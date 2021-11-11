Жители взбунтовались против стройки торгового павильона на месте обещанного мэрией и депутатом сквера

Как вместо парка начали строить торовый павильон

Жители дома по улице Высоцкого, 31 и близлежащих домов взбунтовались против начавшегося на выходных строительства торгового павильона. По словам жильцов, строительство развернулось возле дома на месте, где ранее мэрия и местный депутат Заксобрания, единоросс Сергей Конько обещали разбить сквер.



Как рассказали корреспонденту НГС жители, 30 сентября мэрия развесила уведомления о необходимости в семидневный срок убрать гаражи, расположенные вдоль дома № 31. В противном случае, сообщалось в бумаге, гаражи будут демонтированы как «самовольные нестационарные объекты».



В пятницу, 5 ноября, на место, где ранее стояли гаражи, приехали неизвестные и стали бурить скважины. Среди местных жителей распространился слух, что здесь будут или торговые киоски, или автостоянка.



— Гаражей было штук сто… Где-то около того. Поначалу, когда объявили о сносе, жители начали волноваться, но нам объяснили, что тут будет парк. Депутат говорил, и есть план развития города, где указано, что это — парковая зона. Ориентировочно весной вроде планировалось [делать сквер]. И вот в эти выходные приехали рабочие и начали сначала ямы бурить, потом забор ставить, и мы тогда забили тревогу, — рассказала член совета дома № 31 Олеся Умуракова.

