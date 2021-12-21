Павильон длиной 30 метров загромоздил тротуар на улице Ленина — что там будет, не знает даже мэрия

В Новосибирске построили павильон на улице Ленина, напротив магазина «Универсам», — он занял часть тротуара, значительно сократив пешеходную зону. Здание начали возводить в начале осени. Владельцы участка не комментируют постройку, в мэрии Новосибирска также не могут сказать, что будет в этом павильоне.

Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, павильоны возводятся на частной территории, которая принадлежит владельцу магазина «Универсам».

— Возводимый на участке объект по результатам визуального осмотра обладает признаками нестационарного объекта, — рассказали в мэрии Новосибирска.