«Оказались оторваны от города»: чем опасна инфраструктура спальных районов — разбираем пожар на МЖК

Из-за пожара на Высоцкого жители МЖК оказались отрезаны от Новосибирска
Про новосибирское «гетто» ходят легенды — в этих рядах часто упоминают Плющихинский жилмассив. Но не все жители в нем разочарованы. Наша коллега уже объясняла, почему лучше жить в «дешевом гетто», чем в хрущевке у метро. Несколько дней назад на МЖК произошел пожар, из-за чего массив встал в огромной пробке. Сегодня в рубрике «Мнения» житель Плющихи Михаил Ковалёв рассуждает, почему в случае любого (даже самого незначительного) чрезвычайного происшествия могут пострадать сотни людей. И это не только про этот микрорайон, но и про большинство спальных районов Новосибирска. Публикуем его колонку-мнение.
Про проблемы МЖК и Плющихи из-за дорог известно давно и всему городу. За 7 лет жизни здесь я уже давно понял, что в час пик дороги стоят колом, но если приноровиться, то можно вполне легко выехать с массива. Вообще дорога от Плющихинского больше напоминает сельскую улицу, которая упирается в вечно пробочное ГБШ. Известно ли об этом застройщикам? Не сомневаюсь. Сколько жалоб от жителей было написано — тоже уже не счесть. Если говорить точнее, то с МЖК есть еще две дороги, через которые можно выбраться, но они однополосные и зачастую завалены снегом. Понятно, что непродуманность инфраструктуры и странная уборка снега являются проблемой не только нашего района, но и всего города.
Есть, конечно, и другие проблемы. Возьмем недавний пожар — загорелось несколько ларьков в самом начале МЖК на улице Высоцкого. На место происшествия выехали пожарные машины. Спецслужбы тут же перекрыли дорогу, соединяющую наш массив с внешним миром. Около шести часов мы были оторваны от целого города. Люди проходили пешком огромные расстояния, потому что транспорт не ходил, машины не могли сдвинуться с места. Многие вынуждены были отменить дела, кто-то опоздал на работу. Вроде бы ничего страшного. Но давайте посмотрим, сколько на самом деле категорий людей страдает:
1. Плющихинцы и сами жители МЖК. Большинству нужно на работу и по делам. Количество понимающих начальников можно пересчитать по пальцам. Получается, что благодаря сегодняшнему дню сорвется часть сделок, урежется часть премий, а рабочий день продлится еще на пару часов. А учитывая население микрорайона, можно сделать вывод, что многие рабочие места пустовали с утра.
2. Нуждающиеся в помощи, держатели бизнеса. Получается, что в случае любого ЧП, где точно так же перекроют единственную дорогу, будет затруднен проезд для той же спасательной службы или машины скорой помощи. Количество погибших в этот день может заметно увеличиться. Еще из-за недавнего перекрытия дороги, например, очень страдали «фуристы», которые доставляют товар в местные магазины.
3. Школьники, болеющие, пожилые и беременные. Те самые категории людей, которые просто не могут проходить большие расстояния, особенно зимой. Это подвергает их опасности, потому как тротуары завалены снегом, а температура воздуха сильно ниже ноля. Любой замерзший человек этой категории впоследствии может стать пациентом больницы.
4. Транспортные компании, которые понесли колоссальные убытки. Если маршрутки еще могли проехать окольными путями по дворам (нарушая покой жителей), то автобусам на узких дорогах попросту не развернуться. Почему о несостоятельности дорог молчат такие заинтересованные люди — тоже вопрос.
Всё это показывает недальновидность и нерасторопность застройщиков и тех, кто за этот район ответственен. Получается, разрешение на строительство целого «человейника» выдали, одну дорогу построили, а что дальше? Вслед за Плющихой ведь начали застраивать и следующий микрорайон — Цветную Плющиху, куда заселили еще пару сотен людей.
Другой вопрос к тем, кто выдает разрешение на строительство таких вот киосков впритык к дому, — мало ли что. Пожар может перекинуться на другие здания, внутри могут быть (а вероятно и были) газовые баллоны. А теперь давайте представим, что такие киоски есть по всему городу. Еще по всему городу плохо почищен снег, отвратительно развито дорожное сообщение и очень непродуманно строятся спальные районы. А это значит, что любой спальный район может стать следующим — остаться заблокированным и отрезанным от города.
Плющиха, несмотря на мнение многих людей, давно перестала быть «дешевым гетто» — инфраструктура в виде магазинов, школ и развлечений здесь развита, а стоимость квартир — уже давно средняя по рынку. Вот только потребность сотен жителей в дороге, которая нужна здесь, как воздух, игнорируется. Сколько еще пожаров и происшествий должно произойти, чтобы власти наконец поняли, что люди жалуются не потому, что им скучно, — есть реальные причины и нужды? Пора сделать давно обещанные «пути отступления».
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