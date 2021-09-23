Напротив здания «Универсама» на Ленина половину тротуара разобрали и обнесли забором

В Новосибирске рядом со зданием «Универсама» разобрали плитку на тротуаре и огородили забором рабочую зону.

Что именно будет на этом месте, рабочие на площадке не знают. На вопросы корреспондента НГС они заявили, что «их дело — работать руками». Продавцы в магазине тоже не знают наверняка про то, какие работы там планируются. Но, по их информации, там будут строить павильоны. Сейчас разобранная часть тротуара занимает его половину.

В администрации магазина «Универсам» корреспонденту НГС сообщили, что объяснить происходящее сможет гендиректор АО «Универсам» Владимир Шевченко. На момент публикации он не вышел на связь.