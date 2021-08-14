14 августа суббота
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 73.47
eur 86.22
Тема дняКак блондинка из провинции вышла замуж в Америке

Все новости

Все новости

Новые многоэтажные дома появятся на месте сквера на Ипподромской

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство

274
6Обсудить

Поделиться

Новосибирцы знают «Расцветай» по строящимся по всему городу многоэтажным домам

Новосибирцы знают «Расцветай» по строящимся по всему городу многоэтажным домам

Поделиться

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство дома на Ипподромской

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство трех многоэтажных зданий в сквере на Ипподромской. Информация об этом появилась на сайте мэрии 3 августа. Строительством будет заниматься ООО «Астра».

На месте рядом с парком Хоккайдо появятся несколько жилых зданий 26–28-этажных. Также там появится две парковки. Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий и террас) будет 51355,37 кв.метров. В домах будет 1180 квартир.

Учредителем ООО «Астра» является ООО «Расцветай-Инвест». «Астра» появился в 2020 году. По данным Контур Фокуса, основная их деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. «Расцветай» известный в Новосибирске застройщик на рынке новостроек с 2017 года. Сейчас у них около 10 построенных домов в городе. Конечным 100% владельцем ООО «Астро» является Глеб Половников. В ГК «Расцветай» НГС постановление мэрии не прокомментировали.

Недавно мэрия отозвала разрешение на строительство дороги выданное ЖК «Академии». Дорога должна была разгрузить Ипподромскую, но она не утроила жителей «Флотилии».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ипподромскаяскверстройка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...