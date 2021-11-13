«Администрация района не хочет высказывать позицию»: в Новосибирске сотни людей собрались на сходку, чтобы отстоять сквер

В Новосибирске 13 ноября сотни жителей микрорайона МЖК собрались, чтобы отстоять сквер. Там хотят построить ларьки. Как сообщили активисты НГС, в 12 часов возле планируемых ларьков собралось около трех сотен жильцов.

О конфликте НГС подробно рассказал накануне: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат Заксобрания. Но 5 ноября на МЖК появились рабочие, которые стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. При этом еще в феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.

