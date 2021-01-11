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«Новосибирск-Сити», новые микрорайоны и жилье вместо заводов — что будут строить в 2021 году

Обзор самых громких, масштабных и интересных проектов на городском рынке недвижимости

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В прошлом году анонсировали и начали строить немало интересных проектов

В прошлом году анонсировали и начали строить немало интересных проектов

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В Новосибирске выбрали 10 главных строительных проектов 2021 года

2020-й не был особенно богат на приятные новости, но в этом году запустились несколько крупных проектов, которые нацелены на будущее и так или иначе изменят целые районы Новосибирска. Лиза Пичугина выбрала топ-10 самых масштабных, интересных и давно ожидаемых строек, которые анонсировали или начали в ушедшем году.

Так через несколько лет будет выглядеть площадь Маркса — если, конечно, проект пройдет все необходимые согласования

Так через несколько лет будет выглядеть площадь Маркса — если, конечно, проект пройдет все необходимые согласования

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«Новосибирск-Сити»

Амбициозный проект реконструкции многолетнего долгостроя ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса стал одним из первых крупных анонсов 2020 года. В прошлом январе его представили на расширенном заседании градостроительного совета. По планам инвестора вместо огромного пустующего здания на площади должен появиться целый комплекс с магазинами, ресторанами, парковками, гостиницей и жильем. При этом саму площадь архитекторы предложили сделать пешеходной, а транспорт перенаправить по другим улицам.

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В концепции осталось несколько «скользких» мест, которые архитекторы должны были доработать. И хотя на презентации объявили, что в 2020 году начнется демонтаж старого здания, пока оно стоит, как стояло. Коронавирус, видимо, вмешался в эти планы. Но хотя бы есть надежда на то, что к 2023 году, когда в Новосибирск приедет масса хоккейных фанатов со всего мира, встречать их будет уже не старый долгострой. А примыкать к нему должен будет благоустроенный проспект Карла Маркса.

«Расцветай» на Красном

В первой очереди микрорайона на Красном проспекте будут три дома

В первой очереди микрорайона на Красном проспекте будут три дома

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Вообще, в ушедшем году было начато и анонсировано достаточно много крупных проектов, которые так или иначе связаны с реконструкцией, в частности, старых производственных площадей. Один из таких проектов — ГК «Расцветай» на месте старых корпусов завода «Швабе». Группа приобрела огромную территорию у метро «Заельцовская» в 2018 году за 1,3 миллиарда рублей, но концепцию и проект готовила достаточно долго, и первое разрешение на строительство здесь выдали только в 2020 году.

На сайте застройщика сегодня в первой очереди строительства значатся три дома высотой 18, 25 и 12 этажей с общей подземной парковкой и коммерческими площадями на первых этажах. Эти дома должны достроить к началу 2023 года. Сколько домов будет в общем и на сколько лет растянется реализация масштабного микрорайона, пока точно не известно.

8-й микрорайон

Новый микрорайон будет примыкать к парку с озером

Новый микрорайон будет примыкать к парку с озером

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Еще одна крупная анонсированная перестройка производственной площадки — строительство большого жилого комплекса на границе Новосибирска на месте корпусов завода компании «КПД-Газстрой». Территория занимает 12 га и примыкает к озеру, возле которого застройщик обещает обустроить парк. При этом эксперты считают, что у комплекса есть все перспективы разрастись в огромный микрорайон: у «КПД-Газстрой» достаточно много земли в этой части города. Пока, правда, проект находится в разработке, а разрешений на строительство на новой площадке мэрия Новосибирска пока не выдавала.

«Памятная» высотка

Среди местных жителей распространился вот такой концепт высотки, но эксперты убеждены, что выше <nobr class="_">8 этажей</nobr> построить здание застройщику не дадут

Среди местных жителей распространился вот такой концепт высотки, но эксперты убеждены, что выше 8 этажей построить здание застройщику не дадут

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Лейтмотивом года проходила одна из самых напряженно ожидаемых строек — на улице Чаплыгина, на месте не признанного в свое время памятником здания дома-коммуны ЖАКТ «Пятилетка». Территория граничит с двором и домом «Союззолото» — одной из архитектурных жемчужин центра Новосибирска, но уже демонтаж старого здания стал большой проблемой для местных жителей: соседний дом буквально «повело».

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Зимой ходили слухи, что новый владелец стройплощадки, компания «САТ», намерен построить здесь 40-метровое здание — это примерно 12–13 этажей. В ноябре прошли общественные обсуждения, по которым застройщик хотел увеличить площадь застройки и этажность, но результаты всё еще не опубликованы. По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, компании «САТ», вероятнее всего, придется уложиться в предусмотренные здесь 8 этажей — и это будет одной из главных побед года для активистов.

Фрунзенский микрорайон

За несколько лет частный сектор у озера на Фрунзе должен исчезнуть — около <nobr class="_">20 домов</nobr> в микрорайоне уже снесли

За несколько лет частный сектор у озера на Фрунзе должен исчезнуть — около 20 домов в микрорайоне уже снесли

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В 2020 году застройщики всерьез взялись за частный сектор. У метро «Октябрьская», например, появятся сразу три новых здания: гостиница и два жилых дома — один от «Альфа Капитала», второй от группы «ВКД». Но эта территория поэтапно застраивается уже давно, а вот до масштабного частного сектора на улице Фрунзе застройщики добрались только сейчас.

Первой на территорию зашла «ВИРА-Строй» — компания получила разрешение на строительство жилого комплекса на месте 15 частных домов. Правда, на сайте застройщика никакой информации о новом проекте в этом месте так и не появилось. Еще один участок, где раньше были частные дома, приобрела компания «САВЕ», но с планами тоже еще не определилась.

Так или иначе, сегодня эта территория — одно из самых перспективных мест для нового строительства: толчок к его развитию дал новый волейбольный центр, который примет международный чемпионат уже через два года.

«Дом-Строй» на Нарымской

На месте квартала деревянных бараков появится современное жилье, но пока проект не презентовали

На месте квартала деревянных бараков появится современное жилье, но пока проект не презентовали

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Помимо частного сектора, постепенно тает и объем ветхого жилья: летом мэрия Новосибирска продала право застроить одну из последних «барачных» территорий в центре группе «Дом-Строй» — речь идет о квартале рядом с Нарымским сквером. При этом компания самостоятельно уже выкупила часть ветхого жилья здесь, часть успела снести. Но что появится на их месте, пока неизвестно: на сайте застройщика в разделе «Перспективные объекты» информации об этой площадке еще нет, да и готовят подобные проекты в компании достаточно долго и тщательно. Но эксперты уверены, что получится хорошо, ссылаясь на предыдущие проекты «Дом-Строя».

Третье «кольцо» Краснообска

Большой микрорайон начали строить в <nobr class="_">2020 году</nobr>, за <nobr class="_">5–7 лет</nobr> въезд в Краснообск изменится до неузнаваемости

Большой микрорайон начали строить в 2020 году, за 5–7 лет въезд в Краснообск изменится до неузнаваемости

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Третье кольцо жилых домов в Краснообске было предусмотрено изначальным проектом, разработанным еще в 1970-х, но так и не было реализовано. Сегодня территорией, на которой оно должно быть построено, распоряжается «Брусника. Сибакадемстрой», и застройщик готовил новый проект больше 5 лет. В результате долгожданная стройка началась со скандала: вместо домов на площадке внезапно появился хоть и мобильный и современный, но цех по производству стройматериалов. Но, так или иначе, строительство началось, а новый микрорайон в память о научных разработках в сельхозсфере, которые здесь готовились, назвали «Пшеницей». Всего за 5–7 лет здесь планируют построить 20 домов высотой 7–9 этажей с террасами на крышах, объединенных зеленым бульваром-кольцом.

Чернышевский квартал

Группа «СибирьИнвест», которая включает в себя несколько объединенных девелопером Владиславом Крючковым компаний, в этом году запустила несколько проектов, но самый интересный из них, пожалуй, — квартал у Оби. Изначально здесь планировали построить огромный, один из самых больших в городе, ТРЦ. Долгое время площадка пустовала, затем на ней появились странного вида постройки, которые сдали как торговые, а затем начали реконструировать в жилые дома.

При этом у домов интересная архитектура с отсылкой к стилю красных казарм на улице Владимировской (сегодня их занимает психиатрическая больница), построенных в начале прошлого века. По информации на сайте застройщика, в планы входит также строительство пешеходного моста через улицу Фабричную — в схожем стиле.

«Огни» цвета «Брусники»

Проект комплекса «Города в городе» был очень амбициозным — таким, что реализовать его в одиночку компания не смогла

Проект комплекса «Города в городе» был очень амбициозным — таким, что реализовать его в одиночку компания не смогла

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Одна из сделок года — это покупка группой «Брусника» половины территории одного из самых амбициозных проектов — «Огни Сибири» на месте корпусов жиркомбината. Анонсировать свой новый квартал «Брусника» обещала в 2021 году: пока готов только мастер-план территории, по которому здесь появятся 7 домов.

Возвращение Игоря Кима

Пока «Стройтрест №43» будет доводить до обещанной картинки уже начатые дома, в частности, на улице Серафимовича

Пока «Стройтрест №43» будет доводить до обещанной картинки уже начатые дома, в частности, на улице Серафимовича

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Одна из последних новостей 2020-го — приобретение группой «Астон», принадлежащей известнейшему новосибирскому банкиру Игорю Киму, акций компании «Стройтрест № 43», одного из старейших застройщиков города. Пока новых проектов в компании не анонсируют, собственно, и сам переход акций группе еще не завершен, но партнер бизнесмена Николай Машкарин уже пообещал сразу четыре новых дома. Пока же «Стройтрест № 43» должен достроить уже начатые — перед новым годом компания получила обновленное разрешение на строительство дома на улице Серафимовича.

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