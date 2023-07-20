Рожайте больше! Как Минздрав меняет правила абортов

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил на правительственном часе в Госдуме, где сделал несколько громких заявлений. Говорил министр в основном о прерывании беременности — Минздрав предлагает ввести дополнительный контроль за продажей препаратов для так называемого медикаментозного аборта и запретить частным клиникам заниматься прерыванием беременности. Кроме того, Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин материально подготовиться к рождению ребенка.
— В обществе сформировалась порочная практика, что женщина должна получить образование, сделать карьеру, потом обеспечить себе материальную базу и только после этого, уже подходя к сложному репродуктивному возрасту, озаботиться деторождением, — заявил министр здравоохранения.
Что предлагает Минздрав
Минздрав разработал проект приказа, который вводит более строгий учет для препаратов, используемых для прерывания беременности. Такой учет называется предметно-количественным — любые операции с препаратами регистрируются в специальных журналах. Сейчас такая практика применяется для лекарств, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из специального перечня, установленного Минздравом. Именно этот перечень и предлагают изменить, внеся в него дополнительные препараты.
— Предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление, — объяснил свое предложение министр.
Проект приказа уже разработан. Судя по документу, ограничить планируется продажу препаратов, содержащих мизопростол и мифепристон. Последний используется не только в препаратах для медикаментозного аборта, но и в так называемой экстренной контрацепции — таблетках, которые принимают в течение нескольких часов после незащищенного полового акта, чтобы предотвратить наступление беременности.
В Минздраве РФ порталу E1.RU пояснили, что министр говорил не о таблетках экстренной контрацепции, а исключительно о препаратах для медикаментозного прерывания беременности. Однако из проекта приказа этого не следует: там не указаны ни дозировки, ни форма, ни назначение лекарственного препарата — только международное непатентованное название.
Во время правительственного часа Михаилу Мурашко предложили запретить частным клиникам предоставлять услуги абортов.
— Снижение числа абортов — это ключевая задача, над которой мы работаем, за последние годы количество сократилось в разы. Тем не менее резерв еще есть. Есть замечания к частным медицинским организациям, которые не выдерживают неделю тишины, поэтому предложение запретить проведение абортов в частных клиниках имеет под собой почву, — ответил министр здравоохранения.
«Неделей тишины» именуют время, которое дается женщине на раздумья перед окончательным принятием решения. По закону клиникам запрещено делать аборт в течение семи дней с момента обращения, если срок беременности меньше 11 недель. Аборт без медицинских показаний законы в России допускают на сроке до 12 недель.
Каждый аборт под контролем государства
Идея ограничить аборты в частных клиниках звучит не впервые. Об этом, например, говорила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в 2021 году. Идею также поддерживают представители Русской православной церкви. Одновременно с этим представители РПЦ предлагают вывести аборты из системы ОМС, то есть перестать делать их бесплатно.
Вместо абортов государство готово предложить альтернативы. Например, весной этого года была озвучена идея пренатального усыновления, при котором приемных родителей для ребенка находят на стадии, когда он еще в утробе биологической матери — предлагать такое решение хотят женщинам, решившимся на аборт. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая тогда говорила, что готового законопроекта на этот счет нет, однако такая идея обсуждается. Она заявила, что задача состоит в том, что каждое прерывание беременности должно быть под контролем государства: «Мы должны быть уверены, что мы всё сделали, чтобы сохранить этого ребенка».
Прерывание беременности государство и так контролирует — препараты для медикаментозного аборта рецептурные, получить их можно только по назначению врача. Некоторые из них к тому же надо принимать исключительно в кабинете доктора — в аптеках их нет, а в клиниках на руки не выдают.
Минздрав ежегодно собирает данные обо всех прерываниях беременности в России, эту статистику по итогам года публикует Росстат. В документах ведомства не уточняется причина искусственного прерывания беременности, то есть сюда входят и аборты по медицинским показаниям. Например, в случае угрозы жизни матери.
Сейчас на сайте Росстата можно найти Демографический ежегодник, опубликованный в 2021 году — в нем подробные данные за годы с 2015 по 2020-й, до этого информация публиковалась раз в пять лет. Судя по этой статистике, число абортов уверенно снижается уже 20 лет, и теперь россиянки их делают в четыре раза меньше. В 2020 году было зарегистрировано 553,5 тысячи абортов, а в 2000 году — более 2 млн. Это при том, что родились в 2000 году 1,27 млн детей.
Доля медикаментозных абортов еще меньше. Согласно данным маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, в том же 2020 году было продано
На вопрос Городских порталов о том, почему власти считают эту проблему актуальной, если число абортов ежегодно снижается, зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая лаконично ответила: «1000 абортов в день».
Почему вообще поднимают тему абортов
Про запрет абортов или уменьшение их числа самыми разными способами говорят регулярно. Обсуждается это с разных точек зрения. У РПЦ, которая активно лоббирует ограничения, свои причины — с точки зрения православной церкви, душа возникает в момент зачатия, из чего следует, что аборт — это убийство, смертный грех и преступление. Власти же чаще обсуждают эту проблему с точки зрения демографии.
По данным Росстата, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,42 — столько детей приходится в среднем в России на одну женщину. Этого мало для поддержания уровня населения: по информации Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной перспективе на каждую женщину должно приходиться 2,1 ребенка. Для России будет мало и этого — особенности демографической ямы девяностых, женщин в возрасте от 20 до 30 лет в России просто физически не очень много. Как ранее сообщали представители Общественной палаты, за последние годы количество женщин до 29 лет сократилось с 12 до 9 млн, скоро снизится еще на млн. Так что в Общественной палате советуют делать ставку на многодетность и мотивировать к ней женщин в возрасте от 30 до 40 лет — их сейчас в стране более 13 млн.
С другой стороны, россиянок агитируют рожать раньше. Аргументируют это, например, тем, что так можно успеть родить больше детей. Глава Минздрава добавляет, что с возрастом забеременеть женщине становится сложнее.
— Что в результате получается: возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания, ЭКО и другого, — объяснил Михаил Мурашко, выступая на правительственном часе в Госдуме. — Дальше — пренатальная диагностика для выявления пороков развития, и сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Поэтому ситуация должна в корне пересматриваться. Посыл должен быть иной.
Сейчас же мы стремительно приближаемся к уровню той самой демографической ямы. Меньше всего новорожденных в истории современной России было в 1999 году — 1,2 млн. По итогам 2022 года мы к этому показателю приблизились максимально — 1,3 млн новорожденных. Согласно данным Росстата, за пять месяцев 2023 года в России родилось 511 тысяч детей, то есть в среднем чуть больше ста тысяч в месяц. Это еще больше приближает страну к антирекорду 1999 года.
А что по этому поводу думают женщины?
Мы уже не впервые пишем о предложениях властей по поводу того, как замотивировать женщин рожать. И получаем массу комментариев и сообщений от читательниц, которые преимущественно не очень-то разделяют идеи и предложения чиновников. К материалам о предложениях министра тоже масса откликов, мы приведем здесь лишь некоторые из них.
— Порочная практика — это закрывать глаза на проблему деторождения во всех ее проявлениях. Мужчин адекватных и ответственных минимум, и на всех их не хватает. Что делать остальным? Как выживать в декретном отпуске? На какой доход? — задается вопросом читательница из Новосибирска. — Отдельная проблема — детские сады. Когда заработная плата воспитателей и нянечек будет от
— В семье почти всегда работают оба, чтобы была возможность жить не в нужде. Чтобы работать на хорошей работе, у тебя должно быть либо образование, либо связи, — считает жительница Свердловской области. — У меня, например, связей не было, пришлось учиться. Если в семье работает только муж, то у него должна быть зарплата, не равная одному прожиточному минимуму, а по количеству членов семьи как минимум, а лучше с превышением этой суммы. Мы уже несколько лет с мужем думаем о втором ребенке, но рожать в текущей обстановке страшно. По разным причинам, и с экономической стороны. Детей кормить, одевать и обучать дорого. Очень дорого! Цены этот министр вообще видел на детское питание, одежду, подгузники всякие? Одна бутылочка для воды или смеси стоит до фига, а их надо несколько иметь. Если же не о себе думать, а, как они мыслят, о судьбах государства — люди в государстве нужны, способные не просто висеть на балансе, но и развивать страну. Рожая детей не имея возможности их обеспечить, это пустое заселение нищетой просто для количества.
— Можно добавить еще вопрос: на каких работах ждут мам с маленькими детьми? — интересуется читательница из Челябинска. — Ребенок минимум лет до 7–8 часто болеет, нуждается в постоянном внимании, да даже просто в том, чтоб мама приходила на утренники в садик. Если мама работает на стандартной пятидневке с 08:00–17:00, растить маленького ребенка без бабушек очень тяжело: нужно продумать создание рабочих мест для мам с маленькими детьми, лояльным графиком или хотя бы возможностью отпрашиваться с работы в разумном количестве (например, часов 8 в общей сложности в месяц, как беременным). Закрепить это законодательно, чтоб отдел кадров косо не смотрел и коллектив. Меня вот, например, сильно напрягает, что я не могу отпроситься с работы на пару часов по нуждам ребенка без оправданий и униженности.
Комментариев про работу и образование больше всего, правда, не с точки зрения потенциальной карьеры, а с точки зрения дохода. А аборты, если и упоминаются, то о них говорят скорее как о вынужденной мере. И многие полагают, что вынужденная она часто именно из-за материального положения.
— Кто-нибудь ему подскажите, что, если будут за рождение детей давать квартиры бесплатно, за одного ребенка — двухкомнатную, за двоих — трехкомнатную, и так по нарастающей, то деторождение по показателям улетит в космос, и даже аборты не надо будет запрещать, — предлагают решение в комментариях.
— Что я точно знаю: если женщина не хочет ребенка, она до последнего будет искать способ — незаконные, народные средства. История «народного планирования семьи» знает немало способов причинить непоправимый вред здоровью, — пишет жительница Екатеринбурга. — Это катастрофа, просто катастрофа, в особенности из уст министра здравоохранения.
Незаконные способы прерывания беременности женщины ищут и сейчас. И находят: в феврале 2023 года Татьяна Буцкая рассказывала, как обнаружила сайт со свободной продажей таблеток для прерывания беременности — она тогда обратилась в полицию. Аналогичные сайты регулярно блокирует Росздравнадзор за незаконную торговлю рецептурными или вообще не зарегистрированными в России лекарствами. Это касается не только абортивных препаратов — за нелегальную торговлю самыми разными лекарствами в России в 2022 году заблокировали более 20 тысяч ресурсов.