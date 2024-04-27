От Дворца пионеров к Парку Троицы: на Октябрьской ломают здание банка — что там было и что будет

На месте банковского здания появятся жилые высотки Источник: Стас Соколов











В Новосибирске впервые сносят не долгострой или состарившиеся жилые дома, а большое офисное здание на улице Кирова, 44, в районе станции метро «Октябрьская», проработавшее многие годы. Известное в последние три десятка лет как офис банков, когда-то оно было новосибирским Дворцом пионеров. А через какое-то время на этом месте должны подняться очередные «свечки» жилого комплекса. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался восстановить хронологию знакового объекта.



Всё лучшее — детям

Таким Дворец пионеров был в 70-х годах прошлого века Источник: Форум «Новосибирск в фотозагадках»











Дворец пионеров планировали построить на высоком берегу реки Каменка еще в конце 50-х годов. Сама река тогда еще существовала, но ее уже решили в этом месте убрать в трубу. В публикации 1959 года пойму реки уже предполагается превратить в продолжение парка, который должен окружать здание. С парком в пойме Каменки дело особенно не заладилось: неуверенные попытки двигаться в этом направлении можно и сегодня наблюдать по другую сторону от автомобильного моста. А вот Дворец пионеров на Кирова, 44, был построен и исправно выполнял свои функции около 20 лет.

Заметка о проекте Дворца пионеров Источник: Форум «Новосибирск в фотозагадках»











Сегодня это название уже требует пояснений, в современной реальности такие объекты инфраструктуры фактически отсутствуют. Дворцы (или дома, если здание было поменьше) пионеров были детскими центрами, где школьники могли заниматься самыми разными видами творчества — от выжигания картин на дощечках и другого рукоделия до самодеятельных театров и игры в оркестре. Заставшие это место новосибирцы помнят, как катались здесь на картингах, которые сами же и собирали, и даже учились снимать кино. К концу 70-х годов прошлого века во Дворце пионеров работали 34 кружка и 98 групп, в которых регулярно занимались около двух тысяч подростков.



В начале 80-х улицу Кирова разрыли для строительства метро, в результате чего в здании появились трещины и оно было признано аварийным. Дворец пионеров перенесли в технический корпус поменьше. Под новым названием «Юниор» он работает там и сегодня, а основной корпус какое-то время просто стоял в запустении.



От НВТБ до «Открытия»

Новосибирсквнешторгбанк владел этим зданием до 2007 года Источник: Стас Соколов











Новым владельцем проблемного здания стал в первой половине 90-х Новосибирсквнешторгбанк (или НВТБ). В то время это была одна из самых крупных банковских структур Новосибирска. НВТБ реконструировал здание и открыл в нем банковский офис с самым большим тогда залом для обслуживания клиентов. Вообще, от Сбербанка, который тогда еще не имел нынешнего лоска, НВТБ выделялся ориентацией на корпоративных клиентов и более состоятельную публику. Именно этот банк одним из первых начал массово выдавать банковские карты.

Операционный зал НВТБ Источник: Zoon.ru











После реконструкции бывший Дворец пионеров было уже не узнать. Довольно быстро изначального здания банкирам стало мало и к нему пристроили уже чисто административный пятиэтажный корпус. А просторная площадка с клумбами перед Дворцом пионеров превратилась во вместительную парковку.



НВТБ принадлежал Внешторгбанку, но работал, как отдельная структура. Во второй половине 2000-х крупные российские банки начали активно развивать региональные сети, и в ВТБ решили, что дочернее предприятие в Новосибирске им больше не нужно. В 2007 году НВТБ был продан частной Восточно-Европейской Финансовой Корпорации (ВЕФК), которая использовала его для офиса собственного ВЕФК-банка.

Вывеска ВЕФК-банк провисела на здании недолго Источник: Стас Соколов











Расширение не пошло ВЕФК на пользу, уже осенью 2008 года, тогда как раз грянул финансовый кризис, банк столкнулся с дефицитом ликвидности. Бывшего владельца Александра Гительсона и еще двоих банкиров тогда заподозрили в хищении более 890 миллионов рублей. Банку не дали разориться совсем — его выкупило в 2009 году «Агентство страхования вкладов» вместе с НОМОС-банком и банком «Открытие».



Какое-то время здание даже успело проработать под вывеской НОМОС-банка, после чего перешло к банку «Открытие», который и стал последним его владельцем. В 2021 году банк продал здание вместе с земельным участком новосибирскому девелоперу «Дом-Строй», который сразу же обозначил свои намерения — возвести на этом месте жилой комплекс. Компания хорошо известна в Новосибирске целым рядом ярких проектов — в основном, именно многоэтажными свечками: La Grande у Нарымского сквера, «Флотилия» на Ипподромской, Richmond Risedence на Кирова.

Три высотки «Парка Троицы»

Разбор здания (вид со стороны сквера) Источник: Стас Соколов











Новому владельцу потребовалось два года для того, чтобы определиться с проектом, который не вызывал бы отторжения у городских властей. В ноябре компания «Дом-Строй» представила свой будущий объект на архитектурно-градостроительном совете при мэрии Новосибирска и получила одобрение.

Здание бывшего ДК скоро исчезнет с лица земли Источник: Стас Соколов











Здание банка начали разбирать еще в конце марта 2024 года. Сначала сняли облицовочные панели и стекла, затем при помощи тяжелой техники приступили к стенам и перекрытиям, оперативно вывозя строительный мусор. К концу апреля демонтирована уже заметная часть конструкций.

Более поздняя пристройка к зданию бывшего Дворца пионеров Источник: Стас Соколов











На месте банковского офиса должен появиться комплекс под названием Trinity Park (по-русски Парк Троицы). Он будет состоять из зданий разной этажности, стоящих на едином основании. В двух предполагается обычное жилье, а в третьем — гостиница или апартаменты.

Так должен выглядеть комплекс Trinity Парк Источник: nsknews.info











Самое здание высокое (более 100 метров), будет иметь тридцать этажей, вторая свечка будет чуть ниже — ее сделают 25-этажной, а гостиница довольствуется «скромными» 20 этажами. Новое здание станет частью своеобразного «новосибирского Манхэттена», в который уже превратились окрестности метро «Октябрьская». Так что лет через десять после окончания строительства будет уже трудно представить, что здесь когда-то могло быть что-то другое.

