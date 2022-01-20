Участок «Универсама» на Ленина предложили перезонировать — депутаты опасаются появления там высотки

20 января в мэрии Новосибирска прошло заседание комиссии по проектам планировки территорий, на которую в числе прочих вынесли вопрос о смене зоны для участка, на котором расположен магазин «Универсам» на улице Ленина, 10.



— Они готовятся к реконструкции «Универсама», и если сейчас это зона без возможности жилищного строительства, то они хотят перевести в общественно-деловую зону с такой возможностью. То есть это, скорее всего, жилой дом с офисными помещениями, — рассказал журналисту НГС присутствовавший на заседании депутат Горсовета Ростислав Антонов.

