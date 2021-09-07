Парковку у здания «Универсама» в центре Новосибирска вновь сделают платной

В Новосибирске парковка на улице Ленина вновь станет платной — там уже ведутся работы по установке шлагбаума. Платная парковка будет занимать половину парковочной зоны перед магазином «Универсам». Эта большая парковка разделена на две части: одна принадлежит мэрии Новосибирска, другая половина (левый ряд) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам».

— По информации, предоставленной руководителем «Универсама», в настоящее время на указанном земельном участке осуществляются работы по установке автоматической пропускной системы для организации платной парковки, — сообщили в мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.

