Чиновник заявил, что бунтующие против строительства ларьков пошли на компромисс. Жильцы говорят, что это не так

Как рассказала член совета дома № 31 Олеся Умракова, во время встречи глава Октябрьского района Александр Колмаков объяснял жителям, что им надо смириться с павильоном и обсуждать внешний вид киосков и объем зелёных насаждений, которые должен посадить застройщик.



— Глава администрации сказал, что (стройка павильона. — Прим. ред.) — случившийся факт, договор аренды есть, сейчас создаётся рабочая группа. Меня включили в неё — я настояла. Он (Александр Колмаков. — Прим. ред.) сказал, что ругаться ему не хочется, потому что суд будет на стороне застройщика. Потому что у нас поддерживается предпринимательство, если дело дойдёт до суда. Поэтому он хочет мирно договориться. Ну я вошла в рабочую группу, чтобы быть в курсе, — рассказала Олеся Умракова.



Сибирячка добавила, что жильцы настроены против ларьков, о чём и говорили Колмакову, но тот настаивал на своём: ничего изменить нельзя, так как есть договор аренды.