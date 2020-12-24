Известный банкир Игорь Ким выкупает акции одного из старейших застройщиков Новосибирска

Столичная группа «Астон», которая принадлежит банкиру Игорю Киму, запросила у ФАС разрешения на покупку 100% акций новосибирского АО «Строительный трест
Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», в ноябре полный пакет акций застройщика консолидирует партнер и доверенное лицо банкира — депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Маркашин.
Как подтвердил «Ъ-Сибирь» сам Николай Маркашин, он в течение года наращивал долю в «Стройтресте
Сегодня на сайте федеральной ФАС информации о сделке нет, ее сумму не разглашают.
Николай Маркашин рассказал изданию, что в компании вероятен ребрендинг и, возможно, смена названия. По его словам, Маркашин и инвестор год разбирались с долгами застройщика.
— «Стройтрест № 43» до начала 2020 года находился в весьма плачевном состоянии. Сейчас компания заканчивает те проекты, которые у нее были заморожены, в них участвовали и могли пострадать больше 100 дольщиков — эти стройки мы реанимировали. Два дома вводим в эксплуатацию в этом году, и есть новые площадки, на которые уже получается разрешение на строительство, — цитирует «Ъ-Сибирь» Николая Маркашина.
В 2021 году компания, по его словам, планирует начать строить в Новосибирске не меньше 4 новых домов.
Игорь Ким — известный новосибирский банкир, владевший «УРСА Банком» и МДМ Банком. Строительный опыт у него тоже есть: некоторое время ему принадлежала компания «Сибакадемстрой». Сегодня, по информации «Контур.Фокус», он является единственным владельцем группы «Астон», которая, в свою очередь, через компанию «Астон.Екатеринбург» управляет несколькими застройщиками в уральской столице.
В портфолио «Стройтреста