Фоторепортаж с курорта на Алтае, который Сбербанк пытается превратить в конкурента Шерегешу

Горнолыжный комплекс на горе Малая Синюха начала строить еще в 2000-х новосибирская финансовая корпорация «Алемар», обещавшая в 2008 году вложить в проект 10 миллиардов рублей. Однако всё, что удалось простроить на первом этапе, — это простой кресельный подъемник и несколько одноэтажных домиков для обслуживания трасс и проката. В 2012 году владельцем комплекса стал Сбербанк, и дело пошло быстрее. Но по-настоящему активно комплекс начал развиваться только в 2017 году . Поэтому у многих любителей лыж и сноуборда, которые были здесь последний раз лет пять назад, в голове до сих пор живет этот образ курорта экономкласса.



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