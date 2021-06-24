Возле «Флотилии» начали рубить деревья ради дороги, которая возмутила жителей ЖК — работы длились недолго

ЖК «Академия» остановила работу над новой дорогой
В Новосибирске возле ЖК «Флотилия», где уже две недели не могут решить вопрос со строительством новой дороги. Сегодня утром, 24 июня, начали сносить деревья. Однако к середине дня работы пришлось остановить.
Остановили до понедельника
Жители «Флотилии» вышли к рабочим и пытались выяснить, что происходит. Как оказалось, у рабочих есть разрешение на снос деревьев.
— ЖК «Академия» благополучно сносит деревья, которые обещала пересадить. У них и разрешение на вырубку есть, — пишут НГС жители «Флотилии». После этого жители «Флотилии» дошли до депутатов Заксобрания — те заявили, что строительство дороги будет приостановлено.
Спустя несколько часов строительство действительно остановили до понедельника, — подтвердили в ЖК «Академия». До остановки работы в ЖК «Академия» сообщали, что пересаживать собираются 26 деревьев, также на участке есть 13 аварийных, которые подлежат сносу. Так, всего из-за новой дороги, уберут 39 деревьев.
— Работы приостановлены до понедельника. Видимо, интересы жителей «Флотилии» превыше интересов остальных жителей Новосибирска. Мы рассчитываем на последовательность действий муниципалитета. Всё же этот проезд возводится для удобства всех горожан, — рассказали в ЖК «Академия».
«Делаем дорогу, которая нужна городу»
Владимир Кальченко, бенефициар проекта ЖК «Академия» считает, что действия жителей «Флотилии» создают опасный прецедент, когда не дают мэрии города пользоваться землей, которая в ее распоряжении.
— Решение о дороге, которое приняли депутаты и мэрия, было в Генплане 2021 года. Вообще, решение строить эту дорогу было принято 13 лет назад. Не для кого ни секрет, что, когда строилась «Флотилия», застройщику компании «Дом-Строй» были выданы техусловия на эту дорогу (документы есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Они должны были свою часть дороги сделать, часть — мы и часть — ЖК «Сибревком». Каждый выполнил свои техусловия. «Дом-Строй» сделал проект, который соединяет эту дорогу и поворачивает ее на улицу Кирова. Мы последние выполнили свою часть, и мэрия нам предложила сделать дорогу полностью, мы согласились. Мы делаем дорогу, которая нужна всему городу и это ни для кого не было секретом, — говорит Владимир Кальченко.
Изначально жители «Флотилии» были против дороги из-за того, что по генплану она должна проходить по зоне, где расположены их парковки.
По словам представителей ЖК «Академии», до отмены строительства шла работа над проектом таким образом, чтобы не тронуть пять машино-мест, которые по плану должны быть ликвидированы. Также 18 июня прошла встреча с мэрией города Новосибирска, представителями ЖК «Академии» и «Дом-Строем», застройщиком ЖК «Флотилии».
— В течение недели представители компании «Дом-Строй» должны сделать конструктивное и реализуемое предложение о своем видении прохождения этого автопроезда с улицы Ипподромской на улицу Кирова. При этом они обязаны учесть, что земля, на которой расположены элементы благоустройства ЖК «Флотилия» и парковочные места, принадлежат мэрии. Дороге быть в любом случае. Со слов руководителя департамента транспорта, город 13 лет ждал эту дорогу и руководство «Дом-Строя» не только знало, но и выполняло все требования мэрии и ТУ, связанные с реализацией этого проезда. Данная дорога предназначена для разгрузки Ипподромской и совершенствования транспортной инфраструктуры нашего города, — рассказал Владимир Кальченко.
В Мэрии Новосибирска сообщили на запрос корреспондента НГС, что дорогу от Кирова до Ипподромской с тротуаром и освещением было решено запроектировать в 2016 году.
«Флотилия» разрабатывает решения
В «Дом-Строй» корреспонденту НГС рассказали, что сейчас работает несколько инициативных групп в ЖК «Флотилии», которые занимаются разными направлениями.
— Мы в диалоге со всеми: мы в диалоге со СМИ, с мэрией и с жильцами «Флотилии». Если до нас кто-то не дозвонился — человек взял пришел, и получил информацию. Мы — ответственный застройщик, мы готовы на все вопросы давать ответы. Конфликта нет, есть жители, которые видят риски нарушения собственных прав при строительстве дороги, поэтому они взаимодействуют с органами власти, чтобы найти вариант удобный для всех, — рассказали в компании «Дом-Строй».
ГК «Дом-Строй» начала передавать владельцам ключи от квартир в последнем доме проекта «Флотилия» в августе 2019 года. Подробнее об этом комплексе мы рассказывали здесь. За несколько лет строительства необычный комплекс со светящимися «коронованными» домами эволюционировал от серьезного раздражителя (часть горожан до сих пор не могут простить застройщику привычную зону для прогулок, которая была на месте домов) до визитной карточки города и одного из открыточных мест.