В Новосибирске появился свой «Манхэттен»: гуляем по району контрастов — с небоскребами, замками и развалюхами

Новосибирск растет местами так быстро, что человек может не узнать привычный район города, если не был там пару лет. Чемпионом такого роста стала зона в районе метро «Октябрьская», которую уже называют в шутку «новосибирским Манхэттеном». Обозреватель НГС Стас Соколов предлагает прогулку в этом необычном месте, где дореволюционная крячковская школа и конструктивистский техникум соседствуют с современными жилыми комплексами и высотками.
Когда на Кирова строили станцию метро, то выбранное место для нее могло показаться очень странным. В непосредственной близости были только дворец пионеров с одной стороны улицы, да здание обкома партии — с другой. В остальном эта зона была застроена преимущественно частными домами, да и имеющиеся чуть дальше пару кварталов жилой застройки явно не выглядели заслуживающими целой станции метро.
Между тем горожане в этом месте живут уже давно. В глубине квартала, на улице Якушева, здесь расположена одна из 12 школ, построенных по проекту архитектора Крячкова. Здание, в котором сейчас расположены дом детского творчества и центр патриотического воспитания, находится не в лучшем состоянии. Застройщики территорий вокруг могли бы, конечно, скинуться и привести его в божеский вид хотя бы снаружи. Таких объектов в городе не так уж много.
Еще один памятник архитектуры, но уже советской эпохи — здание химико-технологического техникума, построенное в стиле конструктивизма. Когда-то оно смотрелось здесь как прорыв в светлое будущее. А теперь на фоне современных высоток выглядит как винтажный старый шкаф в современном интерьере.
Одна из главных новостроек района — жилой комплекс «Квартал на Декабристов». Поначалу это был действительно квартал — огромное здание, выстроенное буквой С и занявшее всё пространство, ограниченное улицами Сакко и Ванцетти, 9 Ноября и, собственно, Декабристов. Но потом по другую сторону от Декабристов появилось еще одно здание поменьше, а теперь возводится уже третья очередь. Пора переименовывать в «Кварталы».
Сам жилой комплекс примечателен не столько, собственно, архитектурой (она современна, но вполне утилитарна), сколько созданной вокруг средой. У домов нет заборов (эту функцию выполняют сами здания), поэтому территория вокруг и между сооружениями доступна всем. Но она выглядит приветливой даже зимой. Это ощущение усиливается открывшимися уже здесь заведениями разных форматов — от пивного бара и кондитерских до ресторанчика с авторской кухней. Пожалуй, это самое непохожее на Новосибирск место Новосибирска.
Дальше по направлению к улице Кирова начинается уже привычный архитектурный хаос, который здесь усиливается одиноким частным домом прямо во дворе многоэтажки. Стоит он не один, также рядом небольшой пустырь, на котором если и можно что-то построить, то в лучшем случае очередную «Пятерочку».
В свете недавних ограничений дети, живущие неподалеку, имеют гарантированные снежные горки, которые не сможет разрушить никакой Роспотребнадзор. Они тут, что называется, естественного типа, катайся не хочу. Что характерно, родители тоже не выражают никакой тревоги по поводу взлетающих на трамплинах «плюшек».
Здесь же скрытый от глаз притаился бизнес-центр, построенный в «викторианском» стиле. При ближайшем рассмотрении он, конечно, напоминает, скорее китайские копии известных европейских объектов. Но на фоне унылых новостроек, отделанных керамогранитом, смотрится достаточно необычно. На первом этаже так и просится какая-то пышная ресторация, но, учитывая узость внутриквартальных улочек и отсутствие парковок, никто на такую смелость тут не решился.
С советских времен здесь, в низине, остался огромный, выстроенный восьмеркой комплекс зданий. Его большую часть занимает Сибирский институт управления, дорога к которому идет через киоск с шаурмой. Есть в этом какой-то мудрый символизм и забота о студентах одновременно.
Ближе к спуску с Ипподромской скромно расположился комплекс зданий, которые в романе Кабакова «Невозвращенец» назывались «домами социального неравенства». Построен он в середине 2000-х в форме крепости с небольшим просветом (который тоже перекрыт шлагбаумом). 15 лет назад это было, наверное, самое дорогое жилье в черте города (если не считать частных особняков) с окнами, выходящими одной стороной на город. Но сегодня над этим кварталом для очень небедных людей уже нависают построенные недавно высотки.
Сильнее всего ощущение, что находишься в каком-то застроенном небоскребами мегаполисе, чувствуется, когда идешь через узкий проход от продолжения улицы Нижегородской (в какой-то момент на карте 2ГИС она просто обрывается, и дальше дорога уже не имеет названия) до Кирова. Здесь высотки стоят уже с обеих сторон, закрывая небо, наползая одна на другую.
К сожалению, здания вдоль Кирова построены кто во что горазд, вид получается не особенно открыточным. Радуют более или менее находящиеся по краям этой зоны ЖК «Флотилия» и только что достроенный «Ричмонд». Последний действительно выглядит совершенно не по-новосибирски. Две башни и шестиэтажный бизнес-центр органично вписались бы в деловую часть крупного мегаполиса в любой развитой стране. Зданию не хватает пока только жизни — работающих здесь офисов, кафе, магазинов и активно пользующихся всем этим горожан. Пока горожане довольствуются только фотографиями с местным маленьким Биг-Беном.
На другой стороне Кирова возводятся сразу четыре высотки, из них две — это жилой комплекс «Чикаго», который выглядит как продолжение заданной «Ричмондом» темы американского «даунтауна» (деловая часть города). Пока, впрочем, вся эта зона выглядит как сплошная стройплощадка.
Это, пожалуй, самая контрастная часть города. Рядом с высотками до сих пор ютятся и недоснесённые одноэтажные домишки, и основательные особняки, которые разбавляют пустыри, уже освобожденные под новую застройку. Как всё это будет уживаться вместе, мы сможем увидеть уже в ближайшем будущем.
В этой новой застройке здесь вот-вот затеряется несколько зданий первой половины XX века, как, например, эта трехэтажная поликлиника. Размеров ее явно будет не хватать уже совсем скоро. Население окрестных кварталов должно вырасти на порядок.
Не весь частный сектор здесь, впрочем, пойдет под снос. Владельцы отдельных домов явно намерены в обозримом будущем наслаждаться прелестями отдельного жилья в густонаселенном районе. Им наверняка и колонка с водой (синий столбик на первом плане) не нужна.
Если всё пойдет хорошо, то зона вокруг метро «Октябрьская» действительно имеет шансы превратиться если не в новый, то хотя бы в альтернативный центр. С дорогим жильем (и соответствующими жителями), недешевыми магазинами и ресторанами, ухоженными внутриквартальными улицами. Главное только, чтобы инвестиционный бум, который вызвал к жизни все здешние масштабные проекты, не угас раньше.
Новосибирских застройщиков, похоже, не пугают ни экономические, ни политические риски. Они в этом году запустили (или хотя бы анонсировали) массу амбициозных проектов. Обозреватель Лиза Пичугина выбрала дюжину самых интересных из них.