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Известный банкир Игорь Ким выкупает акции одного из старейших застройщиков Новосибирска

Игорь Ким попросил разрешить ему выкупить все акции АО «Стройтрест № 43»

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Новосибирский банкир и в прошлом владелец строительного бизнеса возвращается на местный рынок новостроек

Новосибирский банкир и в прошлом владелец строительного бизнеса возвращается на местный рынок новостроек

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Столичная группа «Астон», которая принадлежит банкиру Игорю Киму, запросила у ФАС разрешения на покупку 100% акций новосибирского АО «Строительный трест № 43».

Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», в ноябре полный пакет акций застройщика консолидирует партнер и доверенное лицо банкира — депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Маркашин.

Как подтвердил «Ъ-Сибирь» сам Николай Маркашин, он в течение года наращивал долю в «Стройтресте № 43», и стратегически застройщик уже входит в группу «Астон», поэтому сделка будет технической. Заключить ее могут в начале 2021 года после разрешения антимонопольной службы.

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Сегодня на сайте федеральной ФАС информации о сделке нет, ее сумму не разглашают.

Николай Маркашин рассказал изданию, что в компании вероятен ребрендинг и, возможно, смена названия. По его словам, Маркашин и инвестор год разбирались с долгами застройщика.

— «Стройтрест № 43» до начала 2020 года находился в весьма плачевном состоянии. Сейчас компания заканчивает те проекты, которые у нее были заморожены, в них участвовали и могли пострадать больше 100 дольщиков — эти стройки мы реанимировали. Два дома вводим в эксплуатацию в этом году, и есть новые площадки, на которые уже получается разрешение на строительство, — цитирует «Ъ-Сибирь» Николая Маркашина.

В 2021 году компания, по его словам, планирует начать строить в Новосибирске не меньше 4 новых домов.

Игорь Ким — известный новосибирский банкир, владевший «УРСА Банком» и МДМ Банком. Строительный опыт у него тоже есть: некоторое время ему принадлежала компания «Сибакадемстрой». Сегодня, по информации «Контур.Фокус», он является единственным владельцем группы «Астон», которая, в свою очередь, через компанию «Астон.Екатеринбург» управляет несколькими застройщиками в уральской столице.

В портфолио «Стройтреста № 43», по информации сайта компании, сегодня три проекта: жилой комплекс на улице Выборной, 101/9, дом на Немировича-Данченко, 16/3, и жилой комплекс на улице Серафимовича. Компания работает с 1939 года, в том числе построила множество заводов и фабрик, включая корпуса «Сибсельмаша». Кроме того, «Стройтрест № 43» построил в Новосибирске монумент Славы и здание оперного театра. За строительство концертного зала имени А. М. Каца копания отсудила из бюджета больше 200 миллионов рублей.

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Игорь КимГруппа «Астон»«Стройтрест № 43»
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