Вместо «Универсама» на Ленина решили построить 4 дома с колоннадой — соседи пришли в мэрию и всё раскритиковали

О том, что на месте «Универсама» и прилегающего к нему «Пассажа» на Ленина, 10 и 10а может появиться жилье, стало известно в январе. Тогда его владельцы предложили внести корректировки в проект планировки района, которые допустили бы строительство жилья на месте зданий.



На специальной комиссии они одобрения не получили, но проект запустили в проработку. Как объяснил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, сперва чиновники и эксперты хотят рассмотреть возможный проект со всех сторон. Одной из первых стало размещение на территории новых зданий.



Что придумали архитекторы

Над проектом работает группа специалистов, в которую вошли архитекторы компании «Ар.Тэго» под руководством Ольги Илюшкиной и главный архитектор студии «КиФ» Валерий Филиппов — он же и презентовал концепцию.



По идее авторов концепции, она должна быть продолжением проекта реконструкции улицы Ленина, которую придумали еще в 2017 году и которая рано или поздно все-таки будет реализована. Из него в концепцию взяли транспортную схему и пешеходные связи.

