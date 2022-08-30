Бассейн СКА на Воинской собираются реконструировать за 702 миллиона — его достроят в декабре 2023 года
Компания «Армаком» сделала подготовительные работы
Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на реконструкцию бассейна «Спортивного клуба армии» (СКА) на улице Воинской. За реконструкцию будущему подрядчику предлагают 702,9 миллиона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Как следует из документов на госзакупках, начало выполнение работ по контракту — октябрь 2022 года, окончание — декабрь 2023 года. По данным госзакупок, подрядчик должен будет вынести наружную сеть канализации, обустроить фасад и сделать сам бассейн. Из архитектурной стороны объекта подрядчик должен будет обшить здание, сделать всё изнутри и установить витражи.
В апреле этого года стало известно, что строительство бассейна было приостановлено. В 2020 году на подготовительные работы была объявлена закупка на 255 миллионов. Тогда конкурс выиграла компания «Армаком». Тогда вся реконструкция оценивалась в 650 миллионов.
Журналист НГС направил запрос в Министерство строительства Новосибирской области.
Реконструкцию бассейна СКА начали в феврале 2021 года. Городские власти с 2013 года обсуждали капитальный ремонт строения, в