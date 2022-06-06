Мэрия решила объединить на Затулинке детский сад с гимназией. Затронет ли кого-то оптимизация?
Завершить процедуру реорганизации планируется до конца года
В мэрии города Новосибирска принято решение объединить МАОУ «Гимназия
В 2016 и 2017 годах гимназия
— После завершения реорганизации это будет единый образовательный комплекс, цели и виды деятельности учреждения в результате реорганизации не изменятся. МАОУ «Гимназия
Педагогические работники, заверили журналиста в мэрии, останутся работать на своих местах. Оптимизация штатного расписания возможна лишь в отношении административно-хозяйственного персонала.
В конце апреля НГС рассказал о проекте объединения в рамках той же оптимизации двух известных учебных заведений: школы