НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-в.

 762мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Новосибирцы борются с крысами на Дуси Ковальчук

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Город фоторепортаж От Дворца пионеров к Парку Троицы: на Октябрьской ломают здание банка — что там было и что будет

От Дворца пионеров к Парку Троицы: на Октябрьской ломают здание банка — что там было и что будет

Построенное больше 50 лет назад здание не раз меняло владельца и внешний вид

4 483
49 комментариев
На месте банковского здания появятся жилые высотки

В Новосибирске впервые сносят не долгострой или состарившиеся жилые дома, а большое офисное здание на улице Кирова, 44, в районе станции метро «Октябрьская», проработавшее многие годы. Известное в последние три десятка лет как офис банков, когда-то оно было новосибирским Дворцом пионеров. А через какое-то время на этом месте должны подняться очередные «свечки» жилого комплекса. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался восстановить хронологию знакового объекта.

Всё лучшее — детям

Таким Дворец пионеров был в 70-х годах прошлого века

Дворец пионеров планировали построить на высоком берегу реки Каменка еще в конце 50-х годов. Сама река тогда еще существовала, но ее уже решили в этом месте убрать в трубу. В публикации 1959 года пойму реки уже предполагается превратить в продолжение парка, который должен окружать здание. С парком в пойме Каменки дело особенно не заладилось: неуверенные попытки двигаться в этом направлении можно и сегодня наблюдать по другую сторону от автомобильного моста. А вот Дворец пионеров на Кирова, 44, был построен и исправно выполнял свои функции около 20 лет.

Заметка о проекте Дворца пионеров

Сегодня это название уже требует пояснений, в современной реальности такие объекты инфраструктуры фактически отсутствуют. Дворцы (или дома, если здание было поменьше) пионеров были детскими центрами, где школьники могли заниматься самыми разными видами творчества — от выжигания картин на дощечках и другого рукоделия до самодеятельных театров и игры в оркестре. Заставшие это место новосибирцы помнят, как катались здесь на картингах, которые сами же и собирали, и даже учились снимать кино. К концу 70-х годов прошлого века во Дворце пионеров работали 34 кружка и 98 групп, в которых регулярно занимались около двух тысяч подростков.

В начале 80-х улицу Кирова разрыли для строительства метро, в результате чего в здании появились трещины и оно было признано аварийным. Дворец пионеров перенесли в технический корпус поменьше. Под новым названием «Юниор» он работает там и сегодня, а основной корпус какое-то время просто стоял в запустении.

От НВТБ до «Открытия»

Новосибирсквнешторгбанк владел этим зданием до 2007 года

Новым владельцем проблемного здания стал в первой половине 90-х Новосибирсквнешторгбанк (или НВТБ). В то время это была одна из самых крупных банковских структур Новосибирска. НВТБ реконструировал здание и открыл в нем банковский офис с самым большим тогда залом для обслуживания клиентов. Вообще, от Сбербанка, который тогда еще не имел нынешнего лоска, НВТБ выделялся ориентацией на корпоративных клиентов и более состоятельную публику. Именно этот банк одним из первых начал массово выдавать банковские карты.

Операционный зал НВТБ

После реконструкции бывший Дворец пионеров было уже не узнать. Довольно быстро изначального здания банкирам стало мало и к нему пристроили уже чисто административный пятиэтажный корпус. А просторная площадка с клумбами перед Дворцом пионеров превратилась во вместительную парковку.

НВТБ принадлежал Внешторгбанку, но работал, как отдельная структура. Во второй половине 2000-х крупные российские банки начали активно развивать региональные сети, и в ВТБ решили, что дочернее предприятие в Новосибирске им больше не нужно. В 2007 году НВТБ был продан частной Восточно-Европейской Финансовой Корпорации (ВЕФК), которая использовала его для офиса собственного ВЕФК-банка.

Вывеска ВЕФК-банк провисела на здании недолго

Расширение не пошло ВЕФК на пользу, уже осенью 2008 года, тогда как раз грянул финансовый кризис, банк столкнулся с дефицитом ликвидности. Бывшего владельца Александра Гительсона и еще двоих банкиров тогда заподозрили в хищении более 890 миллионов рублей. Банку не дали разориться совсем — его выкупило в 2009 году «Агентство страхования вкладов» вместе с НОМОС-банком и банком «Открытие».

Какое-то время здание даже успело проработать под вывеской НОМОС-банка, после чего перешло к банку «Открытие», который и стал последним его владельцем. В 2021 году банк продал здание вместе с земельным участком новосибирскому девелоперу «Дом-Строй», который сразу же обозначил свои намерения — возвести на этом месте жилой комплекс. Компания хорошо известна в Новосибирске целым рядом ярких проектов — в основном, именно многоэтажными свечками: La Grande у Нарымского сквера, «Флотилия» на Ипподромской, Richmond Risedence на Кирова.

Три высотки «Парка Троицы»

Разбор здания (вид со стороны сквера)

Новому владельцу потребовалось два года для того, чтобы определиться с проектом, который не вызывал бы отторжения у городских властей. В ноябре компания «Дом-Строй» представила свой будущий объект на архитектурно-градостроительном совете при мэрии Новосибирска и получила одобрение.

Здание бывшего ДК скоро исчезнет с лица земли

Здание банка начали разбирать еще в конце марта 2024 года. Сначала сняли облицовочные панели и стекла, затем при помощи тяжелой техники приступили к стенам и перекрытиям, оперативно вывозя строительный мусор. К концу апреля демонтирована уже заметная часть конструкций.

Более поздняя пристройка к зданию бывшего Дворца пионеров

На месте банковского офиса должен появиться комплекс под названием Trinity Park (по-русски Парк Троицы). Он будет состоять из зданий разной этажности, стоящих на едином основании. В двух предполагается обычное жилье, а в третьем — гостиница или апартаменты.

Так должен выглядеть комплекс Trinity Парк

Самое здание высокое (более 100 метров), будет иметь тридцать этажей, вторая свечка будет чуть ниже — ее сделают 25-этажной, а гостиница довольствуется «скромными» 20 этажами. Новое здание станет частью своеобразного «новосибирского Манхэттена», в который уже превратились окрестности метро «Октябрьская». Так что лет через десять после окончания строительства будет уже трудно представить, что здесь когда-то могло быть что-то другое.

В Новосибирске в последнее время вообще регулярно что-нибудь сносят. В прошлом году город собрал богатую коллекцию уничтоженных объектов, в которой нашлось место и недостроенному Дворцу культуры, и работающим популярным ресторанам, и общественному туалету, и даже целой улице.

ПО ТЕМЕ
Строительство жилья Демонтаж здания ГК Дом-Строй
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Игорь,  54

Александр,  62

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление