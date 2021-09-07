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Парковку у здания «Универсама» в центре Новосибирска вновь сделают платной

Она будет занимать половину парковочного участка

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Платная парковка появится напротив магазина «Универсам» и недалеко от кинотеатра «Победа»

Платная парковка появится напротив магазина «Универсам» и недалеко от кинотеатра «Победа»

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В центре Новосибирска устанавливают шлагбаумы для платной парковки

В Новосибирске парковка на улице Ленина вновь станет платной — там уже ведутся работы по установке шлагбаума. Платная парковка будет занимать половину парковочной зоны перед магазином «Универсам». Эта большая парковка разделена на две части: одна принадлежит мэрии Новосибирска, другая половина (левый ряд) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам».

— По информации, предоставленной руководителем «Универсама», в настоящее время на указанном земельном участке осуществляются работы по установке автоматической пропускной системы для организации платной парковки, — сообщили в мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.

Вообще, этот паркинг — предмет давнего спора между мэрией и «Универсамом». До октября 2015 года на этом месте уже была платная парковка, но мэрия через суд добилась ее закрытия. Осенью 2017 года парковка на Ленина вновь стала платной.

В марте 2021 года редакция НГС, готовя материал о плохой уборке снега на этом паркинге, направила запрос городским властям и выяснила, что этой парковки как бы и вовсе не существует. То есть государственная земля есть, машины на ней стоят уже много лет, но официально — это просто участок без определенного назначения и даже без необходимых документов.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с АО «Универсам», чтобы уточнить время окончания работ.

Недавно мэрия Новосибирска назвала дороги, на которых в ближайшие два года уберут парковки и сделают выделенные полосы для общественного транспорта.

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парковкагород
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