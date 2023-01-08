Небоскребы-близнецы на Горском, люксовый квартал у «Глобуса» и парк у площади Калинина — что построят в Новосибирске

В начале года в микрорайоне «Стрижи» без торгов выделили участок для строительства бассейна — его должны построить на улице Охотской, рядом с ЖК «Эволюция».



Как рассказывал Илья Поляков, на тот момент занимавший должность председателя совета директоров ГК «Стрижи», объем инвестиций в строительство должен составить около 250 миллионов рублей.

