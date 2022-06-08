«В группе уже 32 человека, воспитатели нервные»: корпус детского сада отдают престижному лицею

По ее словам, в каждой группе родители написали, что хотят, чтобы оставили их воспитателя.

— В группе уже 32 человека. У нас очень маленькое помещение — там обеденная зона, кровати. Спальни нет отдельной. И когда я пришла за своим ребенком, то увидела 30 детей, и они там как муравьи в муравейнике. Замученные воспитатели. И еще сказали нам не забыть забрать вещи из кабинок, возможно, одна будет на двоих человек. Там одному ребенку некуда вещи складывать, еще на двоих разделить, — недовольна женщина. — Воспитатели нервные из-за нагрузки. История просто безобразная, в группах уже по 30 детей. Сейчас непонятно зачем закрывать детские сады.