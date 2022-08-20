Переехать жить в Минск — почему бы и нет? Продаем свой «хрущ» и едем в Белоруссию — что там дешевле, что дороже

Достаточно совсем немного времени и ты понимаешь, что это не какая-то далекая заграница, а тот самый что ни на есть «русский мир». Люди вокруг говорят по-русски, в любом магазине или гостинице с вами заговорят по-русски. Атмосфера спокойная, вообще никого не волнует, что вы из России, и, кстати говоря, наших путешественников тут довольно много.

