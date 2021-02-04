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В Новосибирске сносят заброшенный бассейн СКА — 9 исторических кадров

Один из крупнейших бассейнов закрыт с 2012 года

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Бассейн на Воинской построили в 1967 году

Бассейн на Воинской построили в 1967 году

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В Новосибирске приступили к сносу заброшенного бассейна СКА

В Новосибирске приступили к сносу бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской — водный комплекс фактически будет построен заново за два года. СКА станет вторым крупнейшим бассейном в городе.

Бассейн рассчитан на 8 дорожек по 50 метров. Кроме СКА, такие длинные дорожки есть только в бассейне&nbsp;«Нептун»

Бассейн рассчитан на 8 дорожек по 50 метров. Кроме СКА, такие длинные дорожки есть только в бассейне «Нептун»

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После завершения строительных работ спортивный комплекс смогут посещать около 1000 спортсменов в сутки

После завершения строительных работ спортивный комплекс смогут посещать около 1000 спортсменов в сутки

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В обновленном бассейне будут созданы условия для занятий спортом маломобильных граждан — проект предусматривает лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна

В обновленном бассейне будут созданы условия для занятий спортом маломобильных граждан — проект предусматривает лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна

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Реконструкция предполагает демонтаж прежнего корпуса и возведение нового современного спорткомплекса на существующих фундаментах<br>

Реконструкция предполагает демонтаж прежнего корпуса и возведение нового современного спорткомплекса на существующих фундаментах

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Ремонт бассейна СКА власти планировали еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что на работы потребуется 120–130 миллионов рублей. После цена выросла<br>

Ремонт бассейна СКА власти планировали еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что на работы потребуется 120–130 миллионов рублей. После цена выросла

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Реконструкцию будет делать компания <nobr class="_">«Армаком»&nbsp;—</nobr> на бассейн потратят 234 миллиона рублей

Реконструкцию будет делать компания «Армаком» — на бассейн потратят 234 миллиона рублей

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Подрядчик займется фундаментом, стенами подвала, внутренней отделкой, ремонтом кровли, системой водоснабжения, канализацией и другими работами

Подрядчик займется фундаментом, стенами подвала, внутренней отделкой, ремонтом кровли, системой водоснабжения, канализацией и другими работами

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Работы закончат в январе 2023 года

Работы закончат в январе 2023 года

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Пешеходный мост над Ипподромской магистралью отремонтируют летом 2021 года — мост расположен там уже 90 лет, его даже хотели сносить. Мы составили карту крытых бассейнов в разных районах города и узнали стоимость часового посещения. Добавляйте этот материал в закладки — зима долгая, пригодится.

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Новосибирсксносбассейн СКА
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