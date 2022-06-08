«В группе уже 32 человека, воспитатели нервные»: корпус детского сада отдают престижному лицею
Родители дошкольников недовольны таким решением
В Новосибирске разгорается скандал из-за передачи корпуса детского сада под начальную школу престижного лицея НГТУ. Родители дошкольников против, а в мэрии утверждают, что проблема с местами в лицее стала слишком острой.
«Воспитатели уже нервные из-за нагрузки»
В конце мая родителям дошкольников детского сада
— Всех детей соберут в один корпус и сделают из 16 групп всего 8. Конечно, это было шоком. У меня сейчас маленькая дочь ходит в этот детский сад. Вопрос уже решенный и обжалованию не подлежит. Половина воспитателей будут сокращены или переведены в другие детские сады, — рассказала корреспонденту НГС Алла Лудина, мама одной из воспитанниц детского сада. — Сказали, что отдают второй корпус из-за низкой посещаемости в детском саду, но ни у кого не забирают путевки. Сейчас пандемия закончилась, большинство людей выходят с дистанционки, и все они поведут детей.
По ее словам, в каждой группе родители написали, что хотят, чтобы оставили их воспитателя.
— В группе уже 32 человека. У нас очень маленькое помещение — там обеденная зона, кровати. Спальни нет отдельной. И когда я пришла за своим ребенком, то увидела 30 детей, и они там как муравьи в муравейнике. Замученные воспитатели. И еще сказали нам не забыть забрать вещи из кабинок, возможно, одна будет на двоих человек. Там одному ребенку некуда вещи складывать, еще на двоих разделить, — недовольна женщина. — Воспитатели нервные из-за нагрузки. История просто безобразная, в группах уже по 30 детей. Сейчас непонятно зачем закрывать детские сады.
В редакцию также с жалобами обратились еще несколько родителей из этого детского сада.
Что говорят в мэрии
В Департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что в очереди в детский сад
— В новом учебном году путевками в детский сад планируется охватить 100% детей, которым до 31 декабря 2022 исполнится три года. Это стало возможным благодаря высоким темпам строительства новых детских садов в последние годы, — отметили в мэрии.
В ведомстве добавили, что сейчас очень остро стоит проблема нехватки мест в школах. «Инженерный лицей НГТУ» расположен в здании 1963 года постройки с плановой наполняемостью в одну смену в 600 человек. В этом году обучается 980 человек в две смены.
Сейчас увеличилась потребность родителей выпускников дошкольных учреждений, в том числе детского сада
— Перспектива увеличения площадей образовательного учреждения будет способствовать реализации доступного и качественного образования и в полной мере позволит реализовать программы дополнительного образования детей по робототехнике, конструированию и внеурочной деятельности, — уверены в мэрии Новосибирска.
По данным мэрии Новосибирска, МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» — уникальное образовательное учреждение физико-математического и технического профиля, выпускники которого успешно обучаются в вузах России и всего мира. В лицее реализуются два федеральных инновационных проекта: «IT-школа Samsung» (программа бесплатного дополнительного обучения по основам IT и программирования для школьников города Новосибирска) и «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования», а также различные другие важные проекты.
В мэрии подтвердили, что детей всех переведут в один корпус на улице Выставочной, 22. С сентября его будут посещать 256 детей.
— Работникам, чьи ставки подлежат сокращению, будут предложены должности в близлежащих детских садах:
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