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Мэрия отменила разрешение на строительство дороги возле ЖК «Флотилия» в Новосибирске

При этом работы уже были начаты, строители уже разломали некоторые тротуары

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Тротуары возле «Флотилии» до сих пор разрушены

Тротуары возле «Флотилии» до сих пор разрушены

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Мэрия Новосибирска отменила разрешение, выданное ЖК «Академия», на строительство дороги возле ЖК «Флотилия».

Будущая дорога мешала жителям «Флотилии», так как ради нее убирали деревья, планировалось, что она пройдет через парк и заденет благоустроенные парковки. Дорогу строили лишь один день, после отмены строительства остались ограждения и сломанный тротуар. На вопрос, кто это будет убирать, в мэрии на запрос НГС не ответили. Застройщик «Флотилии» «Дом-Строй» также не знает, кто будет убирать оставленные разрушения после стройки. Сейчас они пытаются выяснить это у мэрии Новосибирска.

После того, как жители ЖК «Флотилия» сходили к депутатам Заксобрания, которые остановили строительство, в мэрии прошло совещание. После него мэрия окончательно остановила стройку.

Часть дороги перегородили для ремонта

Часть дороги перегородили для ремонта

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— Технические условия на присоединение данной дороги (местного проезда) к городской улично-дорожной сети были подготовлены на основании обращения застройщика ООО ЖК «Академия». В июне текущего 2021 года взамен выданных ранее технических условий ООО ЖК «Академия» выданы новые технические условия, исключающие строительство этой дороги. В связи с отменой ранее выданных технических условий на устройство местного проезда, работы по строительству дороги под подлежащим ремонту пешеходным мостом по улице Сибревкома над улицей Ипподромской магистралью производиться не будут, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

ЖК «Академия» при строительстве убрал только больные деревья

ЖК «Академия» при строительстве убрал только больные деревья

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Застройщик ЖК «Академия» считает такое решение несправедливым. Жители создали петицию и отправили письмо мэру Новосибирска. По плану, дорога к ЖК «Академия» должна была быть закончена в 2021 году.

— Наши жители направили письмо мэру вместе с жителями ЖК «Эльбрус» о том, что им нужен этот выезд по Кирова во внутриквартальной дороге съезд. Потому что получается, что у нас есть межквартальный проезд и нет выезда по Кирова, они объединились, создали петицию и хотят добиться разрешения строительства этого выезда. Наших жителей лишают возможности этого выезда, — рассказала представительница ЖК «Академия».

На месте строительства дороги торчат провода от уличного освещения

На месте строительства дороги торчат провода от уличного освещения

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Дорога, по словам застройщика, нужна всему городу. Она должна разгрузить поток машин на Ипподромской. Застройщик ЖК «Академия» предлагал «Дом-Строю», застройщику «Флотилии», разные варианты, как по минимуму задеть благоустроенную территорию «Флотилии».

Второй съезд из ЖК «Флотилия» закрыт

Второй съезд из ЖК «Флотилия» закрыт

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В Новосибирске запланировали несколько объектов, которые должны снизить уровень пробок на улице Большевистской. Сейчас планируют сделать новую станцию городской электрички и новой остановки в Академгородке, магистраль непрерывного движения, в которую входит развязка на Старом шоссе и пешеходный мост на Ине.

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ЖК «Флотилия»академиядорога
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