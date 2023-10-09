«Проблема бедности никуда не делась». Эксперты — о том, почему выплаты семьям с детьми не помогут

Мы решили разобраться, актуально ли сейчас тратить на демографию государственные средства в условиях кризиса или нужны другие меры поддержки семьям с детьми. Публикуем мнения экономиста Владимира Сальникова и демографа Вадима Безвербного.



Основные выплаты, которые могут получить все: пособия по беременности и родам, пособие при постановке на учет при раннем сроке беременности, единовременное пособие при рождении и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Размер выплат зависит от дохода семьи и каждого региона. Надо учитывать, что существуют пособия, которые могут получить не все, и это зависит от различных факторов: состава семьи, количества детей, их возраста и материального обеспечения родителей.

