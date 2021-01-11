«Новосибирск-Сити», новые микрорайоны и жилье вместо заводов — что будут строить в 2021 году

В Новосибирске выбрали 10 главных строительных проектов 2021 года
2020-й не был особенно богат на приятные новости, но в этом году запустились несколько крупных проектов, которые нацелены на будущее и так или иначе изменят целые районы Новосибирска. Лиза Пичугина выбрала
«Новосибирск-Сити»
Амбициозный проект реконструкции многолетнего долгостроя ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса стал одним из первых крупных анонсов
В концепции осталось несколько «скользких» мест, которые архитекторы должны были доработать. И хотя на презентации объявили, что в
«Расцветай» на Красном
Вообще, в ушедшем году было начато и анонсировано достаточно много крупных проектов, которые так или иначе связаны с реконструкцией, в частности, старых производственных площадей. Один из таких проектов — ГК «Расцветай» на месте старых корпусов завода «Швабе». Группа приобрела огромную территорию у метро «Заельцовская» в
На сайте застройщика сегодня в первой очереди строительства значатся три дома высотой 18,
8-й микрорайон
Еще одна крупная анонсированная перестройка производственной площадки — строительство большого жилого комплекса на границе Новосибирска на месте корпусов завода компании «КПД-Газстрой». Территория занимает
«Памятная» высотка
Лейтмотивом года проходила одна из самых напряженно ожидаемых строек — на улице Чаплыгина, на месте не признанного в свое время памятником здания дома-коммуны ЖАКТ «Пятилетка». Территория граничит с двором и домом «Союззолото» — одной из архитектурных жемчужин центра Новосибирска, но уже демонтаж старого здания стал большой проблемой для местных жителей: соседний дом буквально «повело».
Зимой ходили слухи, что новый владелец стройплощадки, компания «САТ», намерен построить здесь
Фрунзенский микрорайон
В 2020 году застройщики всерьез взялись за частный сектор. У метро «Октябрьская», например, появятся сразу три новых здания: гостиница и два жилых дома — один от «Альфа Капитала», второй от группы «ВКД». Но эта территория поэтапно застраивается уже давно, а вот до масштабного частного сектора на улице Фрунзе застройщики добрались только сейчас.
Первой на территорию зашла «ВИРА-Строй» — компания получила разрешение на строительство жилого комплекса на месте
Так или иначе, сегодня эта территория — одно из самых перспективных мест для нового строительства: толчок к его развитию дал новый волейбольный центр, который примет международный чемпионат уже через два года.
«Дом-Строй» на Нарымской
Помимо частного сектора, постепенно тает и объем ветхого жилья: летом мэрия Новосибирска продала право застроить одну из последних «барачных» территорий в центре группе «Дом-Строй» — речь идет о квартале рядом с Нарымским сквером. При этом компания самостоятельно уже выкупила часть ветхого жилья здесь, часть успела снести. Но что появится на их месте, пока неизвестно: на сайте застройщика в разделе «Перспективные объекты» информации об этой площадке еще нет, да и готовят подобные проекты в компании достаточно долго и тщательно. Но эксперты уверены, что получится хорошо, ссылаясь на предыдущие проекты «Дом-Строя».
Третье «кольцо» Краснообска
Третье кольцо жилых домов в Краснообске было предусмотрено изначальным проектом, разработанным еще в
Чернышевский квартал
Группа «СибирьИнвест», которая включает в себя несколько объединенных девелопером Владиславом Крючковым компаний, в этом году запустила несколько проектов, но самый интересный из них, пожалуй, — квартал у Оби. Изначально здесь планировали построить огромный, один из самых больших в городе, ТРЦ. Долгое время площадка пустовала, затем на ней появились странного вида постройки, которые сдали как торговые, а затем начали реконструировать в жилые дома.
При этом у домов интересная архитектура с отсылкой к стилю красных казарм на улице Владимировской (сегодня их занимает психиатрическая больница), построенных в начале прошлого века. По информации на сайте застройщика, в планы входит также строительство пешеходного моста через улицу Фабричную — в схожем стиле.
«Огни» цвета «Брусники»
Одна из сделок года — это покупка группой «Брусника» половины территории одного из самых амбициозных проектов — «Огни Сибири» на месте корпусов жиркомбината. Анонсировать свой новый квартал «Брусника» обещала в
Возвращение Игоря Кима
Одна из последних новостей