Парковку у здания «Универсама» в центре Новосибирска вновь сделают платной

В центре Новосибирска устанавливают шлагбаумы для платной парковки
В Новосибирске парковка на улице Ленина вновь станет платной — там уже ведутся работы по установке шлагбаума. Платная парковка будет занимать половину парковочной зоны перед магазином «Универсам». Эта большая парковка разделена на две части: одна принадлежит мэрии Новосибирска, другая половина (левый ряд) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам».
— По информации, предоставленной руководителем «Универсама», в настоящее время на указанном земельном участке осуществляются работы по установке автоматической пропускной системы для организации платной парковки, — сообщили в мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.
Вообще, этот паркинг — предмет давнего спора между мэрией и «Универсамом». До октября 2015 года на этом месте уже была платная парковка, но мэрия через суд добилась ее закрытия. Осенью 2017 года парковка на Ленина вновь стала платной.
В марте 2021 года редакция НГС, готовя материал о плохой уборке снега на этом паркинге, направила запрос городским властям и выяснила, что этой парковки как бы и вовсе не существует. То есть государственная земля есть, машины на ней стоят уже много лет, но официально — это просто участок без определенного назначения и даже без необходимых документов.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с АО «Универсам», чтобы уточнить время окончания работ.
Недавно мэрия Новосибирска назвала дороги, на которых в ближайшие два года уберут парковки и сделают выделенные полосы для общественного транспорта.