Казань против Новосибирска. Что там делают с хрущевками и правда ли дороги идеальные (вы удивитесь)
Едем в Казань — тысячелетнюю столицу Татарстана
Продолжаем рассказывать о различных городах Российской Федерации — сегодня у нас Казань, столица Республики Татарстан. Что знают о Казани жители других регионов? Наверное, слышали фразу «Казань брал!» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», слышали, что там порядок, что город чистый-ухоженный, что дороги там идеальные. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко побывал в Казани проездом из Минска и сейчас немного расскажет вам о городе в своих путевых заметках.
Давайте начнем с дорог, а потом ими же и закончим. Шоссе на подступах к Казани на территории Татарстана со стороны Москвы в целом приемлемого качества: местами лучше, местами хуже. А когда заезжаешь в город, первое, что тебя встречает, — это колея. Причем хорошая такая, выраженная колея. Ты едешь и думаешь: ну ладно, сейчас, наверное, плохой участок кончится, но он, зараза, никак не кончается.
Мало того, потом ты видишь колею на других улицах. И в итоге получается, что ни в одном городе, где я недавно побывал (Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Омск), нигде я не видел такого количества колей. Вот вам и идеальные дороги.
Есть тут и другие проблемы с улицами. Вот один из переулков в центре: по разбитому асфальту сверху нанесли разметку — видимо, и не собирались чинить.
А это — развалившаяся под машинами тротуарная плитка, следов предстоящего ремонта тоже не видно. Впрочем, не так всё печально: другие-то дороги в целом хорошего качества.
Казани более 1000 лет, сейчас ее население составляет 1,26 миллиона человек. Раньше она была столицей Казанского ханства, но при Иване Грозном, в результате конфликта с татарами, Казань была захвачена русским войском и стала подчиняться Москве. И нынешний главный символ города — каменный белый кремль — был построен именно русскими людьми.
Конечно, ансамбль белокаменного Казанского кремля поддерживается в максимально возможно прекрасном состоянии, очень эффектно подсвечивается в темное время. Этот кремль ничем не хуже Московского или Нижегородского.
Тут же, рядом, в самом центровом месте, среди исторической застройки мы можем наблюдать такие вот неказистые жилые дома. Видимо, советские 5-этажки были уже такие непрезентабельные, что власти решили хотя бы обшить их сайдингом. Да уж, при СССР долго не церемонились, втыкали безликие дома в самых центральных местах городов — и в Москве полно такого безобразия в пределах Садового кольца.
Набережная сделана весьма интересно: посередине пешеходной части оборудовано некое подобие открытого тоннеля с расширениями, где обустроены магазинчики и кафе.
Только вот непонятно, почему в выходной день около часу ночи здесь напрочь отсутствовали подсветка и фонарное освещение. Поломались, что ли?
В Казани думают о велосипедистах и самокатчиках — для них сделаны отдельные полосы. Что на набережной, что просто на городских улицах.
Прекрасно подсвечиваются многие городские объекты (кроме набережной), и ночью Казань выглядит красиво, масштабно.
Да и днем тоже масштабно — все-таки миллионник. Тут есть широкие проспекты на 10 полос, крупные транспортные развязки.
Гости города могут покататься на двухэтажном автобусе и посмотреть на основные достопримечательности.
Ну и завершаем наш краткий обзор снова дорогами. Все-таки тут есть идеальные магистрали. Вот эта, например, связывающая Казань со вторым городом Татарстана — Набережными Челнами. Ограждения с обеих сторон проезжей части, разнесенные на приличное расстояние встречные потоки. Ограничение скорости тут 110 км/ч, хотя можно было бы спокойно катиться все 160 км/ч безо всякого дискомфорта.
Буквально в последние 2–3 года такие трассы появляются во многих регионах России, но тут видно, что шоссе реконструировано несколько раньше, то есть Татарстан прежде других регионов мог позволить себе строить такие идеальные магистрали.
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