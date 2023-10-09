«Проблема бедности никуда не делась». Эксперты — о том, почему выплаты семьям с детьми не помогут

Россия находится на грани демографической катастрофы: рождаемость в стране снижается рекордными темпами. По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года родились
Мы решили разобраться, актуально ли сейчас тратить на демографию государственные средства в условиях кризиса или нужны другие меры поддержки семьям с детьми. Публикуем мнения экономиста Владимира Сальникова и демографа Вадима Безвербного.
Основные выплаты, которые могут получить все: пособия по беременности и родам, пособие при постановке на учет при раннем сроке беременности, единовременное пособие при рождении и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Размер выплат зависит от дохода семьи и каждого региона. Надо учитывать, что существуют пособия, которые могут получить не все, и это зависит от различных факторов: состава семьи, количества детей, их возраста и материального обеспечения родителей.
Зачем нужны такие траты
Страна сейчас испытывает не только демографический, но и экономический кризис. Курс в очередной раз подскочил до отметки 100 рублей за доллар, а дорожать стало абсолютно всё: от продуктов до техники. Несмотря на это, такие огромные траты федерального бюджета можно назвать обоснованными, считает экономист Владимир Сальников.
— Безусловно, социальную направленность нельзя сокращать, просто потому что это приоритет номер один. Особенно это важно в условиях повышенной инфляции, которая была, и в условиях того, что рождаемость выходит на первый план, ведь демографические тенденции у нас складываются не лучшим образом, — рассказал он в разговоре с MSK1.RU. — Другое дело, что прямая связь с [повышением выплат] и увеличением рождаемости не очень выраженная — проблема бедности никуда не делась.
При этом демограф Вадим Безвербный считает, что улучшение демографии и увеличение трат — не прямо пропорциональные вещи.
— Можно увеличивать их в 2 или 3 раза, но наивно думать, что рождаемость поднимется соответственно. Помогут только новые меры демографической политики, — сказал он нашему корреспонденту.
Что действительно поможет поднять рождаемость
По мнению Безвербного, в первую очередь нужно разработать новые подходы к компенсации родительского труда.
— У семьи, где рождается ребенок, не должны падать профессиональные доходы. [Меры поддержки] в основном направлены на малоимущие семьи, у нас столько других категорий семей остаются без внимания. Молодая семья должна понимать, что не окажется в безвыходной экономической ситуации только по причине рождения ребенка, — объяснил эксперт. — Она должна быть уверена в своем будущем, но этого, к сожалению, мы не наблюдаем по ряду причин.
Демограф отметил, что еще одна мера, которая поможет поднять рождаемость, — это обеспечение молодых семей жильем. Далеко не все люди решаются завести ребенка, если для этого им приходится залезать в кредиты.
— У нас всё к ипотеке привязывается, но не все хотят брать ипотеку, и не все могут. Поэтому необходимо решение жилищного вопроса. Необязательно всё привязывать к ипотечному кредитованию, можно использовать альтернативные механизмы — например, социальный наем, — считает Безвербный. — Молодым семьям можно выдавать арендуемое жилье на льготных условиях.
Почему действующие меры не работают
Серьзеная проблема, влияющая на уровень деторождения, — это система алиментов, которая существует в России на сегодняшний день. По словам экономиста Сальникова, де-факто она функционирует далеко не так, как задумывалась.
— Нужно навести порядок в системе алиментов, чтобы мужья участвовали более активно в семейной жизни. Суд должен автоматически принимать решения в пользу жены, ведь кто-то не хочет подавать иск, психологически кому-то тяжело, — уточнил он. — К тому же муж может скрывать, так сказать, реальные доходы, не только белые — при желании можно их тоже увидеть и выстроить систему так, чтобы человек платил алименты не со своего дохода, а со своего расхода.
Также экономист подверг сомнению эффективность существующих единоразовых выплат.
— Это вообще ни о чем. Вот тебе заплатили один раз, а дальше что делать? Должна возникать у человека уверенность в будущем доходе. Надо формировать именно этот механизм, — заявил Сальников.
Еще одна слабо помогающая увеличить рождаемость мера — материнский капитал. По крайней мере, в том виде, в котором он существует в России. Как объяснил демограф Безвербный, эти выплаты были бы эффективны только в том случае, если бы люди могли получить деньги за рождение второго и последующих детей. Сейчас же материнский капитал полагается и тем, кто родил первого ребенка.
— Мы, по сути, сломали систему, поскольку изначально она задумывалась в 2007 году именно как стимул для рождения второго. Потому что у нас рожают первого ребенка и часто на этом всё заканчивается, — добавил он. — Идея заключалась в том, чтобы как раз рожать второго и последующего. Когда мы поменяли систему мотивации, сломали довольно неплохо работающий механизм. Я думаю, это была большая ошибка. Мы видим понижение эффективности этой меры. Немного подросла рождаемость первых детей, но намного сильнее упала рождаемость вторых.
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