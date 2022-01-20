Участок «Универсама» на Ленина предложили перезонировать — депутаты опасаются появления там высотки

20 января в мэрии Новосибирска прошло заседание комиссии по проектам планировки территорий, на которую в числе прочих вынесли вопрос о смене зоны для участка, на котором расположен магазин «Универсам» на улице Ленина, 10.
— Они готовятся к реконструкции «Универсама», и если сейчас это зона без возможности жилищного строительства, то они хотят перевести в общественно-деловую зону с такой возможностью. То есть это, скорее всего, жилой дом с офисными помещениями, — рассказал журналисту НГС присутствовавший на заседании депутат Горсовета Ростислав Антонов.
При этом, по словам депутата, никакой конкретики о проекте нет, а представитель заявителя не присутствовал. Между тем, как считает Антонов, речь может идти о высотном здании, которое окупит высокую стоимость земли в центре. Депутат подчеркнул, что и представители администрации Центрального округа Новосибирска, и начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев высказались против подобного объекта, а инфраструктура улицы Ленина для него не приспособлена.
Территория «Универсама» составляет 6,6 тысячи кв. м и охватывает пространство от проезда улицы Ленина до дома на улице Орджоникидзе, 5, а также выезд на улицу Урицкого. В выписке из ЕГРН не указан владелец участка, но он был оформлен в собственность в ноябре 2013 года.
Заявление не перезонирование подало АО «Универсам». Директор компании Владимир Шевченко в разговоре с журналистом НГС сказал, что не владеет информацией о перспективах территории и здания.
— Либо реконструкция, либо еще что-то — я не знаю, если честно. Это решает собственник, он общается с организацией, которая занимается перезонированием, — сказал он.
В «Контур.Фокус» не указаны актуальные данные о владельце АО «Универсам», по информации на конец марта 2018 года, им был Николай Стафиевский. Ему также принадлежит половина компании «Авангард» — она ведет торговлю в здании «Универсама». Директор «Авангарда» Александр Рекута сообщил журналисту НГС, что находится в отпуске и так же не владеет информацией о возможной реконструкции магазина.
Николай Стафиевский, помимо юрлиц, связанных с «Универсамом», владеет долей в компании «Вирма» — она занимается арендой и управлением собственного имущества. Наибольшая доля в компании — у партнера Стафиевского по «Универсаму», Валерия Собатарева. Вместе они также владеют компанией по аренде и лизингу торгового оборудования, зарегистрированной в том же здании. Журналист НГС направила письменный запрос на электронный адрес «Универсама», но он не был доставлен.
В конце декабря на широком тротуаре возле «Универсама» появился длинный павильон. Власти считают его нестационарным объектом (их можно строить без разрешения), а в самом «Универсаме» не прокомментировали новый объект. Пока павильон не работает.
В начале сентября напротив «Универсама» также сделали платную парковку. Платная парковка сейчас занимает половину парковочной зоны перед магазином «Универсам». Эта большая парковка разделена на две части: одна принадлежит мэрии Новосибирска, другая половина (левый ряд) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам».