Компания депутата Заксобрания реконструирует бассейн СКА в Новосибирске за 743 миллиона

В Новосибирской области определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции бассейна «Спортивного клуба армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске. По данным сайта госзакупок, им стало АО «Астон. Стройтрест 43». Директором организации является депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Николай Машкарин.
Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта на проведение работ на спортивном объекте составляет более 743,8 миллиона рублей. Заказчиком реконструкции выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства».
По данным «Контур.Фокус», АО «Астон. Стройтрест 43» зарегистрировано в 1992 году, директором компании выступает Николай Машкарин — депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ. На конец 2021 года выручка организации составила 877,3 миллиона рублей, чистый убыток — 30,3 миллиона рублей. По состоянию на 31 декабря 2014 года, акционерами общества числились Алексей Матвеев (78,62), Александр Круглов (0,23), Оксана Горина (0,14) и Николай Фисенко (0,11).
На участие в закупке не подано ни одной заявки. Как пояснили корреспонденту НГС в «Управление капитального строительства» региона, по итогу подрядчика согласовали с контролирующим органом — контрольным управлением Новосибирской области. О том, имелись ли на рассмотрении другие компании для заключения контракта, в организации не смогли ответить.
НГС обратился в АО «Астон. Стройтрест 43» с просьбой сообщить, когда организация планирует приступить к выполнению работ по контракту. На момент публикации материала в компании не ответили на запрос. Николай Машкарин отказался комментировать ситуацию через запрос в социальных сетях.
Новосибирские власти объявили конкурс на реконструкцию бассейна СКА в конце августа. Максимальная цена контракта составляла почти 702,9 миллиона рублей, однако на участие в закупке не подали ни одной заявки. Новый аукцион на проведение работ региональные власти объявили в середине октября.
Реконструкцию бассейна СКА начали в феврале 2021 года. В апреле этого года строительство спортивного объекта было приостановлено.