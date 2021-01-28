Фоторепортаж с курорта на Алтае, который Сбербанк пытается превратить в конкурента Шерегешу

НГС изучил горнолыжный куророрт «Манжерок» в Горном Алтае
Горнолыжные курорты региона довольно активно развиваются, и представления, сложившиеся у вас о каком-то месте всего несколько лет назад, сегодня уже могут порядком устареть. Яркий пример такого рода — алтайский «Манжерок», который немало людей всё еще помнят как комплекс экономкласса с минимумом сервиса. Однако в последние три года здесь постоянно что-то меняется. А обозреватель НГС Стас Соколов, который в последний раз был в Манжероке десять лет назад, и вовсе не узнал ничего, кроме самой горы Малая Синюха. Какие здесь трассы, цены, рестораны и развлечения — в его фоторепортаже.
История
Горнолыжный комплекс на горе Малая Синюха начала строить еще в
Как добраться
Манжерок — небольшая деревня, расположенная в получасе езды от Горно-Алтайска. Расстояние до поселка по трассе от Новосибирска —
Где жить
Горнолыжный комплекс расположен вплотную к поселку, так что поселиться можно в одном из гостевых домов Манжерока и на гору ходить только кататься. Для тех, кому хочется большего комфорта (и кто готов за это платить), в самом комплексе построена гостиница на
Номера в отеле разные — от эконома с общими душем и туалетом на несколько комнат до улучшенной студии. Цены зависят от загрузки — в будни самый дешевый номер на одного человека обойдется в
Городок комплекса сделан со вкусом и соблюдением единого стиля. Это касается и отдельных сооружений, и большого количества мелких деталей, которыми он украшен. Вечером атмосферы добавляют расставленные то там, то здесь светящиеся фигуры оленей, зайцев, белых медведей, ящиков с подарками и
Подъемник и прокат
Основной предмет гордости «Манжерока» — скоростной подъемник, а на деле — настоящая канатная дорога с закрытыми кабинками на
В кабинках — сиденья (по четыре с каждой стороны) и открывающиеся форточки для тех, кто хочет фотографировать окрестности без искажений от стекла кабинки. Лыжи и сноуборды можно оставить снаружи, в специальных держателях. На пути подъемник делает одну остановку — для тех, кто не готов покорять всю гору. Здесь (так же, как и наверху) есть кафе, где можно согреться и просто передохнуть с видом на долину).
У канатной дороги
Ski-pass на день стоит
Пункт проката инвентаря расположен буквально в двух шагах от подъемника. Полный комплект снаряжения для борда или горных лыж стоит от
Трассы
На горе сейчас действуют шесть трасс четырех уровней сложности, плюс отдельный учебный склон для совсем начинающих. О том, какая из трасс открыта прямо сейчас, можно узнать, посмотрев на табло внизу, — из-за погодных условий или недостатка снега какие-то участки могут быть временно закрыты.
Начинающим на верхнюю точку лучше не подниматься вовсе — отсюда ведут только две трассы: «Чуя» (с перепадом высоты в
Отдельных слов заслуживает учебный склон. Во-первых, он отделен от других трасс — заехать туда случайно невозможно в принципе. При этом склон довольно длинный —
Слабым местом «Манжерока» традиционно была нехватка естественного снега. Даже в январе на горе вне трасс можно заметить то и дело торчащие из снега камни. Так что любители фрирайда могут столкнуться с определенными трудностями. Но на самих трассах работают многочисленные снежные пушки, так что для организованного катания проблем нет. К слову, если в вашей компании есть отщепенцы, которые отрицают катание с гор, их можно отправить на трассу для беговых лыж. Она, правда, не очень длинная — всего
Еще один недостаток — отсутствие на трассах освещения. Так что в
Еда и сувениры
Внизу, у подножья, есть большой двухэтажный ресторан «Горный». Сейчас он работает, правда, на половину мощности. Судя по всему, здесь не так давно был небольшой пожар, и второй этаж спешно чинят. На завтрак, обед и ужин работает шведский стол, но его нужно заказывать заранее. Еда без претензий, на уровне отеля средней руки. Но можно и попросить нормальное меню, там выбор будет побогаче.
Ближе к подъемнику открыта закусочная с вычурным названием Big F@@d. В меню стандартный набор из бургеров, шашлыка, шаурмы и роллов, разве что в качестве сырья обещано мясо, молоко и масло «с алтайских ферм». Из каких-то местных специалитетов можно отметить разве что люля-кебаб из оленя (
На горе есть еще несколько заведений, в том числе юрта с дровяной печью в центре и разнообразной алтайской утварью на стенах. Здесь точно стоит попробовать напитки — чаи на травах, а также кисломолочные традиционные алтайские чегень (из коровьего молока) и кумыс (из молока кобылиц). С чебуреками, боорсоками (местными пончиками) похуже — их имеет смысл покупать, только если они сделаны только что, а это бывает не всегда.
Кроме ресторана и большой закусочной, внизу выстроен целый городок аккуратных павильонов для магазинов и точек общепита поменьше. Здесь можно купить сувениры, выпить кофе, перекусить чем-то попроще. Большая часть точек, впрочем, не работали, а в работающих, мягко говоря, не было аншлага.
Чем заняться, кроме катания
Кроме склона, комплекс предлагает сопутствующие активности. Рядом построен большой каток, а по засыпанному снегом льду замерзшего озера желающих катают на собачьих упряжках. Один большой круг в санях (управлять ими можно самостоятельно) обойдется в
В нынешнем виде «Манжерок» — идеальное место для тех, кто только учится кататься. Здесь пока нет толп, как в Шерегеше, и даже на обычной (не учебной) трассе весьма просторно — чтобы на вас кто-то налетел, одному из вас нужно будет сильно постараться.
Комплекс хорошо подходит для спокойного семейного отдыха, безбашенная молодежь сюда пока не особо ездит, так что после девяти его дорожки выглядят почти безлюдным. Это одновременно и основной недостаток курорта. Единственное место, куда можно пойти вечером после катания, — ресторан «Горный», и тот закрывается в
О том, что происходит на горнолыжных комплексах Южного Кузбасса, можно узнать, посмотрев репортаж Анны Богдановой из «Югуса» и «Топаза».