Антирекорд за 200 лет. Рождаемость в России в 2024-м снизится до уровня 1990-х — что говорят демографы

В начале октября власти опубликовали проект бюджета Социального фонда, где содержится прогноз рождаемости в России на 2024 год и плановый период до 2026 года. Согласно ему, в 2024 году число родившихся снизится на 5,8% — это станет минимумом с начала
Прогноз по количеству родившихся выглядит следующим образом:
- 2023 год — 1,245 миллиона человек;
- 2024 год — 1,172 миллиона человек;
- 2025 год — 1,153 миллиона человек;
- 2026 год — 1,143 миллиона человек.
Согласно статистике Росстата, число родившихся в 2023 году составит минимум с 1999 года, когда родились 1,215 миллиона россиян. А в 2024 году в стране родится меньше всего детей с начала девяностых.
MSK1.RU поговорил с демографами о том, насколько реалистичен этот прогноз и как предотвратить депопуляцию. Спойлер: ситуация действительно критичная.
Откат к антирекордным годам
По словам демографа Вадима Безвербного, Россия уже несколько лет страдает от «эха девяностых», когда произошел сильный провал в рождаемости. Он привел к тому, что нам не хватает людей, которые сегодня вступают в семейные отношения: их поколение малочисленное.
— Это как раз те люди, которым сейчас в районе 30 лет, то есть самый активный и продуктивный возраст, — уточнил эксперт.
Откат к антирекордным годам происходит с 2022 года. В связи с этим прогноз Социального фонда, по мнению Безвербного, вполне реалистичен. Демограф Алексей Ракша тоже считает, что прогноз может сбыться. Всё дело — в сокращении числа женщин детородного возраста.
— Число родившихся у нас в этом году приблизится к антирекорду, но чуть-чуть его не достигнет. А в следующем уже, скорее всего, опустится ниже антирекорда примерно за 200 лет, — заявил он.
Не хватало женщин, а теперь и мужчин
Ракша подчеркнул, что основная демографическая проблема России — не рождаемость, а число родившихся. Оно падает, потому что с каждым годом количество молодых женщин сокращается на 3%.
— Рождаемость у нас неплохая относительно женщин. Она остается примерно такой же: было 1,5 ребенка на одну женщину, в 2022 году она упала до 1,45.
По данным Минэконоразвития, суммарный коэффициент рождаемости в 2022 году составил 1,416 родившихся детей на одну женщину (в 2021 году — 1,505), что ниже уровня простого воспроизводства населения.
В своем макропрогнозе на 2024–2026 годы Минэконоразвития тоже указывало, что рождаемость падает из-за снижения численности молодых женщин. Доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала MSK1.RU, что их количество в среднем уменьшается на 400 тысяч человек в год.
— Это женщины в возрасте 20–34 года, на которых приходится 80% рождений. И их количество каждый год, вплоть до
Кроме того, ситуацию усложняет «откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий». По мнению Безвербного, молодые люди откладывают рождение детей из-за сложной экономической ситуации в стране и отсутствия устойчивой уверенности в завтрашнем дне. Большое влияние на падение рождаемости оказала и недавняя частичная мобилизация.
— Нам еще предстоит посчитать, какой вклад она внесла, но мы видим, что рождаемость снижается, — подчеркнул демограф.
Господдержка не работает
Осенью 2021 года власти опубликовали Единый план правительства по достижению национальных целей развития. В нём говорилось, что стабилизировать рождаемость нужно к 2030 году.
— Важнейшим фактором развития на ближайшие 10 лет станут демографические вызовы. В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности населения за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста, — говорится в документе.
Государство планирует достигнуть цели множественными способами: повышением значимости семьи с детьми, профилактикой прерывания беременности, созданием дополнительных мест в детских садах, и, конечно, выплатами. Улумбекова уточнила, что, по последним данным Минэкономразвития, Россия тратит на стимулирование рождаемости около 3 триллионов рублей: это и единое детское пособие, и маткапитал, и повышение доступности жилья, и единовременные выплаты по ипотеке.
Кстати, единое детское пособие, которое сейчас получают семьи с детьми от 3 до 5 лет, проживающие ниже прожиточного минимума, в 2024 года будет выплачиваться всем семьям независимо от степени нуждаемости.
Но всё это приводит к появлению парадоксального тренда: в России увеличивается число как бездетных, так и многодетных семей.
— Это говорит о противоречии государственной модели и экономической ситуации. У нас делается акцент на государственной поддержке, но при этом мы видим противоречивые тенденции. Патернализм, видимо, не всегда работает, — отметил Безвербный.
Материнский капитал — большая ошибка?
Стимулировать рождение детей власти пытаются материнским капиталом — его программу продлили до 2026 года. Размер маткапитала с 2024 года составит 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч рублей на второго. Однако, по мнению Безвербного, эта мера рождаемости особо не помогает.
— Большая ошибка, что мы изменили модель начисления материнского капитала со второго ребенка сразу на первого. Потому что и так рождения были на среднем значении, а мы всю модель мотивации, по сути, сломали, — заявил демограф.
Программа маткапитала реализуется в России с 2007 года. Его средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери. С 2020 года маткапитал выплачивается не только на второго, но и на первого ребенка.
Кроме того, Безвербный подчеркнул, что у многих материнский капитал лежит неизрасходованным — по его данным, от 10 до 15% людей его не тратят. Это говорит о том, что рожают женщины среднего класса и выше. При этом Улумбекова отметила, что благодаря маткапиталу в стране за 12 лет дополнительно родились 2,2 миллиона детей.
— Чтобы улучшить ситуацию, нам придется удвоить маткапитал при рождении второго и последующих детей, утроить при рождении третьего ребенка. Тогда это будет серьезный стимул для рождения, — добавила она.
Как предотвратить депопуляцию
Ракша говорит, что, в первую очередь, нужно поднимать уровень рождаемости на одну женщину — увеличением выплат.
— Поскольку завезти в страну новых женщин мы не можем, нужно поднимать рождаемость на одну женщину. Она поднимается, начиная со второго ребенка, большими выплатами, которые семьи тратят преимущественно на жилье: на ипотеку, строительство дома, покупку квартиры, обмен, продажу с доплатой.
По словам демографа, выплата должна быть увеличена до 1,5 миллиона рублей как за второго, так и за третьего ребенка. Также она должна быть безусловной и назначаться всем без учета доходов и имущества, так как «это не социальная мера, а демографическая».
— А чтобы у нас рождаемость первых и вторых детей повысилась, нам нужно снижать неравенство, то есть разницу между доходами самых бедных и самых богатых. И развивать сеть детских садов, яслей, вводить на предприятиях детские сады, развивать институт нянь, занятость с гибким графиком работы и улучшать отношение общества к семьям с детьми, — добавил он.
Улумбекова тоже предлагает увеличить выплаты, причем экстренно. Она рассказала, что сотрудники Высшей школы организации и управления здравоохранением выбрали три страны, которым удалось добиться серьезного повышения коэффициента фертильности, — Францию, Швецию и Германию — и посмотрели, какие меры приняло государство.
Также, по мнению ректора, важно создать дружественную среду для воспитания детей, чтобы женщины знали, что государству эти дети будут долгожданны. Это значит сделать бесплатными кружки, детские сады, продленные группы, медицинскую помощь.
— Если с
В то же время Безвербный считает, что увеличение выплат не поможет ситуации, а акцент стоит сделать на жилищной и трудовой политике.
Остается вопрос обеспечения жильем и различные вопросы, связанные с Трудовым кодексом и трудовыми отношениями, потому что в России нет программ, которые предусматривали бы сокращенный рабочий день для молодых родителей, мягкие условия труда, удаленный график работы, — отметил эксперт.
Вся надежда — на поколение
2000-х
По словам Безвербного, демографическая волна, которая идет из
— Улучшение рождаемости начиналось в 2007–2008 годах, как раз когда запустили программу материнского капитала. К 2030 году будет выходить поколение 2000–2010 годов, и мы должны увидеть определенные позитивные изменения. Но это опять же процессы объективные, а есть еще субъективные — мы не знаем, какая будет экономическая ситуация и международная повестка, — сказал демограф.
По прогнозу Росстата, население России начнет расти как раз с 2028 года. В 2045 году оно достигнет 143 миллиона человек, а суммарный коэффициент рождаемости увеличится на 0,29 по сравнению с 2023 годом и составит 1,66.
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