Вместо «Универсама» на Ленина решили построить 4 дома с колоннадой — соседи пришли в мэрию и всё раскритиковали

30 марта на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили концепцию реконструкции здания «Универсама». Слухи о том, что на его месте может появиться высотный жилой комплекс, ходят с начала года, но до сих пор их не подтверждали. Архитекторы, презентовавшие концепцию, подчеркнули, что это самая начальная стадия работы над проектом, а в мэрии заверили, что он не будет принят, пока не решатся все острые вопросы. Что задумали построить на месте популярного, но устаревшего магазина, узнала Лиза Пичугина.
О том, что на месте «Универсама» и прилегающего к нему «Пассажа» на Ленина, 10 и 10а может появиться жилье, стало известно в январе. Тогда его владельцы предложили внести корректировки в проект планировки района, которые допустили бы строительство жилья на месте зданий.
На специальной комиссии они одобрения не получили, но проект запустили в проработку. Как объяснил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, сперва чиновники и эксперты хотят рассмотреть возможный проект со всех сторон. Одной из первых стало размещение на территории новых зданий.
Что придумали архитекторы
Над проектом работает группа специалистов, в которую вошли архитекторы компании «Ар.Тэго» под руководством Ольги Илюшкиной и главный архитектор студии «КиФ» Валерий Филиппов — он же и презентовал концепцию.
По идее авторов концепции, она должна быть продолжением проекта реконструкции улицы Ленина, которую придумали еще в 2017 году и которая рано или поздно все-таки будет реализована. Из него в концепцию взяли транспортную схему и пешеходные связи.
Территория объединяет три участка и включает само здание «Универсама», соседний «Пассаж», пространство за ними и проезд к улице Урицкого — всего 8350 кв. м, которые находятся в частной собственности. Под землей на территории будет 2-уровневый паркинг на 346 автомобилей. Над ней расположится 2-этажный стилобат с магазинами. И уже на стилобате разместятся жилые корпуса и закрытый двор — в качестве примера Валерий Филиппов привел проект Montblanc Residence.
Жилых корпусов должно быть четыре, всего на 325 квартир. Один, высотой 24 м на 22 квартиры, будет выходить фасадом непосредственно на улицу Ленина. Два, высотой 30 и 60 м на 30 и 105 квартир соответственно, будут стоять торцами. Высотная доминанта — 74-метровая башня на 168 квартир — будет отодвинута вглубь квартала.
Особенностью концепции стала перестройка половины площади «Победы»: здание планируют выдвинуть далеко вперед и поднять до уровня соседней «сталинки» на Советской, 35. А чтобы сделать комфортным пешеходный проход, архитекторы придумали галерею с колоннадой и кессонированным потолком со светильниками.
— Это не эскизный проект, я не говорю о точных параметрах этой галереи, потому что это отдельное проектирование. Но нам очень хотелось бы сделать колоннаду напротив 8-колонного портика кинотеатра «Победа», и мне кажется, это правильное решение, — объяснил Валерий Филиппов.
Площадь «Победы»
Решение с колоннадой, почти симметричной «Победе», и выравниванием линии улицы Ленина членам президиума понравилось. Хотя пожелания к нему всё же были.
— На рендерах не отражен рельеф, а рельеф там очень активный. Колоннада [нового здания] стоит на плоскости, а перед ней должны быть ступени. Поскольку они будут в 5 метрах от колоннады, у меня есть желание сделать пространство за колоннадой максимально глубоким, чтобы это было продолжением площади, — сказала директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.
Она также добавила, что предложение построить в корпусе с видом на кинотеатр, возле которого регулярно появляется сцена и проводят мероприятия, — спорное. Существующие жители улицы, например, часто жалуются на шум, особенно летом и когда улицу перекрывают для движения автомобилей.
По мнению архитектора Игоря Поповского, площадь Победы сегодня — единственная полноценная и лучшая площадь в городе, потому что все остальные — это транспортные развязки. При этом он напомнил, что одним из факторов, которые делают ее таковой, всегда была «мажордочка»: место вдоль «Универсама», где обычно собирается молодежь, также производя немало шума и оставляя кучи мусора.
В концепции «мажордочка» не исчезает совсем — ее просто выдвинули вперед, «укрыли» галереей и сделали фактически более «парадной». Кроме того, архитекторы оставили и предложили благоустроить «карман» между предлагаемым зданием и бизнес-центром на Ленина, 12 — сегодня в нем строят павильон.
Отношения с соседями
На президиуме градсовета в этот раз было немало жителей соседних домов, которых стройка затронет непосредственно. Их беспокоят в первую очередь инсоляция их квартир, организация проездов и самого строительства.
Ольга Илюшкина заверила, что концепцию разрабатывали, отталкиваясь именно от норм по инсоляции, но, кажется, не смогла убедить местных жителей в том, что им будет хватать солнца — особенно тех, что живут в домах на Вокзальной магистрали, 18 и на Советской, 35а: на них упадет тень от самого высокого дома комплекса.
— Понятно, что с точки зрения закона, наверное, всё правильно, но с точки зрения морали зачем в центре Новосибирска ставить четыре жилых дома? Вот в чем вопрос, — заявил житель дома на Советской, 35 Олег Юриков.
Игорь Поповский в ответ на это заметил, что альтернативой станет, скорее всего, гостиница с гораздо менее приятными для окружающих домов условиями эксплуатации. Ее можно построить уже сегодня, не внося никаких изменений в проект планировки этой части района.
Проезды вокруг дома будут закрытыми, въезда с улицы Ленина в комплекс не будет: по бокам оставят пространство для спецтехники и только. Но одна из точек разгрузки предусмотрена прямо под окнами дома на Советской, 35а, и его жителям это, конечно, не понравилось.
Вопросы вызвало и то, как будут заезжать машины на стройку: улица Урицкого, например, днем превращается в узкий проезд с рядами припаркованных машин по бокам. Но этот вопрос рассматривать будут отдельно на следующих этапах.
Транспорт
Проблема перегруженных улиц Ленина и Урицкого — одна из основных в этом месте. По словам замначальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаила Никулина, увеличить нагрузку на эти улицы жители комплекса не должны, хотя пропускную способность Урицкого нужно все-таки пересчитать, «чтобы успокоиться».
Но транспорт — это не только поток, но и парковки, которые здесь забиты круглосуточно.
— Что касается засилья машин, то я категорически против того, чтобы люди на халяву парковались на улице Ленина, — заявил Валерий Филиппов.
— Если бы вы знали, как департамент транспорта против парковки — на всех центральных улицах, — негромко добавил Михаил Никулин.
Директор МП «Метро мир» Александр Мысик заметил, что реализация проекта как раз может стать стимулом к реконструкции улицы и поставит вопрос о том, чтобы ликвидировать парковки из центра или сделать их платными. А если начнется реконструкция улицы Ленина, то она затронет и участок площади Ленина, и Театральную площадь в районе улицы Революции.
— Если мы к этому подойдем, с учетом реализации этого проекта мы получим лучший район в Новосибирске, — предположил он. — И если инвестор будет вкладывать серьезные деньги в развитие этой территории, надо, чтобы он обратил внимание на прилегающие территории. Я думаю, инвестор вряд ли откажется.
Последнее касается, в частности, небольшой зеленой зоны за «Универсамом» — приватного и уютного пространства с сильными пешеходными связями и, как выразился Валерий Филиппов, «своей прелестью». Правда, затронет ли проект это место, пока не понятно.
Инфраструктура — социальная и инженерная
— Как вы планируете разместить столько квартир в Тихом центре, где будут обслуживаться люди? Поликлиника выдержит ли? Детские сады, школы? — озвучила самый больной вопрос к любому проекту жительница дома на Урицкого, 35 Влада Астахова.
По словам Алексея Кондратьева, некая работа по его решению уже сейчас идет с участием инвестора и департамента образования. Какая именно, он не уточнил, но заверил, что «пока ответа не получит, запускаться проект не будет».
Другая проблема — старые сети. Жители дома на Советской, 35 пожаловались, что из-за отсутствия ливневой канализации при каждом сильном дожде вдруг задействуется бытовая, из-за чего топит расположенные в подвалах бары и рестораны. Увеличения нагрузки старые сети не выдержат.
— Безусловно, ливневка будет до проспекта Димитрова от площади Ленина. Более того, скорее всего, такие технические условия будут, — заверил Александр Мысик. — Это стимул изношенные сети заменить в рамках реализации этого проекта. Иначе мы к этому не приступим.
Кто за это заплатит
На заседании президиума градсовета заказчика концепции не назвали, и из присутствовавших в зале с его стороны никто не выступил. Между тем заявку на корректировку проекта планировки в январе подавало АО «Универсам» — ему принадлежит земля.
В «Контур.Фокусе» не указаны актуальные данные о владельце АО «Универсам», по информации на конец марта 2018 года им был Николай Стафиевский. Ему также принадлежит половина компании «Авангард» — она ведет торговлю в здании «Универсама».
Николай Стафиевский, помимо юрлиц, связанных с «Универсамом», владеет долей в компании «Вирма» — она занимается арендой и управлением собственного имущества. Наибольшая доля в компании — у партнера Стафиевского по «Универсаму», Валерия Собатарева. Вместе они также владеют компанией по аренде и лизингу торгового оборудования, зарегистрированной в том же здании.
По информации «Тайги.инфо», фамилия «Стафиевский» упоминалась во время процессов над членами организованного преступного сообщества «Труновские». В частности, Николая Стафиевского называли Кувалдой, лидером группировки «Кувалдинские».