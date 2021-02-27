«Оказались оторваны от города»: чем опасна инфраструктура спальных районов — разбираем пожар на МЖК

Про проблемы МЖК и Плющихи из-за дорог известно давно и всему городу. За 7 лет жизни здесь я уже давно понял, что в час пик дороги стоят колом, но если приноровиться, то можно вполне легко выехать с массива. Вообще дорога от Плющихинского больше напоминает сельскую улицу, которая упирается в вечно пробочное ГБШ. Известно ли об этом застройщикам? Не сомневаюсь. Сколько жалоб от жителей было написано — тоже уже не счесть. Если говорить точнее, то с МЖК есть еще две дороги, через которые можно выбраться, но они однополосные и зачастую завалены снегом. Понятно, что непродуманность инфраструктуры и странная уборка снега являются проблемой не только нашего района, но и всего города.

Есть, конечно, и другие проблемы. Возьмем недавний пожар — загорелось несколько ларьков в самом начале МЖК на улице Высоцкого. На место происшествия выехали пожарные машины. Спецслужбы тут же перекрыли дорогу, соединяющую наш массив с внешним миром. Около шести часов мы были оторваны от целого города. Люди проходили пешком огромные расстояния, потому что транспорт не ходил, машины не могли сдвинуться с места. Многие вынуждены были отменить дела, кто-то опоздал на работу. Вроде бы ничего страшного. Но давайте посмотрим, сколько на самом деле категорий людей страдает: