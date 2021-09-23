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Напротив здания «Универсама» на Ленина половину тротуара разобрали и обнесли забором

Участок, где сейчас идут работы, предназначен для объектов торговли

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На Ленина, 10 разобрали половину тротуара

На Ленина, 10 разобрали половину тротуара

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В Новосибирске рядом со зданием «Универсама» разобрали плитку на тротуаре и огородили забором рабочую зону.

Что именно будет на этом месте, рабочие на площадке не знают. На вопросы корреспондента НГС они заявили, что «их дело — работать руками». Продавцы в магазине тоже не знают наверняка про то, какие работы там планируются. Но, по их информации, там будут строить павильоны. Сейчас разобранная часть тротуара занимает его половину.

В администрации магазина «Универсам» корреспонденту НГС сообщили, что объяснить происходящее сможет гендиректор АО «Универсам» Владимир Шевченко. На момент публикации он не вышел на связь.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

Летом на этом участке стояли передвижные кофейни и автобусы с едой

Летом на этом участке стояли передвижные кофейни и автобусы с едой

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АО «Универсам» был создан еще в 1993 году. За 2020 год у них был чистый убыток 296 тыс. рублей.

Возможно на этом участке будут павильоны

Возможно на этом участке будут павильоны

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Рядом со зданием «Универсама» сейчас пустует павильон. На нем висит плакат с предложением аренды

Рядом со зданием «Универсама» сейчас пустует павильон. На нем висит плакат с предложением аренды

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Кадастровый участок, на котором ведется стройка, предназначен для размещения объектов торговли

Кадастровый участок, на котором ведется стройка, предназначен для размещения объектов торговли

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В начале сентября напротив «Универсама» также сделали платную парковку. Платная парковка сейчас занимает половину парковочной зоны перед магазином «Универсам». Эта большая парковка разделена на две части: одна принадлежит мэрии Новосибирска, другая половина (левый ряд) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам».

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павильонстройкауниверсам
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