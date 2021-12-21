Павильон длиной 30 метров загромоздил тротуар на улице Ленина — что там будет, не знает даже мэрия

В Новосибирске построили павильон на улице Ленина, напротив магазина «Универсам», — он занял часть тротуара, значительно сократив пешеходную зону. Здание начали возводить в начале осени. Владельцы участка не комментируют постройку, в мэрии Новосибирска также не могут сказать, что будет в этом павильоне.
Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, павильоны возводятся на частной территории, которая принадлежит владельцу магазина «Универсам».
— Возводимый на участке объект по результатам визуального осмотра обладает признаками нестационарного объекта, — рассказали в мэрии Новосибирска.
В управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска разрешения на строительство какого-либо капитального объекта на этом участке не выдавалось. Разрешение на строительство нестационарных объектов выдавать не нужно.
В мэрии сообщили, что информация о строительстве была направлена из архитектурной инспекции в инспекцию Государственного строительного надзора Новосибирской области (ГСН). В ГСН мэрии ответили, что на участке строят одноэтажный объект.
— Согласно рабочей документации объект представляет собой некапитальное сооружение, без возведения фундаментов, конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений. Основания для привлечения к административной ответственности собственника вышеуказанного земельного участка у ГСН отсутствуют, — сообщили в инспекции.
Оценить соответствие размещаемого нестационарного объекта правилам благоустройства города смогут после их возведения, объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— В случае нарушения правил благоустройства и требований к нарушителям могут быть применены меры, предусмотренные статьей 8.18 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», — рассказали в мэрии Новосибирска.
По номерам телефонов, указанных на сайте «Универсама», нам не ответили. В начале осени мы оставляли работникам магазина номер телефона, но с нами для комментария так и не связались.
По данным 2ГИС, нестационарный объект занимает 30 метров в длину и около 3 метров в ширину. Ширина тротура на этом участке была 11 метров
В ноябре мэр Новосибирска запретил строить нестационарные объекты (ларьки, киоски и павильоны) в городе после несанкционированного митинга на улице Высоцкого. Мораторий наложен на месяц. Как сообщили в мэрии Новосибирска, за этот период чиновники должны проверить районы города на количество и качество ларьков и киосков.
В начале сентября напротив «Универсама» также сделали платную парковку. Платная парковка сейчас занимает половину парковочной зоны перед магазином «Универсам». Эта большая парковка разделена на две части: одна принадлежит мэрии Новосибирска, другая половина (левый ряд) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам».