Мэр Новосибирска наложил мораторий на строительство киосков после митинга на МЖК

Мэр Новосибирска запретил строить нестационарные объекты (ларьки, киоски и павильоны) в городе после несанкционированного митинга на улице Высоцкого. Мораторий наложен на месяц. Как сообщили в мэрии Новосибирска, за этот период чиновники должны проверить районы города на количество и качество ларьков и киосков.
Такое решение мэр Анатолий Локоть принял после того, как 13 ноября сотни новосибирцев вышли на собрание, чтобы вместо очередных ларьков им построили обещанный сквер.
— Я требую наложить мораторий на установление новых нестационарных объектов. Провести мониторинг департаменту вместе с администрацией существующих нестационарных объектов. Проверьте внешний вид, и ларьки должны убирать территорию. И начните именно с МЖК. И доложите мне общую обстановку. В месячный срок его исполнить, — сообщил мэр Новосибирска на аппаратном совещании.
О конфликте НГС подробно рассказал накануне: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат Заксобрания. Но 5 ноября на МЖК появились рабочие, которые стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. При этом еще в феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.
На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков сообщил что, факт митинга сейчас проверяют в отделе полиции
Как нам ранее сообщил Сергей Конько, мероприятие было санкционированным. Оно было оформлено как собрание жильцов дома по ул. Высоцкого, 31. Собрание было открытое. Также отдельно люди стояли с одиночными пикетами.
Глава Октябрьского района сообщил мэру Новосибирска, что в пятницу были проведены встречи с двумя инициативными группами.
— Было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители общественности и представители организации, являющиеся победителями аукциона на размещение нестационарного объекта. Цель обсуждения — параметры размещения объектов и вопрос возможного благоустройства, — рассказал Александр Колмаков. Он также добавил, что построить сквер на требуемом месте невозможно из-за теплотрасс.
Как раннее писал НГС, на встрече жителей МЖК убеждали в необходимости постройки ларьков. Как рассказала член совета дома
Начальник Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин заявил, что раннее поступали обращения от жителей, чтобы вместо гаражей построить инфраструктурные объекты.
— В данной ситуации к главе администрации района были обращения от жителей с просьбой ликвидировать очаг, где раньше были гаражи, где собирались наркоманы. Как раз с просьбой расположить там нормальные объекты инфраструктуры города. По данной конкретной территории у нас есть официальное заключение, без профильных специалистов нами никогда не принимаются решения на комиссии. Все решения положительные. Основания для отказа не было. Это искусственно созданная акция, — сообщил Виталий Витухин.
Мэр Анатолий Локоть сравнил существующие сейчас на МЖК ларьки с барахолкой.
— Несколько раз ставил задачу руководству района сокращать нестационарные объекты, а не увеличивать. Если мы начнем разбираться, кто там хозяин, то появляются интересные фамилии, — рассказал мэр Новосибирска.
14 августа НГС рассказал о выданном разрешении мэрии на строительство многоэтажных домов на месте сквера на Ипподромской. Строительством будет заниматься ООО «Астра», учредителем которого является ООО «Расцветай-Инвест».