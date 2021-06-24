Возле «Флотилии» начали рубить деревья ради дороги, которая возмутила жителей ЖК — работы длились недолго

Спустя несколько часов строительство действительно остановили до понедельника, — подтвердили в ЖК «Академия». До остановки работы в ЖК «Академия» сообщали, что пересаживать собираются 26 деревьев, также на участке есть 13 аварийных, которые подлежат сносу. Так, всего из-за новой дороги, уберут 39 деревьев.

— Работы приостановлены до понедельника. Видимо, интересы жителей «Флотилии» превыше интересов остальных жителей Новосибирска. Мы рассчитываем на последовательность действий муниципалитета. Всё же этот проезд возводится для удобства всех горожан, — рассказали в ЖК «Академия».

«Делаем дорогу, которая нужна городу»

Владимир Кальченко, бенефициар проекта ЖК «Академия» считает, что действия жителей «Флотилии» создают опасный прецедент, когда не дают мэрии города пользоваться землей, которая в ее распоряжении.



— Решение о дороге, которое приняли депутаты и мэрия, было в Генплане 2021 года. Вообще, решение строить эту дорогу было принято 13 лет назад. Не для кого ни секрет, что, когда строилась «Флотилия», застройщику компании «Дом-Строй» были выданы техусловия на эту дорогу (документы есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Они должны были свою часть дороги сделать, часть — мы и часть — ЖК «Сибревком». Каждый выполнил свои техусловия. «Дом-Строй» сделал проект, который соединяет эту дорогу и поворачивает ее на улицу Кирова. Мы последние выполнили свою часть, и мэрия нам предложила сделать дорогу полностью, мы согласились. Мы делаем дорогу, которая нужна всему городу и это ни для кого не было секретом, — говорит Владимир Кальченко.