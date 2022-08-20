Переехать жить в Минск — почему бы и нет? Продаем свой «хрущ» и едем в Белоруссию — что там дешевле, что дороже
Путевые записки из Минска и мысли о переезде
Продолжаем рассказывать о различных городах нашей страны и мира, сегодня у нас Минск — столица Белоруссии. Минск оказался в меру тихим, комфортным, зеленым и приятным городом — у авторедактора НГС даже появилась мысль, а почему бы не переехать жить сюда. Подробнее — в небольших путевых заметках Дмитрия Косенко.
Минск — это город с населением 1,97 млн человек, по размерам и масштабам сопоставимый с Новосибирском. По своей радиально-кольцевой планировке столица Белоруссии напоминает Москву, здесь есть даже свой МКАД — Минская кольцевая автодорога. Однако в отличие от белокаменной, где все дороги-радиусы ведут в одну точку к Кремлю, тут центр выглядит более «размазанным».
В Минске много больших широких проспектов, не тесно даже в центре. Дороги в основном хорошего качества, хотя есть и места с изъянами.
Достаточно совсем немного времени и ты понимаешь, что это не какая-то далекая заграница, а тот самый что ни на есть «русский мир». Люди вокруг говорят по-русски, в любом магазине или гостинице с вами заговорят по-русски. Атмосфера спокойная, вообще никого не волнует, что вы из России, и, кстати говоря, наших путешественников тут довольно много.
Да, еще и надписи, указатели, вывески, реклама — всё по-русски. Частично надписи, названия улиц и прочее дублируют на белорусском языке — а язык этот, надо сказать, весьма необычен, самобытен и интересен для русского уха.
В языке этом все буквы кириллические, но вот i затесалась. Поэтому Минск на белорусском — это Miнск. Для местного языка характерны «аканье», усиление свистящих звуков, «цеканье» и «дзеканье». Последнее означает, что многие слова пишутся и произносятся через дополнительные «з» (например «дзень»), а буква «т» заменяется на «ц» (например, «быць»). Посмотрите, на фото, как трогательно выглядит слово «гостиница».
Несмотря на то что Минск — 2-миллионный мегаполис, город кажется спокойным, уютным и доброжелательным. Во многом из-за того, что здесь значительное количество лесопарковых зон — не каких-то там маленьких сквериков, а полноценных зеленых массивов. Всякие мелкие речки, ручейки, пруды, заводи — красота!
Это, к примеру, парк на северо-востоке города недалеко от МКАД. По этому каналу туда-сюда шныряют уточки, неподалеку сидят рыбаки — значит рыба есть.
Образец советского высотного домостроения. Дом поддерживается в хорошем состоянии, выглядит прилично.
А вот и панельные «хрущевочки» подоспели, почти как у нас.
Тихие центральные дворики. Смотрите, какой удивительный дом с тоненьким крылом — интересно какие там комнатушки. Дом построен в 1917 году.
А это приятный домик частного сектора в окружении лесного массива.
«Палац культуры прафсаюзоу». Что в переводе означает культурное место для членов профсоюзов.
В городе очень много упоминаний о Великой отечественной войне 1941–1945 годов, памятников, стел, информационных щитов. Минск же был захвачен немцами, теперь это город-герой.
Это, к примеру, композиция на тему ВОВ в переходе метро, имитирующая Вечный огонь.
Гуляя по городу, можно обнаружить такие артефакты — дерево, посаженное маршалом Советского Союза Рокоссовским.
Минск может похвастаться шикарными длинными набережными на реке Свислочь, протекающей по центру, — здесь благоустроены оба берега. Лавочки, фонтаны, дорожки для велосипедов и самокатов, прокат лодок и катамаранов.
Ночью набережные, да и другие места города, превращаются в места гуляния и катания молодежи. Повсюду русская речь, русские песни уличных музыкантов — вот посмотрите на атмосферу ночного Минска на набережной.
«Тянем носочек левой ноги, энергичней!» Местные модницы фотографируют друг друга, чтобы, стало быть, потом фоточки «в интернеты запилить».
Но давайте ближе к материальной стороне дела, мы же ставим вопрос о пригодности Минска для обычной жизни. Если переводить всё в русские рубли, цены тут несколько ниже, и на продукты в магазинах, и на такси, и на отели. Кстати, многие гостиницы построены при СССР и частично сохранили свой аутентичный советский интерьер, что будет интересно для исследователей той эпохи. Это отель на окраине, 1987 года выпуска, интересной формы.
За этот небольшой «нумер» с паркетом я отдал 1750 рублей, ну а что — дешево и сердито.
Это сейчас в отелях всё карточки электронные, да замки магнитные, а раньше в гостиницах на ключи весили вот такие здоровенные штуковины. Такие тяжелые, что можно хряка ударом в лоб завалить.
По курсу Национального банка Белоруссии на 15 августа местный рубль стоил 23,6 российского рубля, курс конвертации карты МИР составлял 24,6. Этой картой можно оплачивать любые покупки и услуги, а вот на снятие наличных действуют неудобные лимиты и невыгодные курсы.
Автомобили в Белоруссии, как мы уже писали, дешевле, в отдельных случаях существенно дешевле. Поэтому многие россияне и ездят сюда за авто. А вот бензин дороже, около 60 наших рублей за литр 95-го.
Средняя зарплата в Белоруссии на июнь, по данным «Белстата», составила 1626,5 местного рубля — что по нашему около 40 тысяч рублей. А в городе Минске — 2264 рубля, что по нашему около 56 тысяч рублей. В городе Новосибирске для сравнения эта цифра составляет около 50 тысяч рублей.
Сколько стоит квартира? Возьмем к примеру 2-комнатную. Вот вариант — 52,2 квадрата с хорошим ремонтом в советской высотке в районе средней удаленности (Партизанский проспект) — в местных деньгах это
Если центр (ул. Коммунистическая) — 51 квадрат с хорошим ремонтом в «сталинке»,
Как же переехать в это райское местечко? Вы можете просто купить квартиру и жить в Минске с русским гражданством, передвижение-то в Белоруссии свободное. Оформите разрешение на временное проживание, найдете работу. А можно получить сначала вид на жительство, а потом и гражданство, но тогда от русского паспорта придется отказаться.
Почитайте подробнее о сравнении масштабов различных городов России и мира.