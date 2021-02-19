Государство просит вас рожать: почему Новосибирск оказался в демографической яме (впервые за 17 лет)

А вот миграционное движение пока остается в плюсе. В 2019 году в Новосибирск прибыло 45 тысяч 503 человека, выбыло — 32 тысячи 454 человека (миграционный прирост составил 13 тысяч 49 человек). В 2020 году показатели ухудшились: прибыло в город 24 тысячи 75 человек, убыло — 22 тысячи 39 человек (прирост — 2 тысячи 36 человек). Если же в общем оценить качественный состав людей, приезжающих в город на постоянное или более-менее продолжительное пребывание, то можно выделить несколько категорий: приезжие из населенных пунктов в пределах области, приезжие из других регионов (большинство — из других регионов СФО), мигранты из стран ближнего зарубежья. В подавляющем большинстве это или студенты, приезжающие учиться, или люди, перебирающиеся к нам в поисках работы из менее крупных городов и поселков как внутри НСО, так и близлежащих регионов.



И если миграция в обозримом будущем будет оставаться резервом повышения или хотя бы стабилизации численности населения города, то вот на рождаемость в этом смысле полагаться сложнее. Так, в январе текущего года родилось 2 тысячи 100 младенцев — год назад их было на 200 больше. А вот смертность выросла почти на четверть ( 3 тысячи 190 человек в 2020 году против 3 тысяч 988 человек в 2021 году). Понятно, что никакого естественного прироста населения в таких условиях ожидать не приходится — всплеска рождаемости ожидать трудно, а вот смертность так или иначе будет сохраняться на нынешнем уровне.

