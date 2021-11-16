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Мэр Новосибирска наложил мораторий на строительство киосков после митинга на МЖК

Сначала чиновники должны будут проверить состояние ларьков в городе

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На акцию в субботу вышли сотни жителей Октябрьского района

На акцию в субботу вышли сотни жителей Октябрьского района

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Мэр Новосибирска запретил строить нестационарные объекты (ларьки, киоски и павильоны) в городе после несанкционированного митинга на улице Высоцкого. Мораторий наложен на месяц. Как сообщили в мэрии Новосибирска, за этот период чиновники должны проверить районы города на количество и качество ларьков и киосков.

Такое решение мэр Анатолий Локоть принял после того, как 13 ноября сотни новосибирцев вышли на собрание, чтобы вместо очередных ларьков им построили обещанный сквер.

— Я требую наложить мораторий на установление новых нестационарных объектов. Провести мониторинг департаменту вместе с администрацией существующих нестационарных объектов. Проверьте внешний вид, и ларьки должны убирать территорию. И начните именно с МЖК. И доложите мне общую обстановку. В месячный срок его исполнить, — сообщил мэр Новосибирска на аппаратном совещании.

О конфликте НГС подробно рассказал накануне: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат Заксобрания. Но 5 ноября на МЖК появились рабочие, которые стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. При этом еще в феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков сообщил что, факт митинга сейчас проверяют в отделе полиции № 6. А в отношении организаторов мероприятия, депутата Заксобрания Новосибирска Сергея Конько и его помощников, будут приняты необходимые меры, уверил глава администрации. Мы спросили у Сергея Конько через его представителей насчет его отношения к обвинениям. Пока ответ не был получен.

Как нам ранее сообщил Сергей Конько, мероприятие было санкционированным. Оно было оформлено как собрание жильцов дома по ул. Высоцкого, 31. Собрание было открытое. Также отдельно люди стояли с одиночными пикетами.

Глава Октябрьского района сообщил мэру Новосибирска, что в пятницу были проведены встречи с двумя инициативными группами.

— Было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители общественности и представители организации, являющиеся победителями аукциона на размещение нестационарного объекта. Цель обсуждения — параметры размещения объектов и вопрос возможного благоустройства, — рассказал Александр Колмаков. Он также добавил, что построить сквер на требуемом месте невозможно из-за теплотрасс.

Как раннее писал НГС, на встрече жителей МЖК убеждали в необходимости постройки ларьков. Как рассказала член совета дома № 31 Олеся Умракова, во время встречи глава Октябрьского района Александр Колмаков объяснял жителям, что им надо смириться с павильоном и обсуждать внешний вид киосков и объем зеленых насаждений, которые должен посадить застройщик.

Начальник Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин заявил, что раннее поступали обращения от жителей, чтобы вместо гаражей построить инфраструктурные объекты.

— В данной ситуации к главе администрации района были обращения от жителей с просьбой ликвидировать очаг, где раньше были гаражи, где собирались наркоманы. Как раз с просьбой расположить там нормальные объекты инфраструктуры города. По данной конкретной территории у нас есть официальное заключение, без профильных специалистов нами никогда не принимаются решения на комиссии. Все решения положительные. Основания для отказа не было. Это искусственно созданная акция, — сообщил Виталий Витухин.

Мэр Анатолий Локоть сравнил существующие сейчас на МЖК ларьки с барахолкой.

— Несколько раз ставил задачу руководству района сокращать нестационарные объекты, а не увеличивать. Если мы начнем разбираться, кто там хозяин, то появляются интересные фамилии, — рассказал мэр Новосибирска.

14 августа НГС рассказал о выданном разрешении мэрии на строительство многоэтажных домов на месте сквера на Ипподромской. Строительством будет заниматься ООО «Астра», учредителем которого является ООО «Расцветай-Инвест».

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МЖКларькистроительство
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