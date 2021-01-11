«Новосибирск-Сити», новые микрорайоны и жилье вместо заводов — что будут строить в 2021 году

Вообще, в ушедшем году было начато и анонсировано достаточно много крупных проектов, которые так или иначе связаны с реконструкцией, в частности, старых производственных площадей. Один из таких проектов — ГК «Расцветай» на месте старых корпусов завода «Швабе». Группа приобрела огромную территорию у метро «Заельцовская» в 2018 году за 1,3 миллиарда рублей, но концепцию и проект готовила достаточно долго, и первое разрешение на строительство здесь выдали только в 2020 году .

На сайте застройщика сегодня в первой очереди строительства значатся три дома высотой 18, 25 и 12 этажей с общей подземной парковкой и коммерческими площадями на первых этажах. Эти дома должны достроить к началу 2023 года . Сколько домов будет в общем и на сколько лет растянется реализация масштабного микрорайона, пока точно не известно.