Мэрия отменила разрешение на строительство дороги возле ЖК «Флотилия» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отменила разрешение, выданное ЖК «Академия», на строительство дороги возле ЖК «Флотилия».
Будущая дорога мешала жителям «Флотилии», так как ради нее убирали деревья, планировалось, что она пройдет через парк и заденет благоустроенные парковки. Дорогу строили лишь один день, после отмены строительства остались ограждения и сломанный тротуар. На вопрос, кто это будет убирать, в мэрии на запрос НГС не ответили. Застройщик «Флотилии» «Дом-Строй» также не знает, кто будет убирать оставленные разрушения после стройки. Сейчас они пытаются выяснить это у мэрии Новосибирска.
После того, как жители ЖК «Флотилия» сходили к депутатам Заксобрания, которые остановили строительство, в мэрии прошло совещание. После него мэрия окончательно остановила стройку.
— Технические условия на присоединение данной дороги (местного проезда) к городской улично-дорожной сети были подготовлены на основании обращения застройщика ООО ЖК «Академия». В июне текущего 2021 года взамен выданных ранее технических условий ООО ЖК «Академия» выданы новые технические условия, исключающие строительство этой дороги. В связи с отменой ранее выданных технических условий на устройство местного проезда, работы по строительству дороги под подлежащим ремонту пешеходным мостом по улице Сибревкома над улицей Ипподромской магистралью производиться не будут, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Застройщик ЖК «Академия» считает такое решение несправедливым. Жители создали петицию и отправили письмо мэру Новосибирска. По плану, дорога к ЖК «Академия» должна была быть закончена в 2021 году.
— Наши жители направили письмо мэру вместе с жителями ЖК «Эльбрус» о том, что им нужен этот выезд по Кирова во внутриквартальной дороге съезд. Потому что получается, что у нас есть межквартальный проезд и нет выезда по Кирова, они объединились, создали петицию и хотят добиться разрешения строительства этого выезда. Наших жителей лишают возможности этого выезда, — рассказала представительница ЖК «Академия».
Дорога, по словам застройщика, нужна всему городу. Она должна разгрузить поток машин на Ипподромской. Застройщик ЖК «Академия» предлагал «Дом-Строю», застройщику «Флотилии», разные варианты, как по минимуму задеть благоустроенную территорию «Флотилии».
В Новосибирске запланировали несколько объектов, которые должны снизить уровень пробок на улице Большевистской. Сейчас планируют сделать новую станцию городской электрички и новой остановки в Академгородке, магистраль непрерывного движения, в которую входит развязка на Старом шоссе и пешеходный мост на Ине.