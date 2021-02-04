В Новосибирске сносят заброшенный бассейн СКА — 9 исторических кадров

В Новосибирске приступили к сносу заброшенного бассейна СКА
В Новосибирске приступили к сносу бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской — водный комплекс фактически будет построен заново за два года. СКА станет вторым крупнейшим бассейном в городе.
Пешеходный мост над Ипподромской магистралью отремонтируют летом 2021 года — мост расположен там уже 90 лет, его даже хотели сносить. Мы составили карту крытых бассейнов в разных районах города и узнали стоимость часового посещения. Добавляйте этот материал в закладки — зима долгая, пригодится.