Дошкольники кончились: в Новосибирске закрывают детские сады — их здания отдают школам, но мест всё равно не хватает

Детсадовцев стало меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представьте, что ваш ребенок ходил несколько лет в детский сад, а потом ему надо пойти в школу — а это то же самое здание и тот же кабинет. А некоторым новосибирцам и представлять не надо. В 2023 году в городе 8 детских садов превратились в школы. Как рассказывают в мэрии, из-за того, что детсадовцев просто стало меньше. Корреспондент НГС узнала, куда делись маленькие дети, почему так много младшеклассников и как обстоят дела с демографией в регионе.

Какие детские садики исчезли

В 2023 году департамент образования мэрии Новосибирска решил перепрофилировать здания детских садов и передать их школам, чтобы уменьшить число учащихся во вторую смену. Это стало возможным, потому что число воспитанников детских садов сильно снизилось, при этом в городе выросли темпы строительства новых детских садов.

Всего под перепрофилирование попали 8 зданий детских садов: на улице Выставочной, 28, на Мира, 30а, на улице Немировича-Данченко, 6/1, часть помещений детского сада на Зорге, 44/1, здание на Александра Невского, 40, на Народной, 29 и два здания бывших детских садов на улице Народной, 33 и 35 (сегодня находятся на консервации).

На Выставочной вместо детского сада уже открылся лицей Источник: 2ГИС











О том, что здание детского сада № 347 на Выставочной, 28 отдают в пользование Инженерного лицея НГТУ, стало известно еще в 2022 году. Как рассказали родители, всех дошкольников собрали в один корпус и из 16 групп сделали 8. До перераспределения в группе было 32 ребенка. По данным мэрии, на очереди в детский сад № 347 стоят всего девять детей в возрасте от 1 до 3 лет.

По адресу улица Мира, 30а, по данным 2ГИС, открылась коррекционная школа № 107. При этом напротив есть несколько зданий детских садов: три корпуса сада «Матрешки» и детский сад «Зазеркалье».

А вот детский сад № 195 «Журавлики» на Зорге, 44/1 не просто перепрофилировали, а объединили с гимназией № 7 «Сибирская» — из двух организаций сделали единый образовательный центр, а одно из помещений детского сада отдали школьникам.

С тремя зданиями на Народной — № 29, 33 и 35 — произошло что-то странное. В 2ГИС даже спустя год один всё еще обозначается как детский сад, а два других — как административные здания, в которых ничего нет. Дозвониться до детского сада корреспондент НГС не смогла.

Очередь из тысяч детей

Некоторые детские сады всё еще переполнены Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Если в 2023 году сразу 8 зданий попали под перепрофилирование, то в 2024 году администрация решила не трогать ни один детский сад. И если есть детские сады, в которых на очереди два года назад было всего 9 человек, то в феврале этого года в одном из учреждений очередь была в 17 тысяч детей от 0 до 3 лет.



— Ежегодно с 1 марта начнется очередная процедура массового комплектования образовательных учреждений. Всем детям в возрастной категории от 1,5 до 3 лет будут предложены места в дошкольных образовательных учреждениях, — заверили в пресс-службе мэрии Новосибирска.



Есть детские сады, где ситуация более напряженная: например, в быстро растущих жилмассивах — в 6-м микрорайоне Калининского района, в «Европейском береге», «Матрешкином дворе», «Ясном береге». Туда стараются покупать дополнительные кроватки и кабинки для увеличения вместимости групп.

В случае перепрофилирования из помещений детского сада, наоборот, убирают всю мебель, потом оформляют передачу здания общеобразовательной организации, объяснили в городском департаменте образования. Затем в помещениях делают ремонт, вокруг — благоустройство, добавляют необходимые оборудование и инвентарь.

«Ведите детей»

Родители и воспитатели тоже замечают, что детей в детских садах становится меньше. На это, например, обратила внимание сибирячка Лариса. Ее дочь пошла в детский сад на улице Невского в Калининском районе в 2015 году. Она устроилась в садик без проблем: в группах было по 20–25 человек, но переполненными их не считали.

— Сейчас в этот садик без проблем в двухлетнем возрасте попал племянник: садик наполовину пуст, детей в группе всего 15 человек. Соседние два садика на Невского вообще закрылись, так как нет детей. Садов по Невского много, но они наполовину заполнены. Сами воспитатели говорят, что детей стало очень мало, а пара-тройка садов вообще уже год закрыты, — рассказала Лариса.

— У меня знакомая работает в саду и говорит: «Детей мало, ведите детей, а то нас закроют». У них один сад закрыли неподалеку из-за нехватки детей, — подтвердила другая жительница Новосибирска Юлия.

Воспитательница сада на правом берегу, которая пожелала остаться анонимной, сравнила прошлый год и этот и обратила внимание на разницу.



— Детей стало меньше в сравнении с предыдущим годом. Если у нас в том году было 14 групп на весь детсад, то теперь 13 и даже подумывают убирать еще одну группу. Детей рождается меньше, а дальше будет еще меньше, я так думаю, — рассказала воспитательница.



Еще несколько лет назад получить путевку в садик вовремя можно было, только записав ребенка в него сразу после рождения. Сейчас таких проблем нет Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ирина в 2014 году встала в очередь на детский сад, когда ее сыну было полтора года. Она вспоминает, что поехала в администрацию, чтобы получить путевку в детский сад № 32 в Дзержинском районе и сын оказался в очереди на 4000-м месте.



— Я пошла работать в детский сад, чтобы пристроить ребенка. Дочка родилась в 2023-м — сразу встали на очередь в детский сад через «Госуслуги», и вот в 1,3 года пришло сообщение, что дали место — там, куда и хотели. На следующий день позвонили из сада, сказали, что путевка пришла и нас ждут в июне для подписания договора, а в сентябре ждут ребенка в садике. От многих мамочек слышу, что сейчас нет проблем с садиками: дают путевку рано, а там родители сами решают, идти или дома еще сидеть, — говорит Ирина.



Но не везде можно быстро попасть в детский сад даже в 2020-х. По словам жительницы Новосибирска Евгении, ее соседи часто жалуются, что в не могут попасть в удобный им садик. Например, детский сад № 504 в Октябрьском районе уже старый, дождаться места там сложно.



Сама Евгения получила для младшего ребенка место по льготе, так как работает в СК РФ, а ее племяннику того же возраста путевку дали только после того, как ему уже исполнилось 3 года, и не рядом с домом. Евгения при этом добавила, что ее старшая дочь учится в 3-м классе и у нее были проблемы с местом и в детском саду, и в школе: детей в классах много, даже есть класс «Е».

Волна схлынула

В ЗАГС по Новосибирской области опубликовали статистику рождаемости за последние года. НГС собрал данные в одну картинку Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











Происходящее связано в первую очередь с демографическими волнами, это долговременные и общероссийские тенденции, объясняет старший преподаватель кафедры общей социологии экономического факультета НГУ Полина Лаврусевич.

Рождаемость можно представить в виде возрастно-половой пирамиды. Ее характерная особенность — волнообразный характер. То есть малочисленные поколения приходят на смену многочисленным и наоборот.

— Так, вслед за малочисленным военным поколением пришли многочисленные послевоенные поколения 1950-х и начала 1960-х годов рождения. Поколения их детей и внуков также последовательно сменяли друг друга. Например, малочисленные поколения 1990-х годов — это внуки малочисленных поколений военных лет рождения, — рассказывает Полина Лаврусевич.

В «длину волны» может внести изменение отношения к родам или, например, средний возраст матери при рождении ребенка: в 1990 году он составлял 25 лет, а в 2020–2022 годах — уже 28,2–28,8 года. Следующие поколения, вероятно, будут рожать детей еще позже. Но демографические волны имеют свойство затухать, и в долговременной перспективе заметные различия в численности поколений постепенно сглаживаются.

Волны могут изменяться и искусственно. Например, когда государство ввело материнский капитал, в это же время в репродуктивный возраст вошло многочисленное поколение и волна стала сильнее — хотя и так должна была пойти в рост.

— Относительно многочисленная группа сегодняшних учеников начальной школы (7–10 лет) — это внуки послевоенных поколений (1950-х и начала 1960-х годов рождения), можно сказать, отголосок всплеска рождаемости послевоенных лет. Называть это явление «бумом» рождаемости некорректно, как бы этого ни хотелось, — отметила Полина Лаврусевич.

И в Новосибирской области, и в России в целом рождаемость сегодня устойчиво идет на снижение. Помимо того что рожают всё меньше людей, родителями становятся люди более старшего возраста.

Рождаемость измеряют специальным коэффициентом: число родившихся живыми на 1000 человек населения. В 2014 коэффициент рождаемости в России составлял 13,3, а в 2022 году — 8,9.

На графике изображен суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей на одну женщину Источник: предоставлено Полиной Лаврусевич











Есть и другой способ измерения: суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей на одну женщину. В 2022 году он составлял 1,42, а в 2010 году — 1,57. Максимального значения этот показатель достигал в 2013–2016 годах — 1,71–1,76. Фактически это сегодняшние ученики начальной школы. Если говорить про Новосибирскую область, то этот коэффициент составил 1,49 — отсюда и катастрофический дефицит мест в школах. Который всего через несколько лет, судя по излишку мест в детских садах, пойдет на спад.

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