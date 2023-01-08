Небоскребы-близнецы на Горском, люксовый квартал у «Глобуса» и парк у площади Калинина — что построят в Новосибирске

Сложный 2022-й, кажется, должен был притормозить всё долгосрочное планирование и новые проекты — кто его знает, получится ли довести их до реализации (многое из обещанного к сдаче, например, так и не закончено). Но новосибирские застройщики будто назло обстоятельствам анонсировали и запускали их один за другим. НГС выбрал дюжину самых интересных будущих строек — одни уже начаты, другие придется подождать.
Вода по дорожкам
В начале года в микрорайоне «Стрижи» без торгов выделили участок для строительства бассейна — его должны построить на улице Охотской, рядом с ЖК «Эволюция».
Как рассказывал Илья Поляков, на тот момент занимавший должность председателя совета директоров ГК «Стрижи», объем инвестиций в строительство должен составить около 250 миллионов рублей.
В здании по проекту будет пять-шесть 25-метровых дорожек, отдельный детский бассейн, душевые и раздевалки. При этом в компании рассказали, что хотят открыть в здании спортшколу с квотами для детей. Достроить бассейн должны в 2024 году.
Еще один бассейн должен появиться в Октябрьском районе — власти очень долго искали подрядчика, который реконструирует старый бассейн СКА, в итоге госконтракт на 743,8 миллиона рублей получила группа «Астон. Стройтрест 43», которая в 2021 году перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима.
Лестница в реку
О том, что участки, поднимающиеся от русла речки 1-я Ельцовка к Красному проспекту, будут застроены, было известно достаточно давно, но в конце января 2022 года впервые показали, как будет выглядеть застройка.
Проект для группы «Расцветай», которая владеет землей, разработали в архитектурном бюро Kanura под руководством Артура Лотарева. Она включает в себя комплекс зданий и масштабное благоустройство, которое должно сделать комплекс входной группой в медленно, но верно строящийся парк на реке.
Саму реку оставили открытой, и к ней с Красного проспекта через здание с очень высокой и необычной аркой будет вести широкая лестница. Здания займут офисы, апартаменты, квартиры и магазины, а благоустроенные берега 1-й Ельцовки застройщик обещал передать городу, чтобы территорию включили в парк.
Последние дни долгостроя
В феврале президиуму градсовета презентовали концепцию завершения долгостроя на улице Серебренниковской — здания, которое когда-то начинали строить для театра Сергея Афанасьева.
Концепцию (как и многие анонсированные в этом году) разработали в новосибирской студии «КиФ» под руководством архитектора Валерия Филиппова, заказчиком выступили владельцы здания — барнаульское ЗАО «Новоград», которое на презентации представлял Вадим Ильченко, директор ФПИ «ВербаКапитал — Девелопмент».
Недостроенную часть здания в концепции надстроили на этаж, а фасад по стилю и отделке предложили разделить: действующая часть банка в концепции рифмуется с авангардным зданием поликлиники № 1, реконструируемая — с оштукатуренным фасадом оперного театра. При этом колоннаду — тоже отсылку к оперному — хотят разобрать.
Назначение здания до конца определено не было, но часть предложили отдать какому-то культурному пространству. А за зданием, между ним и жилым домом, задумали сделать закрытый для автомобилей пешеходный бульвар.
Когда эти планы будут реализованы и во сколько обойдутся, непонятно: концепцию представили за несколько дней до объявления специальной военной операции на территории Украины, и больше в течение года новостей о ней не было.
Башни-близнецы на Горском
Еще одна концепция, представленная на том же градсовете Валерием Филипповым, была разработана для группы «Септима», которая хочет реконструировать принадлежащий ей квартал на улице Блюхера. Вместо старых построек группа планирует возвести многофункциональный комплекс с башнями высотой 100 м, основу которого составят апартаменты — для этого в качестве партнера «Септима» позвала федеральную сеть YE’S.
Стилобат, на который хотят поставить башни, займут общепит, магазины и сервисы, востребованные у студентов левобережья — например, конференц-холл, коворкинг, фитнес.
Для реализации амбициозного проекта владельцам земли придется пройти через публичные обсуждения, но за год их так и не объявили, так что пока сроки реализации точно не известны.
Город за «Околицей»
Один из крупнейших новосибирских застройщиков, «КПД-Газстрой», в конце февраля 2022 года рассказал о планах по застройке пустующих гектаров на границе Новосибирска. За «Родниками» компания начала строить масштабный микрорайон, который назвали «Околицей».
Первый этап займет 8 га и рассчитан на 5 лет — за это время на территории хотят построить шесть 15-этажных домов и уже более привычные «дворы-парки» в пробелах между масштабными наземными парковками. У остальной территории (а у строительного гиганта здесь более сотни гектаров в собственности) перспективы туманны: в компании признали, что не рассчитывают застроить ее быстро. Но при этом называют проект более значимым, чем «Чистая Слобода» — флагман «КПД-Газстроя».
Левобережный «Сити» (да, опять)
Этот перспективный проект НГС включал в обзор прошлого года: владельцы земли и недостроенного ДК «Сибсельмаш», компания Тимура Саттарова «Центр левого берега», дошли до выдачи разрешения на строительство, но чиновники процесс притормозили. В итоге показанную в 2020 году концепцию в «АПМ Фефелова В. В.» переделали полностью — от расположения зданий до фасадов.
В 2022 году работа на месте будущего «Новосибирск-Сити», огромного многофункционального комплекса, всё-таки закипела. В апреле застройщик получил разрешение на строительство, а к середине октября простоявший десятилетия долгострой Дома культуры снесли. Впереди — строительство первых корпусов МФК.
Будущее «Универсама»
В январе 2022 года стало известно о планах владельца «Универсама» на улице Ленина — Николая Стафиевского — реконструировать здание. На его месте архитекторы студии «КиФ» предложили построить многофункциональный комплекс, в который «Универсам» сможет вернуться в каком-то новом формате.
Здание решили выдвинуть вперед колоннадой, отражающей кинотеатр «Победа», на одну линию с соседней «сталинкой». При этом жилую часть задумали высотной, состоящей из четырех корпусов. Благоустройство должно распространиться на периметр и внутреннюю часть всего квартала, кроме того, владельцам супермаркета предложили поучаствовать в реконструкции и благоустройстве улицы Ленина.
Для строительства компании «Универсам» еще придется изменить зону, в которой находится участок, а значит, пройти через публичные обсуждения. Оно наверняка будет бурным — местные жители концепцией оказались недовольны.
Поселок с 11 мостами
Весной началась активная фаза строительства необычного проекта под Новосибирском, в Толмачёво — здесь над длинной петлей искусственного канала надвинули 11 мостов. Это стало переломным моментом в проекте девелопера Алексея Кузнецова (он строит здесь «Пригородный простор») «Белая база», который медленно и тихо развивается уже несколько лет.
Мосты и каналы — главная фишка коттеджного поселка и основа будущего триатлон-парка, первого в России. Его девелопер строит при поддержке (и нетерпеливом ожидании) российской и новосибирской федераций триатлона. По идее, здесь можно будет проводить на высоком уровне соревнования, причем не только по триатлону, но и по каждой из его дисциплин — бег, плавание, велогонка.
В центре проекта построят спортивный комплекс для тренировок, а по берегам каналов расположатся частные дома — с пристанями, чтобы жители могли плавать, в том числе на сапах или лодках, прямо у дома.
Скала из стекла и бетона
Компания «Брусника» то и дело экспериментирует с форматами. На этот раз застройщик решил построить в «Европейском береге» (где уже есть «дом с мостами») необычную парковку — не только с кладовками, но еще офисами и магазинами, причем выглядеть она будет как 7-этажная скала, обращенная к реке.
Необычный офисный паркинг разработали вместе с нидерландскими архитекторами и уже строят — закончить обещают во второй половине 2024 года.
Люксовый завод
Один из ожидаемых проектов на рынке — реконструкция заводского корпуса в самом центре города, на углу Серебренниковской и Октябрьской магистрали. В течение нескольких лет компании Тимура Саттарова скупали здесь недвижимость, пока под его контролем не оказалась примерно половина необычного треугольного квартала. Но о планах девелопер не распространялся.
Концепцию реконструкции показали на президиуме градсовета в ноябре 2022 года. Ее разработали в московском архитектурном бюро DBA-GROUP при участии новосибирских архитекторов из «АПМ Фефелова В. В.».
Старое производственное здание оставят на месте, но надстроят на три этажа, а внутри квартала хотят построить стеклянные башни высотой 16 и 17 этажей. Также внутри квартала запланировали пешеходную зону, под кварталом будет огромная парковка. Нижние этажи комплекса займут галерея с атриумом, фуд-молл, магазины, рестораны и довольно обширный блок медицины, спа и спорта — вплоть до открытых теннисных кортов на крыше.
Сейчас проект находится на этапе детальной проработки и подготовки рабочей документации — в ближайшее время заказчик — компания «Аргентум» — будет выходить на получение разрешения на строительство.
Пряничные домики
В конце года компания «Стрижи» провела ребрендинг и рассказала о новом крупном проекте, который должен стать одним из новых флагманов. Возле Новосибирского зоопарка застройщик начал строить жилой комплекс «Русское солнце», в котором у каждого дома есть собственное имя.
Кроме нейминга комплекс отличается архитектурой, которую разработали в новосибирском бюро «2ПБ». Здесь есть «пряничные» домики с арочными окошками, 30-этажная высотка, башня с огромными витражами, дом с белоснежным фасадом из объемной кирпичной кладки и совсем уж необычный дом с «ломаным» металлическим фасадом.
Достроить первый дом — «Заставу» — планируют уже в 2024 году. Вместе с домами «Стрижи» обещают благоустроить квартал, продолжив работу, начатую ИСК «Русь» со строительством «Переулка Бульварного».
Какие проекты были начаты год назад, можно посмотреть здесь — и сверить, какие дошли до реализации, а какие пока так и остались концепциями.