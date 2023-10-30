Антирекорд за 200 лет. Рождаемость в России в 2024-м снизится до уровня 1990-х — что говорят демографы

MSK1.RU поговорил с демографами о том, насколько реалистичен этот прогноз и как предотвратить депопуляцию. Спойлер: ситуация действительно критичная.

Откат к антирекордным годам

По словам демографа Вадима Безвербного, Россия уже несколько лет страдает от «эха девяностых», когда произошел сильный провал в рождаемости. Он привел к тому, что нам не хватает людей, которые сегодня вступают в семейные отношения: их поколение малочисленное.

— Это как раз те люди, которым сейчас в районе 30 лет, то есть самый активный и продуктивный возраст, — уточнил эксперт.