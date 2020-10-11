Где сейчас можно поплавать и сколько это стоит: обзор бассейнов Новосибирска

Этой осень в Новосибирске работают 19 крытых бассейнов
Бассейны работают в Новосибирске уже третий месяц: коронавирусный запрет был снят 10 августа. И, несмотря на вторую волну пандемии, новые ограничения пока не предвидятся. Мы составили карту крытых бассейнов в разных районах города и узнали стоимость часового посещения. Добавляйте этот материал в закладки — зима долгая, пригодится.
Интерактивная карта закрытых бассейнов (чтобы посмотреть название бассейна, его адрес и стоимость — щелкайте на значки):
1. Спортивный комплекс «Спартак»
Бассейн находится в центре Новосибирска недалеко от станции метро Красный проспект. В бассейне 6 дорожек длиной 25 метров, глубина дна от 1,2 до 4 метров. Поплавать можно с 7:00 до 21:40. С собой нужно взять сменную обувь, шапочку, губку, шампунь и полотенце.
Для посещения бассейна необходима справка от терапевта об отсутствии противопоказаний. Её можно сделать прямо в бассейне за 250 рублей сроком на 3 месяца. Правда, детям до 13 лет (включительно) и беременным в оформлении справки откажут. Также в детской справке должны быть результаты анализа на яйцеглист.
В бассейне несколько программ оплаты. Разовое посещение для взрослого стоит 350 рублей, если с парковкой — 400 рублей; детский (с 7 до 13 лет) — 300 рублей. Также есть предложения по абонементам, в том числе с безлимитным плаванием.
Тем, кто может себе позволить плавать в будни с 10:00 до 16:00, разовое посещение в этом случае будет стоить 300 рублей, с парковкой — 350. Есть специальная карта для пенсионеров, для них разовое посещение с 9:00 до 16:15 обойдется в 250 рублей.
И еще — для тех, кто не умеет плавать и думает, что это теперь на всю жизнь, в бассейне предоставляют услугу тренера для взрослых. 8 групповых занятий стоят от 2800 до 3000 (в зависимости от времени плавания). Если хочется позаниматься персонально с тренером — стоимость абонемента плюс 500 рублей за занятие. Температура в бассейне — 28 градусов.
Адрес: улица Крылова, дом 20.
Телефон и сайт: 8(383)221–12–27, www.spartak-sib.ru.
Время работы: ежедневно с 7:00 до 23:00: детский бассейн с 8:30 до 21:00.
Стоимость разового посещения: 350 ₽ (есть абонемент).
2. Бассейн «Нептун»
Один из самых больших бассейнов Новосибирска находится рядом с Ледовым дворцом спорта «Сибирь». В бассейне 8 дорожек по 50 м, глубина от 1,8 до 6 м. Температура воды — 28 градусов.
При себе иметь: купальник, шапочку из ткани, сланцы, полотенце, принадлежности для душа, пакет под обувь. Для посещения бассейна справка взрослым не нужна.
Бассейн работает с 7:00 до 20:45. Утром в будние дни есть 5 заходов (07:00; 07:45; 10:00; 10:45; 11:30), днём тоже пять заходов (11:30, 12:15, 13:00, 14:00, 14:45), вечером с 17:45 каждые 45 минут, последний заход в 20:45 (в 19:15 в среду нет захода). В выходные дни первый заплыв в 7:00, потом в 7:45 и затем каждые 45 минут. Последний заплыв в 20:45.
Адрес: улица Богдана Хмельницкого, дом 25.
Телефон и сайт: 8(383)276–34–59, www.neptun-nso.ru.
Время работы: 07:00 до 22:00 без выходных.
Стоимость разового посещения: 350 ₽ (есть абонемент от 1320 ₽ — 4 посещения).
3. Бассейн «Лазурный»
Это относительно небольшой бассейн, который находится на МЖК «Восточный». Здесь есть большая и малая чаша. В большой чаше 6 дорожек по 25 метров, глубина бассейна достигает 1,8 метров. Многие жалуются, что по вечерам в бассейне много народу. Здесь тренируются спортсмены, поэтому время для свободного плавания ограничено. Для посещения бассейна справка не требуется.
С понедельника по субботу заплывы только на 12:00, 12:45, 20:45 (одна дорожка). В воскресенье — с 9:00 до 19:40 каждые 45 минут.
Адрес: улица Лазурная, дом 10/3.
Телефон и сайт: 8(383)328–33–93, водный-спорт.рф.
Время работы: с 09:00 до 21:00 (время свободных дорожек необходимо уточнять по телефону).
Стоимость разового посещения: 225 ₽.
4. Бассейн «Заря»
«Заря» располагается на территории одноименного центра спортивной подготовки. Из плюсов — рядом со зданием есть большая парковка. В бассейне 6 дорожек длиной 25 метров. При этом детям до 14 лет обязательны справки, остальным — нет.
По будням бассейн работает с 8:00 до 21:15 (последний заплыв). Рекомендуемое время посещения в будние дни: с 8:00 до 12:45 каждые 45 минут. С 14:00 до 18:15 все плавательные дорожки заняты детскими спортивными группами. Далее заход с 18:15 до 21:15 каждые 45 минут.
При посещении бассейна при себе иметь: резиновую шапочку для купания, сменную обувь в пакете, чистый купальник (плавки), полотенце, мыло, мочалку. Разовое посещение бассейна — 230 рублей, детям — 180 рублей (до 14 лет).
Адрес: улица Колхидская, дом 8.
Телефон и сайт: 8(383)354–93–63, www.stadion-zarya.ru.
Время работы: 08:00 до 22:00.
Стоимость разового посещения: 230 ₽ (месячный абонемент на 8 посещений — 1280 ₽).
5. Бассейн «Водник»
Бассейн находится недалеко от метро Гагаринская. Тут 6 дорожек длиной 25 метров, глубина от 1,5 — 4,5 метров. Также имеется вышка для прыжков высотой 3 метра.
В бассейне занимаются студенты, но есть время и для свободного посещения. Но лучше уточнять его заранее по указанному ниже номеру (электронного расписания нет).
Заходы в понедельник: два утром (9:30, 11:45), один днём в 14:00 и три вечером (18:30, 19:15, 20:00). Во вторник: два утром (9:30, 11:45), один днём в 14:00, вечером с 18:00 свободное посещение. Последний заплыв в 20:00. В субботу плавать можно с 8:00 до 18:30 каждые 45 минут. В воскресенье бассейн не работает. Справка обязательна нужна от терапевта. Разовое посещение стоит 200 рублей.
Адрес: улица Советская, дом 60Б.
Телефон: 8(383)221–70–30.
Время работы: с 07:00 до 21:00.
Стоимость разового посещения: 200 ₽ (до 16:00) — 215 ₽ (после 16:00)
6. Бассейн «Бригантина»
Бассейн находится в Железнодорожном районе, в нём 4 плавательные дорожки глубиной 25 метров, глубина бассейна от 1,3 до двух метров. Здесь самая низкая стоимость разового посещения — 177 рублей, абонемента нет. Доступен только наличный расчет. Также в бассейн обязательно нужна справка от терапевта и дерматолога.
В будни (включая субботу) свободное плавание в бассейне с 18:00, последний заплыв — в 20:00. В воскресенье заплывы идут весь день с 9 утра.
Адрес: улица 1905 года, дом 39/1.
Телефон и сайт: 8(383)220–31–11, basbrig.ru.
Время работы: с 07:30 до 21:00.
Стоимость разового посещения: 177 ₽.
7. Бассейн «Афалина»
У жителей отдаленного микрорайона Новосибирска «Снегири» есть свой большой плавательный бассейн. Здесь стандартные 6 дорожек длиной 25 метров. Детям для посещения бассейна необходимо предоставить справку, взрослым — не нужно.
Здесь тоже тренируются спортсмены, поэтому свободное плавание есть только в определённое время.
С понедельника по пятницу заплывы ежедневно утром в 11:00, днём в 13:15, три заплыва вечером (18:30, 19:15, 20:00). В субботу — с 9:15 каждые 45 минут до 10:45, днём в 13:15, вечером также каждые 45 минут с 17:45 до 20:00. В воскресенье: с 11:30 до 13:45 и с 16:15 до 19:15.
Разовое посещение стоит 255 рублей. Есть абонемент на 8 посещений — 1730 рублей. Как уточнили в бассейне, абонемент действует в конкретные дни и определенное время, если вы опоздали или пропустили, то занятие пропадает. По правилам внутреннего распорядка, с собой необходимо иметь пакет для сменной обуви, мыло, мочалку, купальник любой, полотенце, шапочка (они есть в продаже в бассейне).
Адрес: улица Курчатова, дом 13/2.
Телефон и сайт: 8(383)274–32–18, водный-спорт.рф.
Время работы: c 09:00 до 21:00.
Стоимость разового посещения: 255 ₽ (есть абонемент на 8 посещений — 1730 рублей).
8. Бассейн «Молодость»
Бассейн находится в Первомайском районе: здесь шесть плавательных дорожек длиной 25 метров. Детей и взрослых обучают плаванию, возможны разовые посещения или регулярные визиты по абонементу.
В понедельник, среду и пятницу свободное плавание есть на 11:00; 11:45; 12:30 и 18:45. Во вторник и четверг ещё в 10:15. В субботу свободное плавание с 8:15 каждые 45 минут до 15:00, затем вечером в 18:00. В воскресенье бассейн работает с 9:45 до 18:45 каждые 45 минут.
Справка для посещения бассейна желательна от терапевта или от дерматолога, что вы здоровы и можете плавать. В основных помещениях бассейна действует масочный режим, на входе посетителям измеряют температуру.
Адрес: улица Аксёнова, дом 38.
Телефон и сайт: 8(383)327–03–09, водный-спорт.рф.
Время работы: с 08:00 до 20:00.
Стоимость разового посещения: 225 ₽ (месячный абонемент от 1545 ₽).
9. Бассейн «Олимпик»
В Кировском районе также есть свой небольшой бассейн. По будням свободное плавание предусмотрено в 11:30 и 12:15, а также вечером в 20:45. В субботу дорожки свободны только в 12:30 и в 20:45. В воскресенье заходы в бассейн есть утром (08:00; 9:00; 9:45; 10:30; 11:30) и днём в (12:15; 13:00 и 13:45).
Адрес: улица Новогодняя, дом 20/4.
Телефон и сайт: 8(383)335–65–79, водный-спорт.рф.
Время работы: с 09:00 до 22:00.
Стоимость разового посещения: 225 ₽.
10. Бассейн «Академ Волна»
Если вы ищете бассейн в нижней зоне Академгородка, то тогда рассмотрите этот вариант. Поплавать здесь могут как взрослые, так и дети. Справка нужна только людям старше 70 лет от терапевта.
Есть абонемент, 10 посещений обойдётся в 1760 рублей. В понедельник в бассейне проводится генеральная уборка, поэтому он работает с 12:00, заходы каждый час до 14:00. В среду заходы на свободное плавание каждый час с 9:00 до 14:00. Во вторник, четверг и субботу свободны дорожки с 9:00 до 14:00, также есть вечерний заход в 20:00. В воскресенье свободное плавание весь день.
Адрес: улица Полевая, дом 5а.
Телефон и сайт: 8(383)334–31–00, водный-спорт.рф.
Время работы: c 9:00 до 21:00 (в пн с 12:00 до 21:00).
Стоимость разового посещения: 215 ₽ (есть абонемент на 10 посещений — 1760 рублей).
11. Бассейн «Динамо»
Разовое посещение стоит 250 рублей, при покупке абонемента от 6 посещений и выше один сеанс обойдётся в 240 рублей. Справка от терапевта об отсутствии противопоказаний обязательна.
Заходы с понедельника по четверг: три утром (7:00, 7:45, 8:30), два в обед (13:00, 13:45) и два вечером (19:45 и 20:30). Вечером в пятницу, субботу и воскресенье в 18:15, 19:00, 19:45. В субботу заплывы начинаются с 7:45. В воскресенье заходы с 9:15 каждые 45 минут.
Адрес: улица Коммунистическая, дом 60.
Телефон и сайт: 8(383)223–52–98, noodinamo.ru.
Время работы: ежедневно с 07:00 до 21:30, (перерыв с 10:15 до 11:45)
Стоимость разового посещения: 270 ₽.
12. Бассейн «Водолей» при НГУЭУ
Этот бассейн открылся в сентябре 2012 года. Он предназначен не только для студентов НГУЭУ, но и для свободного плавания детей и взрослых. Первый заплыв начинается в 8:15 утра. Затем каждые 45 минут. Последний заплыв в 19:45. Каждый понедельник, среду и пятницу с 12:15 до 13:00 санитарный час.
В вопросе медицинской справки здесь есть небольшая особенность: перед посещением бассейна необходимо пройти флюорографию, которую нужно будет предъявить дежурной медсестре в бассейне. Она посмотрит кожные покровы и выдаст медицинский допуск в бассейн. Есть абонемент на 4, 8 и 12 посещений. 8 посещений обойдется в 1800 рублей.
Адрес: улица Каменская, дом 52/2.
Телефон: 8(383)243–95–81.
Время работы: с 8.00 до 21.00 (первый заход — 8.15, последний — 19.45).
Стоимость разового посещения: 250 ₽ (есть абонемент, 8 посещений обойдётся в 1800 рублей).
13. Бассейн при СибУПК
В бассейне работают четыре плавательные дорожки длиной 25 метров. Взрослым справка не нужна. Разовое посещение стоит 215 рублей. Есть абонемент — 8 посещений обойдутся в 1640 рублей (одно посещение — 205 рублей). При этом посетитель прикрепляется к конкретному времени, требуется фотография 3х4.
Бассейн работает ежедневно, несмотря на занятия студентов, в любое время есть свободные дорожки. Первый заплыв ежедневно в 7:30 утра, затем каждые 45 минут, последний заплыв в 20:15 часов вечера.
Адрес: проспект Карла Маркса, дом 26/2.
Телефон: 8(383)346–18–98.
Время работы: с 07:30 до 21:00.
Стоимость разового посещения: 215 ₽ (месячный абонемент от 1640 ₽).
14. Бассейн при НГУ
При университете есть взрослый и детский бассейн, шесть плавательных дорожек 25 метров длиной. Сейчас бассейн на ремонте, но в конце октября его уже должны открыть.
Адрес: улица Пирогова, 12/1.
Телефон и сайт: 8(383)363–41–56, www.nsu.ru.
Время работы: до конца октября на ремонте.
Стоимость посещения: 240 ₽.
15. Бассейн при НГТУ
Бассейн — стандартный, 25 метров в длину, 6 дорожек, правда, большой диапазон глубины — от 1,10 до 3,5 метров. Справка нужна обязательно, плюс должна быть фотография или копия первой страницы паспорта.
Так как это студенческий бассейн, то утреннее и обеденное время в основном занято. Для свободного плавания бассейн открыт каждый день на 18:45, 19:30, 20:15. Во вторник и в четверг есть ещё утреннее время — на 7:00 и 7:45.
В субботу есть одно утреннее время в 11:30, днём три заплыва (13:15; 15:15; 17:00), вечером с 18:00 заплывы каждые 45 минут, последний в 20:15. В воскресенье бассейн работает с 11:00 до 20:00, заплыв каждый час. Касса работает с 10:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Адрес: проспект Карла Маркса, 35/1.
Телефон и сайт: 8(383)346–27–32, sport.nstu.ru.
Время работы: 07:00 до 23:00.
Стоимость разового посещения: 235 ₽ (есть абонемент).
16. Бассейн при СГУПСе
В большом бассейне 6 дорожек длиной 25 метров, глубина — от 1,8 до 4 метров. Заплывы в будни с 6:15 каждые 45 минут. В выходные — весь день с 7:00 до 19:00.
Справка здесь обязательна как взрослому, так и ребёнку, при этом ребёнку, как и во всех бассейнах, нужны результаты анализа. Справку можно получить в бассейне.
Адрес: улица Залесского, дом 3/1.
Телефон: 8(383)328–04–47.
Время работы: c 06:15 до 21:30 (в выходные с 07:00–20:00).
Стоимость разового посещения: 250 ₽.
17. Бассейн СО РАН
В Верхней зоне Академгородка можно взять абонемент в бассейн СО РАН. Он небольшой: три плавательные дорожки по 25 метров, глубина 0,8 — 1,8 метров.
Стоимость плавания для сотрудников СО РАН — 170 рублей, для пенсионеров — 120 рублей. Для взрослых людей, которые не работают в СО РАН, 200 рублей.
Взрослым для посещения бассейна справка не требуется. По понедельникам бассейн работает с 13:00. Во вторник, среду, пятницу и субботу заплывы с 9:15 каждые 45 минут. В четверг и в воскресенье с 10:00 утра каждые 45 минут. Последний заход в 19:00. В бассейне просят предварительно звонить и уточнять время свободного плавания. Есть абонемент, за которым закрепляется конкретные день и время.
Адрес: проспект академика Лаврентьева, 6 к2.
Телефон: 8(383)330–90–84.
Время работы: 09:00 до 19:45.
Стоимость разового посещения: 200 ₽.
18. Отель «Хилтон»
В пятизвездочном отеле «Хилтон» один час посещения термальной зоны, бассейна и джакузи обойдется в 1000 рублей.
Адрес: улица Каменская, дом 7/1.
Телефон и сайт: 8(383)223–01–00, hilton.ru.
Стоимость посещения: 1000 ₽.
19. Мира Термы
В этом термальном комплексе можно поплавать в бассейне, а также окунуться в джакузи. Стоимость посещения до 1750 рублей.
Адрес: улица Окружная, дом 33
Телефон и сайт: 8(383) 363‒38‒10, miratermy.ru.
Время работы: с 09:00 до 23:00.
Стоимость посещения: 1470 — 1750 ₽ за 3 часа.
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