31 марта четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 8/10
usd 84.09
eur 93.70
Тема дняВИП-остров: расследование НГС
Все новости
Все новости

Вместо «Универсама» на Ленина решили построить 4 дома с колоннадой — соседи пришли в мэрию и всё раскритиковали

Вместо устаревшего магазина появится комплекс с новыми — а еще с сотнями квартир и машин

1 707
12Обсудить

Поделиться

Одной из основных — и принципиальных — идей архитекторов было выравнивание улицы Ленина. Поэтому новое здание выдвинули вперед и подняли до уровня соседней «сталинки»

Одной из основных — и принципиальных — идей архитекторов было выравнивание улицы Ленина. Поэтому новое здание выдвинули вперед и подняли до уровня соседней «сталинки»

Поделиться

30 марта на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили концепцию реконструкции здания «Универсама». Слухи о том, что на его месте может появиться высотный жилой комплекс, ходят с начала года, но до сих пор их не подтверждали. Архитекторы, презентовавшие концепцию, подчеркнули, что это самая начальная стадия работы над проектом, а в мэрии заверили, что он не будет принят, пока не решатся все острые вопросы. Что задумали построить на месте популярного, но устаревшего магазина, узнала Лиза Пичугина.

О том, что на месте «Универсама» и прилегающего к нему «Пассажа» на Ленина, 10 и 10а может появиться жилье, стало известно в январе. Тогда его владельцы предложили внести корректировки в проект планировки района, которые допустили бы строительство жилья на месте зданий.

На специальной комиссии они одобрения не получили, но проект запустили в проработку. Как объяснил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, сперва чиновники и эксперты хотят рассмотреть возможный проект со всех сторон. Одной из первых стало размещение на территории новых зданий.

Что придумали архитекторы


Над проектом работает группа специалистов, в которую вошли архитекторы компании «Ар.Тэго» под руководством Ольги Илюшкиной и главный архитектор студии «КиФ» Валерий Филиппов — он же и презентовал концепцию.

По идее авторов концепции, она должна быть продолжением проекта реконструкции улицы Ленина, которую придумали еще в 2017 году и которая рано или поздно все-таки будет реализована. Из него в концепцию взяли транспортную схему и пешеходные связи.

По концепции на 2-этажном стилобате должны возвести четыре жилых корпуса. Внизу будут магазины, наверху — закрытый двор, а над ним — 325 квартир

По концепции на 2-этажном стилобате должны возвести четыре жилых корпуса. Внизу будут магазины, наверху — закрытый двор, а над ним — 325 квартир

Поделиться

Территория объединяет три участка и включает само здание «Универсама», соседний «Пассаж», пространство за ними и проезд к улице Урицкого — всего 8350 кв. м, которые находятся в частной собственности. Под землей на территории будет 2-уровневый паркинг на 346 автомобилей. Над ней расположится 2-этажный стилобат с магазинами. И уже на стилобате разместятся жилые корпуса и закрытый двор — в качестве примера Валерий Филиппов привел проект Montblanc Residence.

Жилых корпусов должно быть четыре, всего на 325 квартир. Один, высотой 24 м на 22 квартиры, будет выходить фасадом непосредственно на улицу Ленина. Два, высотой 30 и 60 м на 30 и 105 квартир соответственно, будут стоять торцами. Высотная доминанта — 74-метровая башня на 168 квартир — будет отодвинута вглубь квартала.

Зеленые пространства будут на уровне 3-го этажа и в укромном «кармашке» между новым зданием и бизнес-центром на Ленина, 12. При этом бордюров между проезжей и пешеходной частями улицы не планируют — так по праздникам можно будет формировать полноценную площадь

Зеленые пространства будут на уровне 3-го этажа и в укромном «кармашке» между новым зданием и бизнес-центром на Ленина, 12. При этом бордюров между проезжей и пешеходной частями улицы не планируют — так по праздникам можно будет формировать полноценную площадь

Поделиться

Особенностью концепции стала перестройка половины площади «Победы»: здание планируют выдвинуть далеко вперед и поднять до уровня соседней «сталинки» на Советской, 35. А чтобы сделать комфортным пешеходный проход, архитекторы придумали галерею с колоннадой и кессонированным потолком со светильниками.

— Это не эскизный проект, я не говорю о точных параметрах этой галереи, потому что это отдельное проектирование. Но нам очень хотелось бы сделать колоннаду напротив 8-колонного портика кинотеатра «Победа», и мне кажется, это правильное решение, — объяснил Валерий Филиппов.

Площадь «Победы»


Архитекторы придумали новому зданию галерею с колоннадой и светильниками, которая будет перекликаться с колоннами портика кинотеатра «Победа»

Архитекторы придумали новому зданию галерею с колоннадой и светильниками, которая будет перекликаться с колоннами портика кинотеатра «Победа»

Поделиться

Решение с колоннадой, почти симметричной «Победе», и выравниванием линии улицы Ленина членам президиума понравилось. Хотя пожелания к нему всё же были.

— На рендерах не отражен рельеф, а рельеф там очень активный. Колоннада [нового здания] стоит на плоскости, а перед ней должны быть ступени. Поскольку они будут в 5 метрах от колоннады, у меня есть желание сделать пространство за колоннадой максимально глубоким, чтобы это было продолжением площади, — сказала директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.

Она также добавила, что предложение построить в корпусе с видом на кинотеатр, возле которого регулярно появляется сцена и проводят мероприятия, — спорное. Существующие жители улицы, например, часто жалуются на шум, особенно летом и когда улицу перекрывают для движения автомобилей.

В ближайшие годы улицу должны реконструировать по проекту, придуманному КБ Strelka совместно с новосибирскими архитекторами. Реконструкция «Универсама» же может стимулировать город отказаться как минимум от бесплатных парковок здесь

В ближайшие годы улицу должны реконструировать по проекту, придуманному КБ Strelka совместно с новосибирскими архитекторами. Реконструкция «Универсама» же может стимулировать город отказаться как минимум от бесплатных парковок здесь

Поделиться

По мнению архитектора Игоря Поповского, площадь Победы сегодня — единственная полноценная и лучшая площадь в городе, потому что все остальные — это транспортные развязки. При этом он напомнил, что одним из факторов, которые делают ее таковой, всегда была «мажордочка»: место вдоль «Универсама», где обычно собирается молодежь, также производя немало шума и оставляя кучи мусора.

В концепции «мажордочка» не исчезает совсем — ее просто выдвинули вперед, «укрыли» галереей и сделали фактически более «парадной». Кроме того, архитекторы оставили и предложили благоустроить «карман» между предлагаемым зданием и бизнес-центром на Ленина, 12 — сегодня в нем строят павильон.

Отношения с соседями


На президиуме градсовета в этот раз было немало жителей соседних домов, которых стройка затронет непосредственно. Их беспокоят в первую очередь инсоляция их квартир, организация проездов и самого строительства.

Жители соседних домов переживают, что новые дома закроют им свет, могут навредить старым конструкциям, перегрузят инфраструктуру и обрушат цены на их квартиры. Как минимум с тремя вопросами в мэрии пообещали разобраться

Жители соседних домов переживают, что новые дома закроют им свет, могут навредить старым конструкциям, перегрузят инфраструктуру и обрушат цены на их квартиры. Как минимум с тремя вопросами в мэрии пообещали разобраться

Поделиться

Ольга Илюшкина заверила, что концепцию разрабатывали, отталкиваясь именно от норм по инсоляции, но, кажется, не смогла убедить местных жителей в том, что им будет хватать солнца — особенно тех, что живут в домах на Вокзальной магистрали, 18 и на Советской, 35а: на них упадет тень от самого высокого дома комплекса.

— Понятно, что с точки зрения закона, наверное, всё правильно, но с точки зрения морали зачем в центре Новосибирска ставить четыре жилых дома? Вот в чем вопрос, — заявил житель дома на Советской, 35 Олег Юриков.

Игорь Поповский в ответ на это заметил, что альтернативой станет, скорее всего, гостиница с гораздо менее приятными для окружающих домов условиями эксплуатации. Ее можно построить уже сегодня, не внося никаких изменений в проект планировки этой части района.

Проезды вокруг дома будут закрытыми, въезда с улицы Ленина в комплекс не будет: по бокам оставят пространство для спецтехники и только. Но одна из точек разгрузки предусмотрена прямо под окнами дома на Советской, 35а, и его жителям это, конечно, не понравилось.

Вопросы вызвало и то, как будут заезжать машины на стройку: улица Урицкого, например, днем превращается в узкий проезд с рядами припаркованных машин по бокам. Но этот вопрос рассматривать будут отдельно на следующих этапах.

Транспорт


Проблема перегруженных улиц Ленина и Урицкого — одна из основных в этом месте. По словам замначальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаила Никулина, увеличить нагрузку на эти улицы жители комплекса не должны, хотя пропускную способность Урицкого нужно все-таки пересчитать, «чтобы успокоиться».

Но транспорт — это не только поток, но и парковки, которые здесь забиты круглосуточно.

— Что касается засилья машин, то я категорически против того, чтобы люди на халяву парковались на улице Ленина, — заявил Валерий Филиппов.

— Если бы вы знали, как департамент транспорта против парковки — на всех центральных улицах, — негромко добавил Михаил Никулин.

Члены президиума градсовета предложили, помимо прочего, проверить, как изменится силуэт Новосибирска с новыми зданиями, и отобразить их в городском пейзаже с разных видовых точек центра города

Члены президиума градсовета предложили, помимо прочего, проверить, как изменится силуэт Новосибирска с новыми зданиями, и отобразить их в городском пейзаже с разных видовых точек центра города

Поделиться

Директор МП «Метро мир» Александр Мысик заметил, что реализация проекта как раз может стать стимулом к реконструкции улицы и поставит вопрос о том, чтобы ликвидировать парковки из центра или сделать их платными. А если начнется реконструкция улицы Ленина, то она затронет и участок площади Ленина, и Театральную площадь в районе улицы Революции.

— Если мы к этому подойдем, с учетом реализации этого проекта мы получим лучший район в Новосибирске, — предположил он. — И если инвестор будет вкладывать серьезные деньги в развитие этой территории, надо, чтобы он обратил внимание на прилегающие территории. Я думаю, инвестор вряд ли откажется.

Последнее касается, в частности, небольшой зеленой зоны за «Универсамом» — приватного и уютного пространства с сильными пешеходными связями и, как выразился Валерий Филиппов, «своей прелестью». Правда, затронет ли проект это место, пока не понятно.

Инфраструктура — социальная и инженерная


— Как вы планируете разместить столько квартир в Тихом центре, где будут обслуживаться люди? Поликлиника выдержит ли? Детские сады, школы? — озвучила самый больной вопрос к любому проекту жительница дома на Урицкого, 35 Влада Астахова.

По словам Алексея Кондратьева, некая работа по его решению уже сейчас идет с участием инвестора и департамента образования. Какая именно, он не уточнил, но заверил, что «пока ответа не получит, запускаться проект не будет».

Конечно, новое здание вряд ли исключит машины на улице Ленина вообще, но посмотреть, как оно будет выглядеть в сравнении с сегодняшней ситуации, можно

Конечно, новое здание вряд ли исключит машины на улице Ленина вообще, но посмотреть, как оно будет выглядеть в сравнении с сегодняшней ситуации, можно

Поделиться

Другая проблема — старые сети. Жители дома на Советской, 35 пожаловались, что из-за отсутствия ливневой канализации при каждом сильном дожде вдруг задействуется бытовая, из-за чего топит расположенные в подвалах бары и рестораны. Увеличения нагрузки старые сети не выдержат.

— Безусловно, ливневка будет до проспекта Димитрова от площади Ленина. Более того, скорее всего, такие технические условия будут, — заверил Александр Мысик. — Это стимул изношенные сети заменить в рамках реализации этого проекта. Иначе мы к этому не приступим.

Кто за это заплатит


На заседании президиума градсовета заказчика концепции не назвали, и из присутствовавших в зале с его стороны никто не выступил. Между тем заявку на корректировку проекта планировки в январе подавало АО «Универсам» — ему принадлежит земля.

В «Контур.Фокусе» не указаны актуальные данные о владельце АО «Универсам», по информации на конец марта 2018 года им был Николай Стафиевский. Ему также принадлежит половина компании «Авангард» — она ведет торговлю в здании «Универсама».

Николай Стафиевский, помимо юрлиц, связанных с «Универсамом», владеет долей в компании «Вирма» — она занимается арендой и управлением собственного имущества. Наибольшая доля в компании — у партнера Стафиевского по «Универсаму», Валерия Собатарева. Вместе они также владеют компанией по аренде и лизингу торгового оборудования, зарегистрированной в том же здании.

По информации «Тайги.инфо», фамилия «Стафиевский» упоминалась во время процессов над членами организованного преступного сообщества «Труновские». В частности, Николая Стафиевского называли Кувалдой, лидером группировки «Кувалдинские».

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Градсоветулица Ленина«Универсам»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter