Где сейчас можно поплавать и сколько это стоит: обзор бассейнов Новосибирска

Для посещения бассейна необходима справка от терапевта об отсутствии противопоказаний. Её можно сделать прямо в бассейне за 250 рублей сроком на 3 месяца. Правда, детям до 13 лет (включительно) и беременным в оформлении справки откажут. Также в детской справке должны быть результаты анализа на яйцеглист.

В бассейне несколько программ оплаты. Разовое посещение для взрослого стоит 350 рублей, если с парковкой — 400 рублей; детский (с 7 до 13 лет) — 300 рублей. Также есть предложения по абонементам, в том числе с безлимитным плаванием.



Тем, кто может себе позволить плавать в будни с 10:00 до 16:00, разовое посещение в этом случае будет стоить 300 рублей, с парковкой — 350. Есть специальная карта для пенсионеров, для них разовое посещение с 9:00 до 16:15 обойдется в 250 рублей.

И еще — для тех, кто не умеет плавать и думает, что это теперь на всю жизнь, в бассейне предоставляют услугу тренера для взрослых. 8 групповых занятий стоят от 2800 до 3000 (в зависимости от времени плавания). Если хочется позаниматься персонально с тренером — стоимость абонемента плюс 500 рублей за занятие. Температура в бассейне — 28 градусов.

