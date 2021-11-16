Мэр Новосибирска наложил мораторий на строительство киосков после митинга на МЖК

Мэр Новосибирска запретил строить нестационарные объекты (ларьки, киоски и павильоны) в городе после несанкционированного митинга на улице Высоцкого. Мораторий наложен на месяц. Как сообщили в мэрии Новосибирска, за этот период чиновники должны проверить районы города на количество и качество ларьков и киосков.



Такое решение мэр Анатолий Локоть принял после того, как 13 ноября сотни новосибирцев вышли на собрание, чтобы вместо очередных ларьков им построили обещанный сквер.



— Я требую наложить мораторий на установление новых нестационарных объектов. Провести мониторинг департаменту вместе с администрацией существующих нестационарных объектов. Проверьте внешний вид, и ларьки должны убирать территорию. И начните именно с МЖК. И доложите мне общую обстановку. В месячный срок его исполнить, — сообщил мэр Новосибирска на аппаратном совещании.