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Репортаж

Успеть за выходные: изучаем Алтай с аудиогидом — смотрим на принцессу Укока, Катунь и живописные перевалы

Мы проехали по Чуйскому тракту и добрались до места слияния Чуи с Катунью

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Пейзажи Чуйского тракта завораживают: разрушенные старые деревни с покосившимися домами и величественные вершины

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В июне НГС начал серию публикаций к 100-летию Чуйского тракта — одной из самых красивых дорог мира по версии журнала National Geografic. Журналисты рассказали историю строительства дороги, проехали весь путь до границы с Монголией, погуляли по Бийску и Горно-Алтайску, а также показали, какие сувениры можно купить у местных торговцев. В этот раз НГС проехал по Чуйскому тракту три дня с бесплатным аудиогидом — рассказываем, что посмотреть на Алтае за выходные и как узнать об истории и легендах бесплатно.

По Чуйскому тракту проезжают тысячи туристов каждый год, многие места давно уже известны. Но в нашем трехдневном путешествии мы решили не строить маршруты до конкретных точек и проехать по тракту с бесплатным аудиогидом от МТС, чтобы сэкономить на экскурсиях, узнать местные легенды и увидеть знаковые места Алтая. Мы путешествовали на машине, не задумываясь о маршруте, — просто ехали по тракту и слушали, что рассказывает гид и куда предлагает заехать.

Бийск: нулевой километр и музей Чуйского тракта

По Бийску стоит прогуляться несколько часов, чтобы посмотреть старинные здания, окунуться в прошлое и вообразить себя купцом

По Бийску стоит прогуляться несколько часов, чтобы посмотреть старинные здания, окунуться в прошлое и вообразить себя купцом

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Первая остановка — старинный город Бийск, в котором сохранилась часть купеческих домов, всего в городе около 270 исторических зданий. Купеческий особняк из красного кирпича — музей Чуйского тракта, построенный в 1911 году. До 1961 года тракт начинался с Бийска, поэтому около музея установлен нулевой километр.

А вот что говорит аудиогид: скульптура выполнена в форме подковы, что символизирует первое средство передвижения по тракту — лошадь, а разметка на ней показывает изгиб Чуйского тракта. Если подойти поближе и приглядеться, то увидите на нижней части скульптуры фигурки животных, которые когда-то ходили по дороге, где сейчас ежедневно проезжают машины.

Музей посвящен истории дороги, в нем можно увидеть артефакты, найденные во время строительства, костюмы шоферов прошлого столетия, чертежи и макеты тракта

Музей посвящен истории дороги, в нем можно увидеть артефакты, найденные во время строительства, костюмы шоферов прошлого столетия, чертежи и макеты тракта

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Здесь есть большая карта Алтайского края во всю стену и длинный макет с рельефом Чуйского тракта

Здесь есть большая карта Алтайского края во всю стену и длинный макет с рельефом Чуйского тракта

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Село Сростки: гора Пикет с восьмиметровым памятником Шукшину

Немного дальше Бийска расположено село Сростки, в нем родился и вырос советский писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. По рассказам, писатель часто приходил на гору Пикет и смотрел на село свысока, поэтому именно здесь ему установили памятник высотой восемь метров.

Спуск у горы пологий, можно без труда заехать на машине и посидеть там, где раньше отдыхал Шукшин, сверху открывается завораживающий вид на село, а если посмотреть вдаль — то и на Катунь, которая будет сопровождать нас всю поездку.

Увидеть Чуйский тракт таким, какой он был раньше, можно в фильме «Живет такой парень», в нем главный герой работает шофером и водит машину по знаменитой дороге. Кстати, сценарий к картине написал сам Шукшин

Увидеть Чуйский тракт таким, какой он был раньше, можно в фильме «Живет такой парень», в нем главный герой работает шофером и водит машину по знаменитой дороге. Кстати, сценарий к картине написал сам Шукшин

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Примет о том, что необходимо потереть пальцы ног Шукшина на счастье, нет, но туристы всё равно стерли покрытие скульптуры — видимо, на всякий случай

Примет о том, что необходимо потереть пальцы ног Шукшина на счастье, нет, но туристы всё равно стерли покрытие скульптуры — видимо, на всякий случай

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Источник Аржан-Суу с чистой водой

Едем дальше, гид рассказывает об источнике с чистой водой — Аржан-Суу. Заметить его сложно — он скрывается в конце торговых лавок. Согласно поверьям, вода обладает лечебными свойствами, а с алтайского Аржан-Суу переводится как «святая вода».

Существует легенда, что один охотник ранил марала, но зверь добежал до воды, прыгнул в нее и исцелился. Охотник, увидев, как затянулись раны у марала, бросил в воду сушеного хариуса и шкуру выдры, которые тут же ожили. После этого источник стали считать целебным, а воду набирать с собой или пить на месте.

Воду из источника путешественники активно набирают в бутылки. Мы тоже попробовали ее — вкус действительно показался нам более насыщенным и мягким, не таким, как у привычной воды

Воду из источника путешественники активно набирают в бутылки. Мы тоже попробовали ее — вкус действительно показался нам более насыщенным и мягким, не таким, как у привычной воды

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Сами виды Чуйского тракта из окна машины — незабываемые пейзажи, когда равнины превращаются в холмы, рядом с дорогой бежит шумная Катунь, а справа и слева то и дело появляются горы. Ехать по такой дороге — одно удовольствие и отдых для глаз, привыкших к урбанистическим пейзажам большого города.

Утром горы возле Чуйского тракта обволакивает легкий туман

Утром горы возле Чуйского тракта обволакивает легкий туман

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Алтай условно делят на две зоны: среднегорная и высокогорная. Среднегорная доходит до Акташа, здесь много туристов, населенных пунктов и достопримечательностей. Высокогорная начинается между Акташем и Кош-Агачем, а заканчивается на границе с Монголией — эта часть населена мало и считается не туристической.

За три дня с аудиогидом мы успели проехать только по среднегорной части Алтая. Доехать до границы с Монголией за такой срок будет сложно

За три дня с аудиогидом мы успели проехать только по среднегорной части Алтая. Доехать до границы с Монголией за такой срок будет сложно

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Перевал «прямая подошва»

На Алтае есть два главных перевала: Семинский и Чике-Таман. Семинский — оживленное место привала и торговли. Виды здесь завораживают не так сильно, поэтому советуем ехать до Чике-Тамана.

Опять слушаем аудиогид: название «Чике-Таман» в переводе означает «прямая подошва», а высота перевала — 1295 метров. Здесь есть две смотровые площадки, первая — бесплатная, а вход на вторую обойдется в 50 рублей. Придется долго подниматься по крутой лестнице, но оно того стоит.

С первой смотровой площадки открывается вид на горные хребты и зеленые поля, но опора ЛЭП как будто лишняя

С первой смотровой площадки открывается вид на горные хребты и зеленые поля, но опора ЛЭП как будто лишняя

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С платной площадки можно увидеть дорогу с крутыми поворотами, которая сначала поднимается наверх, а затем спускается. Ее как будто закрутили, а потом она сама начала раскручиваться

С платной площадки можно увидеть дорогу с крутыми поворотами, которая сначала поднимается наверх, а затем спускается. Ее как будто закрутили, а потом она сама начала раскручиваться

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После Чике-Тамана едем на место слияния Чуи с Катунью, но советуем остановиться и насладиться видами, здесь можно заметить быструю Катунь, по которой иногда сплавляются самые отважные туристы.

В начале пути горы были покрыты деревьями, после Чике-Тамана рельеф становится более каменистым

В начале пути горы были покрыты деревьями, после Чике-Тамана рельеф становится более каменистым

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Между перевалом и местом слияния Чуи с Катунью есть необычное место: поля превращаются в холмы, а после — в горы с острыми вершинами

Между перевалом и местом слияния Чуи с Катунью есть необычное место: поля превращаются в холмы, а после — в горы с острыми вершинами

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Священное место для алтайцев — слияние Чуи с Катунью

Две реки встречаются чуть дальше села Иня, не доезжая до слияния, можно увидеть каменные стелы. Их использовали в качестве ритуальных сооружений, для жителей Алтая это священное место, которое огорожено небольшим забором, но их можно не заметить, поэтому гид советует немного притормозить.

А вот границу двух рек вживую вы увидите точно: Катунь — бирюзового, изумрудного оттенка, а Чуя — мутно-светлая или же серая. В начале слияния их воды идут параллельно, но вдалеке можно заметить, как бирюзовая Катунь поглощает мутные воды Чуи.

На снимке отличить реки сложно, но поверьте, в жизни вы увидите разницу

На снимке отличить реки сложно, но поверьте, в жизни вы увидите разницу

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Слияние двух рек считается священным местом для алтайцев, туристы здесь строят пирамидки из камней, чтобы загадать желание или вернуться на это место снова.

Пирамидки чаще всего строят из нескольких небольших камней

Пирамидки чаще всего строят из нескольких небольших камней

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Село Манжерок и горнолыжный комплекс Сбербанка

Не все места из аудиогида мы посетили сразу, некоторые оставили для того, чтобы заехать на обратном пути, например, знаменитое село Манжерок, о котором пела Эдита Пьеха. Как сообщает аудиогид, Манжерок — единственный горнолыжный комплекс на Горном Алтае.

В 2012 году владельцем горнолыжного комплекса стал Сбербанк, около Манжерокского озера решили возвести гостиничный комплекс, напоминающий отель в Турции. На паспорте объекта указано, что застройщик комплекса — ООО «Всесезонный курорт Манжерок», завершить строительство планируют в августе следующего года. С началом новой стройки, которая перекрыла вид на озеро, Манжерок изменился, нет здесь больше прежнего уютного места со старой канатной дорогой.

В гостиничном комплексе будет 300 номеров и шесть этажей, в том числе один подземный

В гостиничном комплексе будет 300 номеров и шесть этажей, в том числе один подземный

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По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Всесезонный курорт Манжерок» образовано в 2020 году, выручка на конец 2021 года составила 400,6 млн рублей, чистый убыток — 84,4 млн.

Насладиться Манжерокским озером можно с горы Синюха, на ее вершину ведет новый подъемник с удобными, современными кабинками, цена за один билет — 750 рублей.

Гостиничный комплекс выполнен в форме полукруга и находится на берегу озера

Гостиничный комплекс выполнен в форме полукруга и находится на берегу озера

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Существует несколько версий происхождения названия села Манжерок, по одной из них, это слово переводится с алтайского как «отгороженная котловина», по другой — «туманная гора».

После подъема на гору можно прогуляться по экотропе, ее протяженность — 2300 метров. В среднем на прохождение маршрута уйдет 2,5 часа. Советуем провести здесь несколько часов, чтобы насладиться видами

После подъема на гору можно прогуляться по экотропе, ее протяженность — 2300 метров. В среднем на прохождение маршрута уйдет 2,5 часа. Советуем провести здесь несколько часов, чтобы насладиться видами

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Национальный музей Алтая в Горно-Алтайске

Последняя остановка нашего трехдневного путешествия по Алтаю — национальный музей имени Анохина. Он находится в единственном городе республики — Горно-Алтайске. Толком прогуляться по нему нам не удалось — поджимало время, но даже так мы успели обратить внимание на граффити, посвященные знаменитым деятелям Алтая, на зданиях. Рекомендуем также подняться на гору Тугая, лучше всего это сделать по крутой лестнице, а не по дороге на машине.

В музее недавно была реконструкция, внутри есть тематически оформленные залы, посвященные разным эпохам Алтая

В музее недавно была реконструкция, внутри есть тематически оформленные залы, посвященные разным эпохам Алтая

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Самый известный экспонат здесь — принцесса Укока, ее можно увидеть только в определенное время и в определенные часы, на сайте музея даже есть расписание экспонирования мумии. В зале, где расположен саркофаг принцессы, поддерживается определенная температура, а музыка создает ощущение мистики. Кроме того, фотографировать в зале строго запрещено, наверное, чтобы не беспокоить принцессу.

Как рассказывает гид, она была захоронена до нашей эры, а обнаружили мумию только в конце XX века. Погребальная камера, в которой находился саркофаг, была заполнена льдом, поэтому мумия сохранилась в первоначальном виде, включая одежду и парик.

В музее есть экспозиции, в которых показаны быт и жизнь народов, населявших земли Алтая много лет назад

В музее есть экспозиции, в которых показаны быт и жизнь народов, населявших земли Алтая много лет назад

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НГС посетил несколько знаковых мест Алтая за 3 дня с аудиогидом «Чуйский тракт». Всего в гиде 68 точек, его можно бесплатно скачать на платформе МТС Live и слушать во время поездки от Новосибирска до Монголии.

Что еще почитать о путешествиях

Бассейны и озера: где и за сколько можно искупаться на Горном Алтае этим летом.

Путевые записки из Минска — что там дешевле, а что дороже. Журналист НГС даже подумал переехать в Белоруссию.

Заметки из Казани — что там делают с хрущевками и правда ли дороги идеальные.

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