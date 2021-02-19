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Дмитрий Овчинников

Госслужащий
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Дмитрий Овчинников

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Государство просит вас рожать: почему Новосибирск оказался в демографической яме (впервые за 17 лет)

Колонка госслужащего — о низкой рождаемости, большом притоке мигрантов и борьбе с высокой смертностью

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Демография Новосибирска, по мнению Дмитрия, выглядит двояко

Демография Новосибирска, по мнению Дмитрия, выглядит двояко

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В Новосибирске происходит спад рождаемости и повышение смертности

На сессии горсовета мэр Анатолий Локоть рассказал, что численность населения Новосибирска уменьшилась впервые за 17 лет. Читатель НГС Дмитрий Овчинников увлекается наблюдением за демографическими тенденциями. В своей авторской колонке он рассуждает, почему упала рождаемость и как ее повысить.

Демографические тенденции нашего города оставляют двоякое, противоречивое впечатление. Начиная с 2012 года наблюдается неуклонный рост численности населения — в 2012 году в Новосибирске жил 1 миллион 498 тысяч 921 человек (за год население увеличилось на 25 тысяч человек, даже больше). В конце 2020 года численность населения достигла цифры в 1 миллион 625 тысяч 631 человек — прирост по сравнению с началом года составил более 7 тысяч. Эти показатели делают Новосибирск самым крупным по численности населения городом в азиатской части России. Показатель плотности населения значительно превышает среднее значение по РФ.

Население города на Оби растет год от года, при этом ежегодный прирост в абсолютных числах в среднем составляет порядка 6–7 тысяч человек. Можно долго спорить, насколько это позитивный факт, глядя на гигантские пробки на дорогах и длинные очереди в метро. С точки зрения демографии любой прирост населения рассматривается с положительной стороны. Но здесь есть вторая часть вопроса: за счет чего обеспечивается этот прирост?

Как увеличивается население?

Есть два механизма увеличения численности населения: естественный прирост (когда рождаемость превышает смертность) и миграционный прирост (когда число приехавших превышает число уехавших). И вот тут мы сталкиваемся с не самым приятным для нас фактом: естественного прироста в последние несколько лет в городе не наблюдается. Если еще в 2018 году естественный прирост населения составил 344 человека, то в 2019-м — уже минус 796 человек (за год родилось меньше, чем умерло). За январь — май 2020 года родилось 11 тысяч 144 человека, умерло — 15 тысяч 22 человека. Цифры по итогам года, с учетом коронавируса, едва ли будут отличаться в лучшую сторону.

А вот миграционное движение пока остается в плюсе. В 2019 году в Новосибирск прибыло 45 тысяч 503 человека, выбыло — 32 тысячи 454 человека (миграционный прирост составил 13 тысяч 49 человек). В 2020 году показатели ухудшились: прибыло в город 24 тысячи 75 человек, убыло — 22 тысячи 39 человек (прирост — 2 тысячи 36 человек). Если же в общем оценить качественный состав людей, приезжающих в город на постоянное или более-менее продолжительное пребывание, то можно выделить несколько категорий: приезжие из населенных пунктов в пределах области, приезжие из других регионов (большинство — из других регионов СФО), мигранты из стран ближнего зарубежья. В подавляющем большинстве это или студенты, приезжающие учиться, или люди, перебирающиеся к нам в поисках работы из менее крупных городов и поселков как внутри НСО, так и близлежащих регионов.

И если миграция в обозримом будущем будет оставаться резервом повышения или хотя бы стабилизации численности населения города, то вот на рождаемость в этом смысле полагаться сложнее. Так, в январе текущего года родилось 2 тысячи 100 младенцев — год назад их было на 200 больше. А вот смертность выросла почти на четверть (3 тысячи 190 человек в 2020 году против 3 тысяч 988 человек в 2021 году). Понятно, что никакого естественного прироста населения в таких условиях ожидать не приходится — всплеска рождаемости ожидать трудно, а вот смертность так или иначе будет сохраняться на нынешнем уровне.

Можно ли повысить рождаемость?

Демографическая проблема в XXI веке стоит остро не только в рамках отдельно взятого Новосибирска, но и всей России. Она постоянно обсуждается на уровне президента и правительства. На уровне риторики, за исключением отдельных казусов вроде «государство не просило вас рожать», подчеркивается важность повышения рождаемости, постоянно предлагаются какие-то новые меры материального стимулирования рождаемости. Но всё это проблему не решает.

Более того, есть подозрение, что она в принципе нерешаема, ибо маленькая рождаемость (менее двух детей в среднем на одну женщину) — это примета всех развитых обществ. Сегодня в мире высокая рождаемость сохраняется только у народов, живущих в условиях патриархальных ценностей — там, где запрещены аборты, недоступны средства контрацепции. В остальном же почти везде рождаемость не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, не говоря уже о расширенном, то есть когда численность населения не только поддерживается за счет естественного прироста, но и увеличивается.

Виноваты ли в этом гомосексуалисты и чайлдфри?

В этом контексте я хотел бы затронуть вопрос, связанный с так называемыми чайлдфри — людьми, которые сознательно отказываются от рождения детей. Многие именно их считают причиной низкой рождаемости. Но это глупость. Вообще Россия и сегодня остается страной с весьма консервативными установками в плане социальных норм и правил, что выражается, например, в непринятии сексуальных меньшинств и социальном одобрении классической гетеросексуальной семьи. Правда, на уровень рождаемости эти установки если и влияют, то весьма выборочно — ибо по этому показателю мы уступаем даже «бездуховным» США и почти на равных с такой же «бездуховной» Европой.

Во всём мире есть определенное количество людей, которые не имеют детей, потому что это их сознательный выбор, потому что они этого не хотят. Причем как правило это довольно успешные люди, которые при желании могли бы обеспечивать своих детей, но такого желания у них нет. У чайлдфри есть как сторонники, так и противники. И у каждой стороны, как им кажется, весьма убедительные аргументы.

Люди, придерживающиеся этой концепции, в основном аргументируют свой отказ от детей личными мотивами — просто им не нужны дети, с ними сопряжена огромная ответственность, куча проблем, неизбежно сопутствующих их воспитанию. Короче, без детей банально проще жить, потому что они не мешают тебе жить так, как ты хочешь. Вторая сторона, в свою очередь, напирает на то, что рождение детей — общественный долг, предназначение каждой женщины. А если она этого не делает, то с ней что-то не так. Аргументация на уровне «Домостроя», но ею часто оперируют и сегодня.

Я лично считаю, что иметь или не иметь детей — личное дело каждого человека. Сколько мы видим примеров несчастных, нежеланных детей, рожденных по глупости, случайно, под давлением окружения и общественных норм. Детей нельзя рожать потому, что «так надо». Здесь подобные аргументы не действуют. Рожать детей должны только те, кто действительно этого хочет, кто к этому готов во всех смыслах. Зачем себя насиловать и делать то, что нужно не тебе, а другим людям? Пусть даже близким. Это абсурд.

Так нужно повышать рождаемость или нет?

На мой взгляд, акцент нужно делать не на увеличении рождаемости. Существенно повысить ее в ближайшее время не удастся по многим причинам — хотя бы потому, что сейчас наибольшую долю фертильного населения составляет относительно малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы. Можно вводить материнские капиталы, придумывать еще что-то вроде этого, но рождаемость всё равно не удастся вывести на уровень XIX — начала XX веков. И отдельные многодетные семьи это не исправят. А вот что действительно имеет смысл делать, так это бороться с высокой смертностью. Тут нам как раз есть куда расти. Но и эту задачу решить будет непросто, учитывая состояние системы здравоохранения, ситуацию на наших дорогах, уровень алкоголизации населения и прочие факторы. Понятно, что после того как коронавирус будет побежден, смертность должна снизиться, но прочие факторы сохранятся.

Если население города и дальше будет расти, то, скорее всего, исключительно за счет мигрантов. Другое дело: а нужен ли вообще Новосибирску дальнейший рост населения? Я лично в этом не уверен. Город уже сейчас сильно перегружен, что хорошо видно по состоянию транспортной системы. Но, как бы там ни было, можно сказать одно: демографическими процессами можно пытаться управлять, но полностью контролировать их невозможно, и нам остается только следить за развитием событий. Ну, и участвовать в них — по мере желания и возможности.

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демографическая ситуация
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