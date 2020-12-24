Известный банкир Игорь Ким выкупает акции одного из старейших застройщиков Новосибирска

В портфолио «Стройтреста № 43 », по информации сайта компании, сегодня три проекта: жилой комплекс на улице Выборной, 101/9, дом на Немировича-Данченко, 16/3, и жилой комплекс на улице Серафимовича. Компания работает с 1939 года, в том числе построила множество заводов и фабрик, включая корпуса «Сибсельмаша». Кроме того, «Стройтрест № 43 » построил в Новосибирске монумент Славы и здание оперного театра. За строительство концертного зала имени А. М. Каца копания отсудила из бюджета больше 200 миллионов рублей.

