена за один билет — 750 рублей.
Существует несколько версий происхождения названия села Манжерок, по одной из них, это слово переводится с алтайского как «отгороженная котловина», по другой — «туманная гора».
Национальный музей Алтая в Горно-Алтайске
Последняя остановка нашего трехдневного путешествия по Алтаю — национальный музей имени Анохина. Он находится в единственном городе республики — Горно-Алтайске. Толком прогуляться по нему нам не удалось — поджимало время, но даже так мы успели обратить внимание на граффити, посвященные знаменитым деятелям Алтая, на зданиях. Рекомендуем также подняться на гору Тугая, лучше всего это сделать по крутой лестнице, а не по дороге на машине.
Самый известный экспонат здесь — принцесса Укока, ее можно увидеть только в определенное время и в определенные часы, на сайте музея даже есть расписание экспонирования мумии. В зале, где расположен саркофаг принцессы, поддерживается определенная температура, а музыка создает ощущение мистики. Кроме того, фотографировать в зале строго запрещено, наверное, чтобы не беспокоить принцессу.
Как рассказывает гид, она была захоронена до нашей эры, а обнаружили мумию только в конце XX века. Погребальная камера, в которой находился саркофаг, была заполнена льдом, поэтому мумия сохранилась в первоначальном виде, включая одежду и парик.
НГС посетил несколько знаковых мест Алтая за 3 дня с аудиогидом «Чуйский тракт». Всего в гиде 68 точек, его можно бесплатно скачать на платформе МТС Live и слушать во время поездки от Новосибирска до Монголии.
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