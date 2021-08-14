Новые многоэтажные дома появятся на месте сквера на Ипподромской

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство дома на Ипподромской
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство трех многоэтажных зданий в сквере на Ипподромской. Информация об этом появилась на сайте мэрии 3 августа. Строительством будет заниматься ООО «Астра».
На месте рядом с парком Хоккайдо появятся несколько жилых зданий 26–28-этажных. Также там появится две парковки. Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий и террас) будет 51355,37 кв.метров. В домах будет 1180 квартир.
Учредителем ООО «Астра» является ООО «Расцветай-Инвест». «Астра» появился в 2020 году. По данным Контур Фокуса, основная их деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. «Расцветай» известный в Новосибирске застройщик на рынке новостроек с 2017 года. Сейчас у них около 10 построенных домов в городе. Конечным 100% владельцем ООО «Астро» является Глеб Половников. В ГК «Расцветай» НГС постановление мэрии не прокомментировали.
Недавно мэрия отозвала разрешение на строительство дороги выданное ЖК «Академии». Дорога должна была разгрузить Ипподромскую, но она не утроила жителей «Флотилии».