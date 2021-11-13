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«Администрация района не хочет высказывать позицию»: в Новосибирске сотни людей собрались на сходку, чтобы отстоять сквер

Вместо обещанного сквера на МЖК хотят построить ларьки

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Десятки новосибирцев собрались на улице

Десятки новосибирцев собрались на улице

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В Новосибирске сотни жителей МЖК собрались на сходку за сквер

В Новосибирске 13 ноября сотни жителей микрорайона МЖК собрались, чтобы отстоять сквер. Там хотят построить ларьки. Как сообщили активисты НГС, в 12 часов возле планируемых ларьков собралось около трех сотен жильцов.

О конфликте НГС подробно рассказал накануне: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат Заксобрания. Но 5 ноября на МЖК появились рабочие, которые стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. При этом еще в феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.

Жители выступали против ларьков

Жители выступали против ларьков

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Как сообщают читатели НГС, вокруг нет благоустроенных зеленых зон

Как сообщают читатели НГС, вокруг нет благоустроенных зеленых зон

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Выступления жителей прерывались сообщениями полицейских. Они по громкоговорителю предупреждали, что жители нарушают федеральный закон о собрании. Как сообщил депутат Сергей Конько, мероприятие было оформлено как собрание жильцов дома по ул. Высоцкого, 31. Собрание было открытое. Также отдельно люди стояли с одиночными пикетами.

Депутат единоросс Сергей Конько вышел к жителям МЖК. Как передают нам местные жители, депутат собрал около 20 тысяч подписей под петицией об отмене за строительство ларьков.

— Мы не хотим здесь никаких ларьков...У нас администрация района не хочет высказывать свою позицию. Говорит о том, что нужно назначить какую-то рабочую группу. Какая рабочая группа? Что на ней обсуждают? — сказал жителям МЖК Сергей Конько.

Жители рассказали, что встреча прошла без конфликтов.

— Основные жители Плющихинского жилмассива — это молодые семьи, многодетные семьи и пожилые люди. Мы с мужем считали на нашей территории: через дорогу у нас четыре ларька с пивом плюс в округе три торговых центра. На другой дороге еще два ларька с пивом, во дворе — магазин с пивом. Это всё для детей делается или для кого? Ни одного парка, ни одного сквера, — рассказала НГС Олеся Умуракова, жительница жилмассива.


Как рассказал НГС депутат Сергей Конько, на собрании никто ни к чему не призывал.

— Чиновники очень хотят убедить жителей, что мнение на МЖК неоднозначное и кто-то хочет торговые павильоны, кто-то не против. А этот сход граждан показал позицию однозначную. Там не было ни одного человека, кроме самого представителя застройщика, кто за павильоны.

Помимо Сергея Конько перед жителями выступил отец Дмитрий. Он служит в церкви, которая располагается рядом с предполагаемым сквером. Читатель НГС рассказал, что на встрече был заместитель главы администрации Октябрьского района по экономике и доходам Чагин Яков.

Вечером 12 ноября, жители дома № 31 на улице Высоцкого встретились с главой Октябрьского района Александром Колмаковым, чтобы обсудить скандальное строительство торгового павильона возле их домов. Чиновник заявил, что бунтующие против строительства ларьков пошли на компромисс. Жильцы говорят, что это не так.

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ларькискверсобрание
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