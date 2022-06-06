СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 61.97
eur 65.92
Тема дняВодитель Hyundai скрылась после смертельного ДТП
Все новости
Все новости
Подробности

Мэрия решила объединить на Затулинке детский сад с гимназией. Затронет ли кого-то оптимизация?

Завершить процедуру реорганизации планируется до конца года

1 082
Гимназия <nobr class="_">№ 7</nobr> неоднократно входила в число лучших школ на местном и на российском уровне

Гимназия № 7 неоднократно входила в число лучших школ на местном и на российском уровне

Поделиться

В мэрии города Новосибирска принято решение объединить МАОУ «Гимназия № 7 "Сибирская"» (улица Зорге, 42а) и МКДОУ «Детский сад № 195 "Журавлик"» (улица Зорге, 44/1).

В 2016 и 2017 годах гимназия № 7 вошла в топ-500 лучших школ России и несколько раз признавалась лучшим общеобразовательным учреждением Кировского района Новосибирска. Объединить эти два учреждения, как пояснили корреспонденту НГС в мэрии, решено в рамках оптимизации деятельности образовательных организаций.

— После завершения реорганизации это будет единый образовательный комплекс, цели и виды деятельности учреждения в результате реорганизации не изменятся. МАОУ «Гимназия № 7 "Сибирская"» продолжит реализацию образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Таким образом, все воспитанники детского сада продолжат свое обучение после объединения учреждений, — пояснили в департаменте образования города Новосибирска.

Педагогические работники, заверили журналиста в мэрии, останутся работать на своих местах. Оптимизация штатного расписания возможна лишь в отношении административно-хозяйственного персонала.

В конце апреля НГС рассказал о проекте объединения в рамках той же оптимизации двух известных учебных заведений: школы № 99 и лицея № 22 «Надежда Сибири». Родители учеников школы № 99, с кем удалось пообщаться корреспонденту НГС, высказали опасение, что после перехода школы под вывеску лицея увеличится сумма ежегодных и ежемесячных взносов в фонд учебного заведения. И хотя по закону такие взносы должны быть исключительно благотворительные, мама ученицы 99-й школы рассказала, как она и ее дочь подвергались прессингу из-за отказа сдавать деньги.

По теме

гимназиядетсадмэрия Новосибирскаобъединение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2