Рожайте больше! Как Минздрав меняет правила абортов

На вопрос Городских порталов о том, почему власти считают эту проблему актуальной, если число абортов ежегодно снижается, зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая лаконично ответила: «1000 абортов в день».

Почему вообще поднимают тему абортов

Про запрет абортов или уменьшение их числа самыми разными способами говорят регулярно. Обсуждается это с разных точек зрения. У РПЦ, которая активно лоббирует ограничения, свои причины — с точки зрения православной церкви, душа возникает в момент зачатия, из чего следует, что аборт — это убийство, смертный грех и преступление. Власти же чаще обсуждают эту проблему с точки зрения демографии.

По данным Росстата, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,42 — столько детей приходится в среднем в России на одну женщину. Этого мало для поддержания уровня населения: по информации Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной перспективе на каждую женщину должно приходиться 2,1 ребенка. Для России будет мало и этого — особенности демографической ямы девяностых, женщин в возрасте от 20 до 30 лет в России просто физически не очень много. Как ранее сообщали представители Общественной палаты, за последние годы количество женщин до 29 лет сократилось с 12 до 9 млн, скоро снизится еще на млн. Так что в Общественной палате советуют делать ставку на многодетность и мотивировать к ней женщин в возрасте от 30 до 40 лет — их сейчас в стране более 13 млн.