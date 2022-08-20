СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 59.13
eur 59.39
Тема дняПереехать жить в Минск — почему бы и нет?
Все новости
Все новости
Путеводитель

Переехать жить в Минск — почему бы и нет? Продаем свой «хрущ» и едем в Белоруссию — что там дешевле, что дороже

Путевые записки из Минска и мысли о переезде

4 644
Милый пейзаж в центре города

Милый пейзаж в центре города

Поделиться

Продолжаем рассказывать о различных городах нашей страны и мира, сегодня у нас Минск — столица Белоруссии. Минск оказался в меру тихим, комфортным, зеленым и приятным городом — у авторедактора НГС даже появилась мысль, а почему бы не переехать жить сюда. Подробнее — в небольших путевых заметках Дмитрия Косенко.

Планировка Минска

Планировка Минска

Поделиться

Минск — это город с населением 1,97 млн человек, по размерам и масштабам сопоставимый с Новосибирском. По своей радиально-кольцевой планировке столица Белоруссии напоминает Москву, здесь есть даже свой МКАД — Минская кольцевая автодорога. Однако в отличие от белокаменной, где все дороги-радиусы ведут в одну точку к Кремлю, тут центр выглядит более «размазанным».

Вид на широкий проспект

Вид на широкий проспект

Поделиться

В Минске много больших широких проспектов, не тесно даже в центре. Дороги в основном хорошего качества, хотя есть и места с изъянами.

Всё вокруг по-русски

Всё вокруг по-русски

Поделиться

Достаточно совсем немного времени и ты понимаешь, что это не какая-то далекая заграница, а тот самый что ни на есть «русский мир». Люди вокруг говорят по-русски, в любом магазине или гостинице с вами заговорят по-русски. Атмосфера спокойная, вообще никого не волнует, что вы из России, и, кстати говоря, наших путешественников тут довольно много.

Вид на реку и набережную

Вид на реку и набережную

Поделиться

Да, еще и надписи, указатели, вывески, реклама — всё по-русски. Частично надписи, названия улиц и прочее дублируют на белорусском языке — а язык этот, надо сказать, весьма необычен, самобытен и интересен для русского уха.

Ночная гостиница

Ночная гостиница

Поделиться

В языке этом все буквы кириллические, но вот i затесалась. Поэтому Минск на белорусском — это Miнск. Для местного языка характерны «аканье», усиление свистящих звуков, «цеканье» и «дзеканье». Последнее означает, что многие слова пишутся и произносятся через дополнительные «з» (например «дзень»), а буква «т» заменяется на «ц» (например, «быць»). Посмотрите, на фото, как трогательно выглядит слово «гостиница».

Спальный район у МКАД

Спальный район у МКАД

Поделиться

Несмотря на то что Минск — 2-миллионный мегаполис, город кажется спокойным, уютным и доброжелательным. Во многом из-за того, что здесь значительное количество лесопарковых зон — не каких-то там маленьких сквериков, а полноценных зеленых массивов. Всякие мелкие речки, ручейки, пруды, заводи — красота!

Водный канал в парке

Водный канал в парке

Поделиться

Это, к примеру, парк на северо-востоке города недалеко от МКАД. По этому каналу туда-сюда шныряют уточки, неподалеку сидят рыбаки — значит рыба есть.

Советская многоэтажка

Советская многоэтажка

Поделиться

Образец советского высотного домостроения. Дом поддерживается в хорошем состоянии, выглядит прилично.

Обычная хрущевка, как у нас

Обычная хрущевка, как у нас

Поделиться

А вот и панельные «хрущевочки» подоспели, почти как у нас.

Дом 1917 года постройки

Дом 1917 года постройки

Поделиться

Тихие центральные дворики. Смотрите, какой удивительный дом с тоненьким крылом — интересно какие там комнатушки. Дом построен в 1917 году.

А вот какие интересные частные дома тут можно обнаружить

А вот какие интересные частные дома тут можно обнаружить

Поделиться

А это приятный домик частного сектора в окружении лесного массива.

Дворец культуры

Дворец культуры

Поделиться

«Палац культуры прафсаюзоу». Что в переводе означает культурное место для членов профсоюзов.

Стела в честь победы в ВОВ

Стела в честь победы в ВОВ

Поделиться

В городе очень много упоминаний о Великой отечественной войне 1941–1945 годов, памятников, стел, информационных щитов. Минск же был захвачен немцами, теперь это город-герой.

Композиция в метро

Композиция в метро

Поделиться

Это, к примеру, композиция на тему ВОВ в переходе метро, имитирующая Вечный огонь.

Дерево маршала Рокоссовского

Дерево маршала Рокоссовского

Поделиться

Гуляя по городу, можно обнаружить такие артефакты — дерево, посаженное маршалом Советского Союза Рокоссовским.

Вид на набережную реки

Вид на набережную реки

Поделиться

Минск может похвастаться шикарными длинными набережными на реке Свислочь, протекающей по центру, — здесь благоустроены оба берега. Лавочки, фонтаны, дорожки для велосипедов и самокатов, прокат лодок и катамаранов.

Зрители на газоне слушают песни

Зрители на газоне слушают песни

Поделиться

Ночью набережные, да и другие места города, превращаются в места гуляния и катания молодежи. Повсюду русская речь, русские песни уличных музыкантов — вот посмотрите на атмосферу ночного Минска на набережной.

Фотосессия местных красоток

Фотосессия местных красоток

Поделиться

«Тянем носочек левой ноги, энергичней!» Местные модницы фотографируют друг друга, чтобы, стало быть, потом фоточки «в интернеты запилить».

Гостиница 1987 года

Гостиница 1987 года

Поделиться

Но давайте ближе к материальной стороне дела, мы же ставим вопрос о пригодности Минска для обычной жизни. Если переводить всё в русские рубли, цены тут несколько ниже, и на продукты в магазинах, и на такси, и на отели. Кстати, многие гостиницы построены при СССР и частично сохранили свой аутентичный советский интерьер, что будет интересно для исследователей той эпохи. Это отель на окраине, 1987 года выпуска, интересной формы.

Номер стоит недорого

Номер стоит недорого

Поделиться

За этот небольшой «нумер» с паркетом я отдал 1750 рублей, ну а что — дешево и сердито.

Огромный брелок ключа

Огромный брелок ключа

Поделиться

Это сейчас в отелях всё карточки электронные, да замки магнитные, а раньше в гостиницах на ключи весили вот такие здоровенные штуковины. Такие тяжелые, что можно хряка ударом в лоб завалить.

В Белоруссии ходит местный рубль

В Белоруссии ходит местный рубль

Поделиться

По курсу Национального банка Белоруссии на 15 августа местный рубль стоил 23,6 российского рубля, курс конвертации карты МИР составлял 24,6. Этой картой можно оплачивать любые покупки и услуги, а вот на снятие наличных действуют неудобные лимиты и невыгодные курсы.

Автомобили тут дешевле

Автомобили тут дешевле

Поделиться

Автомобили в Белоруссии, как мы уже писали, дешевле, в отдельных случаях существенно дешевле. Поэтому многие россияне и ездят сюда за авто. А вот бензин дороже, около 60 наших рублей за литр 95-го.

Средняя зарплата в Белоруссии на июнь, по данным «Белстата», составила 1626,5 местного рубля — что по нашему около 40 тысяч рублей. А в городе Минске — 2264 рубля, что по нашему около 56 тысяч рублей. В городе Новосибирске для сравнения эта цифра составляет около 50 тысяч рублей.

Квартиры тут доступны

Квартиры тут доступны

Поделиться

Сколько стоит квартира? Возьмем к примеру 2-комнатную. Вот вариант — 52,2 квадрата с хорошим ремонтом в советской высотке в районе средней удаленности (Партизанский проспект) — в местных деньгах это 177 999 BYN, а в наших — 4,38 миллиона рублей (по курсу МИРа).

Есть сталинские дома

Есть сталинские дома

Поделиться

Если центр (ул. Коммунистическая) — 51 квадрат с хорошим ремонтом в «сталинке», 361 158 BYN или 8,9 млн рублей. Если «пятиэтажка-брежневка» 40 квадратов в средней удаленности (ул. Козыревская) с нормальным ремонтом, то 132 855 BYN или 3,27 млн рублей.

Как же переехать в это райское местечко? Вы можете просто купить квартиру и жить в Минске с русским гражданством, передвижение-то в Белоруссии свободное. Оформите разрешение на временное проживание, найдете работу. А можно получить сначала вид на жительство, а потом и гражданство, но тогда от русского паспорта придется отказаться.

Почитайте подробнее о сравнении масштабов различных городов России и мира.

По теме

ПутеводительПутешествие
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2