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Фоторепортаж с курорта на Алтае, который Сбербанк пытается превратить в конкурента Шерегешу

На курорте «Манжерок» вас ждут канатная дорога и траволатор, но вечером нечем заняться

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Предмет особой гордости курорта — скоростная канатная дорога с закрытыми кабинками&nbsp;

Предмет особой гордости курорта — скоростная канатная дорога с закрытыми кабинками 

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НГС изучил горнолыжный куророрт «Манжерок» в Горном Алтае

Горнолыжные курорты региона довольно активно развиваются, и представления, сложившиеся у вас о каком-то месте всего несколько лет назад, сегодня уже могут порядком устареть. Яркий пример такого рода — алтайский «Манжерок», который немало людей всё еще помнят как комплекс экономкласса с минимумом сервиса. Однако в последние три года здесь постоянно что-то меняется. А обозреватель НГС Стас Соколов, который в последний раз был в Манжероке десять лет назад, и вовсе не узнал ничего, кроме самой горы Малая Синюха. Какие здесь трассы, цены, рестораны и развлечения — в его фоторепортаже.

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История

Практически всю инфраструктуру комплекса десять лет назад можно было уместить на одном кадре (фото сделано в декабре <nobr class="_">2010 года</nobr>)

Практически всю инфраструктуру комплекса десять лет назад можно было уместить на одном кадре (фото сделано в декабре 2010 года)

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Горнолыжный комплекс на горе Малая Синюха начала строить еще в 2000-х новосибирская финансовая корпорация «Алемар», обещавшая в 2008 году вложить в проект 10 миллиардов рублей. Однако всё, что удалось простроить на первом этапе, — это простой кресельный подъемник и несколько одноэтажных домиков для обслуживания трасс и проката. В 2012 году владельцем комплекса стал Сбербанк, и дело пошло быстрее. Но по-настоящему активно комплекс начал развиваться только в 2017 году. Поэтому у многих любителей лыж и сноуборда, которые были здесь последний раз лет пять назад, в голове до сих пор живет этот образ курорта экономкласса.

Как добраться

Манжерок — небольшая деревня, расположенная в получасе езды от Горно-Алтайска. Расстояние до поселка по трассе от Новосибирска — 470 километров (это на 50 километров ближе Шерегеша). Даже если не очень гнать, вполне можно доехать часов за пять. Теоретически добраться до курорта можно на самолете — при наличии субсидий авиакомпания S7 периодически запускает туда прямой рейс. Сейчас, впрочем, этого рейса в расписании нет. Зато в Горно-Алтайск каждый день прилетают три рейса из Москвы. Это, конечно, несправедливо, но желающих летать сюда по обычным коммерческим тарифам немного — наземный транспорт оказывается в разы дешевле.

Где жить

Горнолыжный комплекс расположен вплотную к поселку, так что поселиться можно в одном из гостевых домов Манжерока и на гору ходить только кататься. Для тех, кому хочется большего комфорта (и кто готов за это платить), в самом комплексе построена гостиница на 80 номеров, представляющая собой семь небольших двухэтажных блоков в обобщенно-европейском стиле. Над домиками нависают огромные сосны. До подъемника от отеля по прямой 250 метров.

Один из гостиничных корпусов

Один из гостиничных корпусов

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Номера в отеле разные — от эконома с общими душем и туалетом на несколько комнат до улучшенной студии. Цены зависят от загрузки — в будни самый дешевый номер на одного человека обойдется в 1900 рублей (или 2200, если жить в нем вдвоем). Дизайн номеров зависит от категории — чем дешевле, тем проще. Комнаты (даже простые) достаточно просторны, в распоряжении постояльцев не только сами номера, но и некое общее пространство на этаже, где можно собираться вместе, если вы приехали большой компанией. Всего гостиница может вместить сейчас 250 человек.

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По всему городку расставлены светящиеся фигуры

По всему городку расставлены светящиеся фигуры

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Городок комплекса сделан со вкусом и соблюдением единого стиля. Это касается и отдельных сооружений, и большого количества мелких деталей, которыми он украшен. Вечером атмосферы добавляют расставленные то там, то здесь светящиеся фигуры оленей, зайцев, белых медведей, ящиков с подарками и т. д. В общем, дизайнеры постарались, чтобы постояльцам было что выложить в «Инстаграме».

Подъемник и прокат

Основной предмет гордости «Манжерока» — скоростной подъемник, а на деле — настоящая канатная дорога с закрытыми кабинками на 8 человек. Путь на вершину займет в среднем минут десять — у начинающего лыжника спуск может занять больше времени. Кабинки здесь, к слову, совсем не выглядят чрезмерной роскошью. В этих местах не редкость сильные ветра, и, поднявшись до самого верха на кресельном подъемнике, можно было порядком продрогнуть.

Пока на подъемник «Манжерока» нет очередей — половина кабин вообще идут пустыми

Пока на подъемник «Манжерока» нет очередей — половина кабин вообще идут пустыми

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В кабинках — сиденья (по четыре с каждой стороны) и открывающиеся форточки для тех, кто хочет фотографировать окрестности без искажений от стекла кабинки. Лыжи и сноуборды можно оставить снаружи, в специальных держателях. На пути подъемник делает одну остановку — для тех, кто не готов покорять всю гору. Здесь (так же, как и наверху) есть кафе, где можно согреться и просто передохнуть с видом на долину).

Теоретически подъемник может поднимать на вершину около <nobr class="_">2000 человек</nobr> в час

Теоретически подъемник может поднимать на вершину около 2000 человек в час

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У канатной дороги 82 кабинки, одна из которых сдается отдельно — там всего четыре кресла и сюда можно заказать шампанское и закуски из ресторана. Удовольствие недешевое — 2000 рублей (без стоимости напитков и еды), но, говорят, пользуется спросом у молодоженов или просто пар, желающих устроить романтическое приключение. В остальных кабинках, к слову, алкоголь категорически запрещен.

Конечная станция канатной дороги

Конечная станция канатной дороги

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Ski-pass на день стоит 1000 рублей в будни и 1300 рублей в праздники, но если купить сразу трехдневный, то можно немного сэкономить: получится, соответственно, 2800 и 3000 рублей. Ski-pass можно получить в виде пластиковой карты, а можно скачать на телефон. Поселившиеся в гостинице комплекса могут получить разовый подъем в подарок — система предлагает это при подключении к местному Wi-Fi.

Одно из зданий проката снаряжения

Одно из зданий проката снаряжения

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Пункт проката инвентаря расположен буквально в двух шагах от подъемника. Полный комплект снаряжения для борда или горных лыж стоит от 600 рублей (за 3 часа), взять его на весь день будет стоить 900 рублей. Беговые лыжи обойдутся дешевле — 350 и 500 рублей соответственно. Для особенно требовательных в комплексе есть отдельный премиум-прокат (расположен в одном из гостиничных корпусов). Там снаряжение по часам или комплектами не дают и один только борд или лыжи будут стоить 1600 рублей в день.

Трассы

На горе сейчас действуют шесть трасс четырех уровней сложности, плюс отдельный учебный склон для совсем начинающих. О том, какая из трасс открыта прямо сейчас, можно узнать, посмотрев на табло внизу, — из-за погодных условий или недостатка снега какие-то участки могут быть временно закрыты.

Чтобы поймать в одном кадре хотя бы двух пользователей трасс, придется постараться

Чтобы поймать в одном кадре хотя бы двух пользователей трасс, придется постараться

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Начинающим на верхнюю точку лучше не подниматься вовсе — отсюда ведут только две трассы: «Чуя» (с перепадом высоты в 380 метров на 1180 метров спуска — для новичка выглядит почти как отвесный склон) и «Катунь (524 на 2700 метров). Есть живописная «Ильгумень», проложенная в лесу, и довольно пологий спуск «Чуйский тракт», с которым справятся те, кто лишь недавно обрел относительную уверенность на склоне.

Траволатор длинной <nobr class="_">270 метров</nobr> ведет к началу учебного спуска

Траволатор длинной 270 метров ведет к началу учебного спуска

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Отдельных слов заслуживает учебный склон. Во-первых, он отделен от других трасс — заехать туда случайно невозможно в принципе. При этом склон довольно длинный — 280 метров (при перепаде всего в 42 метра), так что разогнаться на нем не получится, даже если захочешь. Но самое главное — это траволатор, движущаяся лента (такие же можно встретить в аэропортах или торговых центрах). Для человека, который только встал на лыжи (или борд) бугельный подъемник — едва ли не основной источник страха и неудобства. А тут — просто сделал шаг и едешь. Но скорость, конечно, невысока.

Снежные пушки могут работать круглые сутки

Снежные пушки могут работать круглые сутки

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Слабым местом «Манжерока» традиционно была нехватка естественного снега. Даже в январе на горе вне трасс можно заметить то и дело торчащие из снега камни. Так что любители фрирайда могут столкнуться с определенными трудностями. Но на самих трассах работают многочисленные снежные пушки, так что для организованного катания проблем нет. К слову, если в вашей компании есть отщепенцы, которые отрицают катание с гор, их можно отправить на трассу для беговых лыж. Она, правда, не очень длинная — всего 2500 метров.

Общая длина трасс комплекса — около <nobr class="_">8 километров</nobr>

Общая длина трасс комплекса — около 8 километров

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Еще один недостаток — отсутствие на трассах освещения. Так что в 17:00 подъемник прекращает работать. В самом комплексе говорят, что вопрос решается, но пока кататься с наступлением темноты вы сможете продолжить, только забираясь на гору пешком.

Еда и сувениры

Внизу, у подножья, есть большой двухэтажный ресторан «Горный». Сейчас он работает, правда, на половину мощности. Судя по всему, здесь не так давно был небольшой пожар, и второй этаж спешно чинят. На завтрак, обед и ужин работает шведский стол, но его нужно заказывать заранее. Еда без претензий, на уровне отеля средней руки. Но можно и попросить нормальное меню, там выбор будет побогаче.

На первом этаже ресторана «Горный»

На первом этаже ресторана «Горный»

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Ближе к подъемнику открыта закусочная с вычурным названием Big F@@d. В меню стандартный набор из бургеров, шашлыка, шаурмы и роллов, разве что в качестве сырья обещано мясо, молоко и масло «с алтайских ферм». Из каких-то местных специалитетов можно отметить разве что люля-кебаб из оленя (350 рублей), но попробовать его не удалось, оленина кончилась. Филе ягненка на гриле (350 рублей) было, впрочем, тоже недурным. Хотя после катания таких порций нужно две, а то и три.

В кафе алтайской кухни наверху

В кафе алтайской кухни наверху

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На горе есть еще несколько заведений, в том числе юрта с дровяной печью в центре и разнообразной алтайской утварью на стенах. Здесь точно стоит попробовать напитки — чаи на травах, а также кисломолочные традиционные алтайские чегень (из коровьего молока) и кумыс (из молока кобылиц). С чебуреками, боорсоками (местными пончиками) похуже — их имеет смысл покупать, только если они сделаны только что, а это бывает не всегда.

Павильоны с сувенирными лавками и небольшими закусочными

Павильоны с сувенирными лавками и небольшими закусочными

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Кроме ресторана и большой закусочной, внизу выстроен целый городок аккуратных павильонов для магазинов и точек общепита поменьше. Здесь можно купить сувениры, выпить кофе, перекусить чем-то попроще. Большая часть точек, впрочем, не работали, а в работающих, мягко говоря, не было аншлага.

Чем заняться, кроме катания

Кроме склона, комплекс предлагает сопутствующие активности. Рядом построен большой каток, а по засыпанному снегом льду замерзшего озера желающих катают на собачьих упряжках. Один большой круг в санях (управлять ими можно самостоятельно) обойдется в 500 рублей, но просто прийти посмотреть на хаски можно бесплатно. В комплексе есть две приземистых больших бани, однако арендовать их придется полностью (цены начинаются с 2000 рублей).

Катание на собачьих упряжках

Катание на собачьих упряжках

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В нынешнем виде «Манжерок» — идеальное место для тех, кто только учится кататься. Здесь пока нет толп, как в Шерегеше, и даже на обычной (не учебной) трассе весьма просторно — чтобы на вас кто-то налетел, одному из вас нужно будет сильно постараться.

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Комплекс хорошо подходит для спокойного семейного отдыха, безбашенная молодежь сюда пока не особо ездит, так что после девяти его дорожки выглядят почти безлюдным. Это одновременно и основной недостаток курорта. Единственное место, куда можно пойти вечером после катания, — ресторан «Горный», и тот закрывается в 23:00. Так что любителям тусовочной жизни здесь может быть скучновато.

О том, что происходит на горнолыжных комплексах Южного Кузбасса, можно узнать, посмотрев репортаж Анны Богдановой из «Югуса» и «Топаза».

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Горный Алтайгорные лыжилыжисноубордМанжерок
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