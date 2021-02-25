«Больше не сдам жилье одиноким и людям младше 30 лет»: сибирячка — о проблемах, которые ей устроила квартирантка

Жительница Новосибирска заявила в полицию на квартирантку из-за «убитого» ремонта
Сдача квартир в аренду давно стала самым обычным делом — можно найти сотни объявлений на разный вкус и цвет. Обычно мы слышим рассказы квартиросъемщиков о недобросовестных арендодателях, которые и цены дерут, и хлам всякий в аренду сдают. Сибирячка Евгения Куренная столкнулась с обратной стороной этого бизнеса — она сдала квартиру молодому человеку, а он через некоторое время сбежал и оставил после себя разруху. Евгения рассказала свою историю и поделилась мнением, как другим владельцам жилья не попасть впросак. Публикуем ее авторскую колонку.
Сейчас я учусь очно и не работаю (это мое второе высшее образование — хочу стать ветеринаром). Деньги очень нужны. Квартиру купила мама моего бывшего мужа, я в ней жила после развода. Когда понадобились деньги, то решила ее сдать — без посредников, так как риелторы всё равно никакой ответственности за будущих жильцов не несут.
В квартире сделан дорогой ремонт: еще 6 лет назад только за кухню мы отдали
Однажды позвонила девушка и рассказала, что сейчас снимает квартиру и там, мол, у нее воруют вещи, поэтому ей нужно снять другое жилье. Она сразу предупредила, что залог оставить не может, так как ситуация срочная. На первый взгляд, девушка показалась мне положительной, но позже выяснилось, что это непорядочный человек без стыда и совести. Мы заключили стандартный договор (образец я скачала в интернете) с описью имущества, и на следующий день она заехала в чистую и опрятную квартиру. Девушка снимала мое жилье больше года: я человек ненаглый и с совестью, не приходила внезапно, не дергала ее, хотя надо было.
Как квартирантка «убила» жилье за год
Наступил момент, когда мне нужно было опломбировать счетчики (истек срок их действия). Заранее предупредила квартиросъемщицу, что приду. Когда я увидела, в каком состоянии моя некогда уютная квартира, то испытала ужас — было грязно, стены жёлтые, потолок жёлтый, у стола ножка отвалилась буквально на моих глазах (она была вырвана с корнем и просто поставлена под стол). Грязь была в каждом углу! На линолеуме повсюду виднелись прожженные следы от кальяна. В туалете разбухла дверь (видимо, от воды), обои разорваны, шторы порваны, на стенах — брызги кошачьей мочи, хотя квартирантка заезжала без животных. Я, конечно, против домашних питомцев ничего не имею, но их нужно воспитывать. Хотя о чем я говорю: сначала нужно воспитать себя, а потом животного. Духовка была просто как уголь, кафельное полотно покрыто слоем жира... Это был настоящий ужас.
Сначала я увидела только часть повреждений. Мы договорились, что она наймет клининг и починит стол. Квартирантка согласилась, даже скинула мне переписку с клининговой службой. Только через пару дней она внезапно написала мне, что съехала и оставила ключи в ящике. Просто сбежала из квартиры посреди ночи — это видно по записям с камеры видеонаблюдения. Ничего за собой не убрала. Когда я пришла, то вещей не было, но все повреждения, о которых я рассказала выше, остались. Я пыталась ей позвонить, но она меня заблокировала. Поэтому я решила вызвать полицию и написать заявление. Приехал участковый, сфотографировал повреждения и сказал: «Ждите, я вас вызову».
Что было дальше
На следующий день я вспомнила название организации, где работает квартиросъемщица (она обмолвилась как-то в разговоре), и решила съездить туда. На ресепшене подтвердили, что такая сотрудница у них действительно есть, но саму её не позвали. Пригласили руководителя, которой я все подробно рассказала. Та предложила, чтобы я посчитала сумму ущерба — мол, будут частями с её зарплаты мне переводить, и попросила забрать заявление.
В результате мне позвонил парень этой девушки и предложил оставить её в покое. Сказал, что она не будет ничего возмещать, что она этого не делала и что в квартире всё так и было — якобы у меня нет доказательств. Ещё сказал, что я ей угрожаю, что я запугала девочку, хотя я ей плохого слова не сказала и не видела её с того момента, как она сбежала.
Заявление я так и не забрала. Сейчас уже не пытаюсь договориться с этой девушкой, жду очной ставки. Вариант с вычетом денег из её зарплаты отпал, так как она говорит, что так все и было. Я очень хочу найти предыдущих людей, которые сдавали ей жилье, так как после переезда в мою квартиру она через пару дней сменила номер — может, и оттуда девушка сбежала?
Теперь я понимаю, что квартиру можно сдавать только с самым дешевым ремонтом и обязательно брать залог. Еще нужно ходить минимум раз в месяц и проверять квартиру. Людям младше 30 лет лучше не сдавать и одиноким тоже. В любом случае я больше не хочу с этим связываться.
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