Мэрия отменила разрешение на строительство дороги возле ЖК «Флотилия» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отменила разрешение, выданное ЖК «Академия», на строительство дороги возле ЖК «Флотилия».

Будущая дорога мешала жителям «Флотилии», так как ради нее убирали деревья, планировалось, что она пройдет через парк и заденет благоустроенные парковки. Дорогу строили лишь один день, после отмены строительства остались ограждения и сломанный тротуар. На вопрос, кто это будет убирать, в мэрии на запрос НГС не ответили. Застройщик «Флотилии» «Дом-Строй» также не знает, кто будет убирать оставленные разрушения после стройки. Сейчас они пытаются выяснить это у мэрии Новосибирска.

