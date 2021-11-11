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Жители взбунтовались против стройки торгового павильона на месте обещанного мэрией и депутатом сквера

Стройку ведет фирма молодой светской львицы, художницы и предпринимательницы

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Жильцы домов на улице Высоцкого взбунтовались против стройки торгового павильона на участке, где планировался сквер

Жильцы домов на улице Высоцкого взбунтовались против стройки торгового павильона на участке, где планировался сквер

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В Октябрьском районе Новосибирска жильцы дома на улице Высоцкого, 31 и их соседи взбунтовались против строительства торгового павильона. По утверждению местных жителей, стройка началась на месте, где городская власть и местный депутат обещали сделать сквер. Месяц назад здесь еще стояли металлические гаражи. Гаражи вскоре снесли, но вместо сквера началась совсем другая стройка. Строительство ведет компания молодой светской львицы, художницы и предпринимательницы, которая два года назад попала в конкурс «Главные женщины 2019 года» новосибирского журнала «Самый сок». В подробностях конфликта разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

Как вместо парка начали строить торовый павильон


Жители дома по улице Высоцкого, 31 и близлежащих домов взбунтовались против начавшегося на выходных строительства торгового павильона. По словам жильцов, строительство развернулось возле дома на месте, где ранее мэрия и местный депутат Заксобрания, единоросс Сергей Конько обещали разбить сквер.

Как рассказали корреспонденту НГС жители, 30 сентября мэрия развесила уведомления о необходимости в семидневный срок убрать гаражи, расположенные вдоль дома № 31. В противном случае, сообщалось в бумаге, гаражи будут демонтированы как «самовольные нестационарные объекты».

В пятницу, 5 ноября, на место, где ранее стояли гаражи, приехали неизвестные и стали бурить скважины. Среди местных жителей распространился слух, что здесь будут или торговые киоски, или автостоянка.

— Гаражей было штук сто… Где-то около того. Поначалу, когда объявили о сносе, жители начали волноваться, но нам объяснили, что тут будет парк. Депутат говорил, и есть план развития города, где указано, что это — парковая зона. Ориентировочно весной вроде планировалось [делать сквер]. И вот в эти выходные приехали рабочие и начали сначала ямы бурить, потом забор ставить, и мы тогда забили тревогу, — рассказала член совета дома № 31 Олеся Умуракова.

По словам женщины, возводить забор на месте будущего сквера неизвестные рабочие начали на следующий день — 6 ноября. При этом разрешение на проведение работ никто показать не смог. Тогда возмущенные люди вызвали своего депутата и не дали рабочим продолжать стройку. Строители вернулись в воскресенье. Вместе с рабочими появился представитель застройщика, который показал на смартфоне договор аренды на этот земельный участок, выданный в мэрии. Жители вызвали полицию и составили коллективное заявление о незаконных, по их мнению, действиях застройщика. За это время забор, огораживающий участок, был поставлен, но поздно вечером в воскресенье какие-то неизвестные его частично повалили.

— Договор этот, который на телефоне показал жителям представитель застройщика, выдан Колмаковым, но там не было подписи. Так и полицейский говорил, что договор не заверен, — уточнил корреспонденту НГС житель дома Артем.

— Депутат Конько при нас звонил главе Октябрьского района, и тот сказал, что по плану здесь парк, и никакое строительство вестись не должно. А еще, знаете, какая тут ситуация: тут же под землей проходят трубы ТЭЦ-5, которые дают отопление на весь массив. Когда на кадастровой карте на этот участок нажимаешь, там куча ограничений по строительству и использованию объекта всплывает. Конько нам рассказал, что тут собираются построить киоски — что-то вроде торгового павильона, который стоит через дорогу. Но мы не хотим, потому что там ничего нет, кроме пивнушек, которых на МЖК и так хватает, а парков нет. А во-вторых, павильон зимой у нас горел, и это было ужасно: всю ночь горел и полдня, и его не могли потушить. А тут же еще — близость к дому. И зоны пешеходной, получается, по этой стороне не будет, — рассказала Олеся Умуракова.

Напомним, пожар на МЖК случился рано утром 25 февраля 2021 года. Загорелся утеплитель одного из торговых павильонов, и огонь перекинулся на соседние объекты. Из-за возникшего пожара жители МЖК на несколько часов оказались отрезаны от города: единственную дорогу перекрыли пожарные.

Сразу после пожара мэр города Анатолий Локоть в прямом эфире передачи «Новосибирских новостей» «Мэр отвечает» жестко высказался по ряду проблем, которые обозначило это ЧП.

— Нестационарные объекты, которые заполонили вдоль дороги… Они всегда вызывают, внешне выглядят непрезентабельно — и я думаю, не только у меня — вызывают определенную критику, внутренний протест: ну так выглядеть в ХХI веке наши улицы, дороги Новосибирска не должны. Так город Новосибирск не должен выглядеть. Это такое явление: до поры до времени. Вот эта пора времени, она, видимо, пришла: пожар, который произошел, высветил целый комплекс проблем. Во-первых, не хватает дорог, не хватает выезда… А сегодняшний пожар добавил, что называется, перцу к этой проблеме: была перегорожена улица. <…> Если возникла такая проблема, может, пора уже ставить [вопрос]: насколько они (торговые ряды. — Прим. ред.) там уместны, насколько они востребованы? — заметил в прямом эфире Анатолий Локоть.

Осенью гаражи убрали с этого места довольно быстро — жители думали, что место готовят под обещанный сквер

Осенью гаражи убрали с этого места довольно быстро — жители думали, что место готовят под обещанный сквер

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Объяснение от депутата Заксобрания


Позицию депутата Заксобрания Новосибирской области, единоросса Сергея Конько корреспонденту НГС озвучил его помощник Константин Булыгин.

— Во-первых, в 2019 году мы с Сергеем Григорьевичем [Конько] перевели данную территорию под зеленые зоны, там был специально для этого образован земельный участок. Вчера (7 ноября. — Прим. ред.) во время совещания с жителями звонили главе Октябрьского района, от которого получили ответ, что и администрация [района] также планирует на этом участке зеленые насаждения. В 2019 году мы направили мэру запрос, чтобы вдоль улицы Волочаевской создать единую зону для озеленения: с видом разрешенного использования — скверы, пешеходные тротуары, малые архитектурные формы. Получили ответ 31 октября 2019 года, что образованный земельный участок с этими видами разрешенного использования. По наказам избирателей, у нас на данном месте идет создание сквера: от церкви на улице Лазурной, 26, корпус 5 и почти до дома по улице Татьяны Снежиной, 51. И этот участок, о котором идет сейчас речь, должен стать первым этапом создания большой зеленой зоны, — пояснил помощник депутата Константин Булыгин.

Булыгин добавил, что в приложении к постановлению мэрии № 719 от 21 февраля 2017 года эта территория — от улицы Лазурной до улицы Высоцкого — помечена зеленой линией, что означает: здесь должны быть скверы, парки и другое озеленение.

— Плюс эта территория у нас есть в наказах избирателей. Это наказы, которые жители давали депутату в 2020 году. А в 2021 году была принята программа наказов избирателей, где это всё официально утверждено Законодательным собранием и поставлено в план реализации. Мы сделали запрос по ситуации в мэрию, пока никакой информацией не обладаем. Ждем ответ из мэрии, — пояснил помощник депутата Новосибирского заксобрания.

Красивая молодая застройщица из Instagram


Как удалось выяснить жителям, общавшимся с рабочими на месте строительства, владельцем участка является компания «Альфа Девелопмент».

Система «Контур.Фокус» сообщает, что ООО «Альфа Девелопмент» появилось в августе 2019 года. Это действующее предприятие, в котором числится всего один человек. Единственным владельцем и директором этой компании является Александра Паршукова. «Альфа Девелопмент» занимается строительством жилых и нежилых зданий, но какой-либо деятельности, по данным «Контур.Фокуса», это юрлицо не вело. Чистый убыток за 2020 год у «Альфа Девелопмент» — 4000 рублей.

У Паршуковой есть еще ООО «Альфа Сервис», зарегистрированное в мае 2014 года. В нем также числится один человек. Эта фирма вела небольшую деятельность и даже участвовала в трех госзакупках, но не выигрывала торги. За 2020 год, сообщает «Контур.Фокус», компанией получен чистый убыток в размере 1,8 миллиона рублей.

Об Александре Паршуковой как о бизнесмене в интернете информации почти нет. Известно, что молодая 35-летняя мама маленькой дочери два года назад попала в список премии «Главные женщины — 2019» новосибирского журнала «Самый сок».

Тогда красивую 33-летнюю конкурсантку журнал поместил в номинацию «Королева дела». Все значимые дела на странице участницы премии уложились в три строчки: «Основатель компании «Альфа Сервис», специалист по рекламному сопровождению бизнеса, общественный деятель, любящая мама». В более подробной автобиографии, которая размещена на сайте конкурса, предпринимательский путь Александры представлен двумя предложениями: «Окончила Московский государственный университет по специальности «Экономика». В настоящее время занимаюсь рекламным сопровождением бизнеса». Уточнений, что это за бизнес, не присутствовало.

Из Instagram-аккаунта Александры Паршуковой, куда можно попасть с конкурсной страницы журнала «Самый сок», тоже узнаешь немногое: молодая женщина регулярно ходит на работу, в спортзал, называет себя «светской львицей», занимается с дочерью, пишет картины и лепит из глины посуду.

Корреспондент НГС разыскал телефон владелицы ООО «Альфа Девелопмент» Александры Паршуковой. Но светская львица оказалась немногословной и отказалась обсуждать строительство на Высоцкого.

— А что вы у меня хотите узнать? Всё законно. По телефону я не могу с вами разговаривать, я не знаю, кто вы, и никакой информации вам дать не могу. Разрешение есть, всё законно, — коротко ответила женщина и положила трубку.

Через дорогу, напротив запланированного торгового павильона, стоят торговые ряды, которые в феврале горели и подверглись критике мэра

Через дорогу, напротив запланированного торгового павильона, стоят торговые ряды, которые в феврале горели и подверглись критике мэра

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Загадочный представитель застройщика


Через некоторое время в редакции НГС раздался звонок. Мужской голос пояснил, что он представитель компании «Альфа Девелопмент» Сергей Пидорич, представляет интересы компании по доверенности и готов прокомментировать ситуацию со стройкой. Мужчина пояснил, что это именно он общался с жителями во время конфликта и показывал им на телефоне разрешение мэрии.

— Данный участок был приобретен компанией с торгов в мэрии. Причем этот участок был выставлен на торги давно — еще с лета. И на торгах в рамках действующего законодательства компания приобрела этот участок. И по результатам торгов был заключен договор на этот земельный участок, — объяснил Сергей Пидорич.

По мнению представителя компании «Альфа Девелопмент», это депутат Конько поднял жителей на акцию протеста, а не жители пригласили депутата.

— Он (депутат Конько. — Прим. ред.) давай угрожать строителям, жителей давай подначивать: «Ломайте забор, да мы им ноги сейчас все переломаем, да я вам помогу...» Примерно в таком духе. И оставил свой номер телефона. Я ему на следующий день позвонил и объяснил ситуацию, что у нас есть договор, который можно проверить. <…> Для чего устраивать митинги и революцию, когда у нас правовое государство, не середина же 90-х. Но, я так понял, его мой ответ не очень устроил, — заметил в разговоре с журналистом Пидорич.

Мужчина уточнил, что договор на аренду земельного участка заключен на пять лет. 27 сентября 2021 года со стороны мэрии договор подписал заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков.

Сергей Пидорич заметил, что на этом месте планируется длинный торговый павильон площадью примерно 700 квадратных метров и «какая-то зона озеленения». По поводу труб СГК, которые, по информации жильцов, проходят под землей, представитель застройщика заметил, что это — нестационарный временный объект.

— Мэрия навряд ли бы стала выставлять землю на торги. Она же этот участок формировала. Да и торги открытые, все могут посмотреть… Но я, честно говоря, не знаю: есть там трубы, нет там труб. Мне эта информация неизвестна, — подчеркнул мужчина и на прощание уточнил, что это — первый проект компании «Альфа Девелопмент».

Система «Контур.Фокус» выдает о Сергее Александровиче Пидориче довольно много информации. С 25 марта 2021 года он стал единственным владельцем «Новосибирской продовольственной компании» (деятельность ресторанов и кафе). До этого НПК принадлежала Андрею Любавскому. Чуть ранее — в феврале — от Любавского Пидоричу полностью перешло охранное предприятие «Скиф». До этого в «Скифе» Пидорич имел только 9%. В сентябре 2020 года Андрей Любавский избран городским депутатом от партии КПРФ и стал самым крупным землевладельцем в обновленном горсовете. Весной 2021 года Любавский задекларировал 74 земельных участка совокупной площадью более 87,5 миллиона квадратных метров. Земля принадлежит ему на праве индивидуальной собственности.

В марте 2018 года Сергей Пидорич стал 100% владельцем ООО «НСК Сервис-Авто». До этого компания пять лет принадлежала Александру Корначу. Пидорич также руководит фирмой «Восток Экспресс Сибирь» (деятельность ресторанов и кафе). Но на начало ноября, уточняет «Контур.Фокус», у обеих этих компаний полностью или частично заблокированы счета налоговыми органами.

Сергей Пидорич, Андрей Любавский и Михаил Строков являются учредителями Новосибирского городского фонда оказания социальной помощи населению «Социальная Опора». Фонд стал известен разными социальными проектами весной 2020 года. Например, в марте фонд необычно поздравил женщин с 8-м Марта, а в мае — ветеранов с Днем Победы.

Наконец, Сергей Пидорич вместе с Владимиром Ивановым и Михаилом Строковым являются учредителями еще одного фонда — «Чистая Первомайка». А директор этого фонда — тренер ДЮФЦ «Первомаец» и еще один депутат-коммунист горсовета Павел Горшков. В год выборов в новосибирский горсовет Новосибирский фонд по уборке территории Первомайского района «Чистая Первомайка» в марте убирал снег у одиноких пожилых жителей Первомайки.

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Позиция мэрии


Редакция НГС отправила запрос в мэрию, но на момент публикации материала официальный ответ от городских властей не пришел.

Однако корреспондент НГС нашел постановление мэра № 1944 от 15 июня 2021 года о размещении на территории Новосибирска нестационарных торговых объектов, где среди прочих обозначены адреса домов с номерами 31, 35 и 39 по улице Высоцкого. Судя по описанию, возле 39-го дома торговый объект уже существует, а возле двух других места помечены как перспективные. Постановление подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Как рассказали жители перед публикацией материала, в субботу, 13 ноября, в 12:00 возле дома № 31 по улице Высоцкого намечено собрание жильцов, куда приглашены депутаты и представители мэрии. А в интернете появилась петиция за создание сквера между улицами Высоцкого и Волочаевской. За первые сутки петиция набрала около 1500 подписей.

14 августа НГС рассказал о выданном разрешении мэрии на строительство многоэтажных домов на месте сквера на Ипподромской. Строительством будет заниматься ООО «Астра», учредителем которого является ООО «Расцветай-Инвест».

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МЖКмэрия Новосибирскаозеленениеторговые павильоны
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