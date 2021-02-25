«Больше не сдам жилье одиноким и людям младше 30 лет»: сибирячка — о проблемах, которые ей устроила квартирантка

Сейчас я учусь очно и не работаю (это мое второе высшее образование — хочу стать ветеринаром). Деньги очень нужны. Квартиру купила мама моего бывшего мужа, я в ней жила после развода. Когда понадобились деньги, то решила ее сдать — без посредников, так как риелторы всё равно никакой ответственности за будущих жильцов не несут.

В квартире сделан дорогой ремонт: еще 6 лет назад только за кухню мы отдали 200 тысяч , а всего вложили в ремонт более миллиона рублей. Квартиросъемщиков искала через группы в социальной сети «ВКонтакте» — искала тщательно, присматривалась к потенциальным арендаторам.

Однажды позвонила девушка и рассказала, что сейчас снимает квартиру и там, мол, у нее воруют вещи, поэтому ей нужно снять другое жилье. Она сразу предупредила, что залог оставить не может, так как ситуация срочная. На первый взгляд, девушка показалась мне положительной, но позже выяснилось, что это непорядочный человек без стыда и совести. Мы заключили стандартный договор (образец я скачала в интернете) с описью имущества, и на следующий день она заехала в чистую и опрятную квартиру. Девушка снимала мое жилье больше года: я человек ненаглый и с совестью, не приходила внезапно, не дергала ее, хотя надо было.