Губернатор отдал «Стрижам» участок без торгов — там построят бассейн за 250 миллионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о передаче группе компаний «Стрижи» участка без торгов — об этом на своей странице в Facebook написал председатель совета директоров группы Илья Поляков.



— Запрос на бассейн в «Стрижах» активно звучит не один год. <…> Постоянно получаю по этому вопросу обращения граждан, звонки, заявления активистов ТОС «Мочищенский», заявки от специалистов, которые хотят работать на таком спортивном объекте, не выезжая за пределы микрорайона. Группа компаний «Стрижи» давно разработала эскиз бассейна и сделала всё зависящее для подготовки к реализации проекта. Бюрократические процедуры в мэрии заняли много времени, но теперь все препоны позади. Можно приступать к проектированию, — написал Поляков.

