Казань против Новосибирска. Что там делают с хрущевками и правда ли дороги идеальные (вы удивитесь)

Давайте начнем с дорог, а потом ими же и закончим. Шоссе на подступах к Казани на территории Татарстана со стороны Москвы в целом приемлемого качества: местами лучше, местами хуже. А когда заезжаешь в город, первое, что тебя встречает, — это колея. Причем хорошая такая, выраженная колея. Ты едешь и думаешь: ну ладно, сейчас, наверное, плохой участок кончится, но он, зараза, никак не кончается.