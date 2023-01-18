В Новосибирске появился свой «Манхэттен»: гуляем по району контрастов — с небоскребами, замками и развалюхами

К сожалению, здания вдоль Кирова построены кто во что горазд, вид получается не особенно открыточным. Радуют более или менее находящиеся по краям этой зоны ЖК «Флотилия» и только что достроенный «Ричмонд». Последний действительно выглядит совершенно не по-новосибирски. Две башни и шестиэтажный бизнес-центр органично вписались бы в деловую часть крупного мегаполиса в любой развитой стране. Зданию не хватает пока только жизни — работающих здесь офисов, кафе, магазинов и активно пользующихся всем этим горожан. Пока горожане довольствуются только фотографиями с местным маленьким Биг-Беном.