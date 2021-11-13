Чиновник заявил, что бунтующие против строительства ларьков пошли на компромисс. Жильцы говорят, что это не так

Власти Новосибирска встретились с бунтующими жителями МЖК
Вечером 12 ноября, жители дома № 31 на улице Высоцкого встретились с главой Октябрьского района Александром Колмаковым, чтобы обсудить скандальное строительство торгового павильона возле их домов.
О конфликте НГС рассказывал накануне: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат Заксобрания. Но 5 ноября на МЖК появились рабочие, которые стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. При этом ещё в феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.
Как рассказала член совета дома № 31 Олеся Умракова, во время встречи глава Октябрьского района Александр Колмаков объяснял жителям, что им надо смириться с павильоном и обсуждать внешний вид киосков и объем зелёных насаждений, которые должен посадить застройщик.
— Глава администрации сказал, что (стройка павильона. — Прим. ред.) — случившийся факт, договор аренды есть, сейчас создаётся рабочая группа. Меня включили в неё — я настояла. Он (Александр Колмаков. — Прим. ред.) сказал, что ругаться ему не хочется, потому что суд будет на стороне застройщика. Потому что у нас поддерживается предпринимательство, если дело дойдёт до суда. Поэтому он хочет мирно договориться. Ну я вошла в рабочую группу, чтобы быть в курсе, — рассказала Олеся Умракова.
Сибирячка добавила, что жильцы настроены против ларьков, о чём и говорили Колмакову, но тот настаивал на своём: ничего изменить нельзя, так как есть договор аренды.
За несколько часов до этой встречи в официальном телеграмм-канале мэрии «МЭР и Я» появились звуковые сообщения главы Октябрьского района Александра Колмакова, где он говорил о создании рабочей группы и согласии жильцов на строительство павильона.
— Состоялось совещание с участием представителей жителей МЖК, на котором была доведена информация, что администрация района считает целесообразным благоустройство на улице Высоцкого, где располагались гаражи. Было предложено сформировать рабочую группу под моим руководством, в которую войдут представители ТОС, представители общественности, компания, выигравшая аукцион на размещение нестационарного объекта, с целью проработки совместного вопроса о благоустройстве этой территории и размещения объекта. Жителями данное предложение было принято, — рассказывал чиновник.
Вскоре сообщение пропало, но появилось новое. В нём было добавлено про озабоченность властей проблемой:
— Администрация Октябрьского района разделяет обеспокоенность этой ситуацией и мнение жителей улицы Высоцкого о необходимости устройства и развития дополнительных зон отдыха на указанной территории. Однако размещение сквера на территории за счёт средств бюджета Новосибирска не предусмотрено. При этом размещение зон отдыха, элементов благоустройства и озеленения возможно за счёт привлечения внебюджетных источников финансирования. Данным источником готово выступить предприятие «Альфа Девелопмент», — сообщалось в исправленном комментарии главы Октябрьского района.
Во второй версии глава района заявлял, что совещание прошло с представителями общественности и ТОСа. На совещании, по словам чиновника, заявлено о создание рабочей группы по разработке концепции, в которой есть и павильон, и благоустройство. Данное предложение, уверяет глава района, граждане приняли, а на следующей неделе будет обсуждаться проект реконструкции.
Дом по Высоцкого, 31 относится к ТОС «Восточный». Председатель «Восточного» Владимир Булгаков заявил журналисту, что он ни с кем не встречался, а сам резко против павильона в любом виде:
— У нас тут острая нехватка зелёных зон. А торговых ларьков — видимо-невидимо. Мы не знаем, куда деться от уже существующих.
Корреспондент НГС выяснил, что заявление главы Октябрьского района могло основываться на дневной встрече Колмакова с тремя жителями микрорайона. Правда, никто из них к дому № 31 не имеет отношение. Журналист разыскал участницу первой встречи Анну, и выяснил, как всё было.
По словам женщины, её — жительницу улицы Лазурная, ещё одну женщину и председателя соседнего ТОС «Плющихинский» собрали в одно время у главы района и стали убеждать в необходимости поиска компромисса.
— Глава района предлагал нам найти общий язык с теми, кому в аренду отдали землю. То есть поставить киоски, а рядом озеленение. Но мы категорически против ларьков, мы — за сквер! И это неправда, что с нами якобы договорились… Меня ещё позиция главы районной администрации удивила: когда ставили забор, ему при всех звонили по громкой связи, и он говорил, что никаких разрешений не давали, а сегодня уже призывает к компромиссу.
Женщина добавила, что после встречи в администрации ей звонили двое неизвестных и ругали, что она не соглашается на компромисс.
Жители решили собраться в эту субботу в 12:00 возле дома № 31 для обсуждения проблемы с местным депутатом и представителями городской власти. Поздно вечером в пятницу забор на месте предполагаемой стройки стоял уже полностью.
14 августа НГС рассказал о выданном разрешении мэрии на строительство многоэтажных домов на месте сквера на Ипподромской. Строительством будет заниматься ООО «Астра», учредителем которого является ООО «Расцветай-Инвест».