Губернатор отдал «Стрижам» участок без торгов — там построят бассейн за 250 миллионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о передаче группе компаний «Стрижи» участка без торгов — об этом на своей странице в Facebook написал председатель совета директоров группы Илья Поляков.
— Запрос на бассейн в «Стрижах» активно звучит не один год. <…> Постоянно получаю по этому вопросу обращения граждан, звонки, заявления активистов ТОС «Мочищенский», заявки от специалистов, которые хотят работать на таком спортивном объекте, не выезжая за пределы микрорайона. Группа компаний «Стрижи» давно разработала эскиз бассейна и сделала всё зависящее для подготовки к реализации проекта. Бюрократические процедуры в мэрии заняли много времени, но теперь все препоны позади. Можно приступать к проектированию, — написал Поляков.
По планам компании, на Охотской появится здание с 25-метровым бассейном на 5–6 дорожек, отдельным детским бассейном, душевыми и раздевалками.
Согласно распоряжению губернатора (копия имеется в распоряжении НГС), бассейн построит как масштабный инвестиционный проект дочерняя компания «Стрижей» — СЗ «Солнечные часы». Для него Травников рекомендовал предоставить в аренду участок на улице Охотской, между административным зданием на Охотской, 81б, зданием центра зимних видов спорта на Охотской 86/3 и территорией жилого комплекса «Эволюция». Площадь участка — 5,5 тысячи кв. м, он предназначен для спортивных объектов, в том числе для бассейнов. Его кадастровая стоимость оценена в 21,31 миллиона рублей, стоимость аренды в документе не указана.
В распоряжении также отмечено, что завершить строительство и ввести здание бассейна в эксплуатацию застройщик должен не позднее 2024 года. В договоре аренды губернатор рекомендовал предусмотреть возможность расторжения в одностороннем порядке, если компания не уложится в оговоренные сроки.
Журналисту НГС Илья Поляков уточнил, что документы долго рассматривали в мэрии Новосибирска — инициативу построить бассейн компания озвучивала еще летом 2020 года, тогда же эскизы представили региональному министру спорта Сергею Ахапову.
По расчетам «Стрижей», в строительство вложат 200–250 миллионов рублей, и бассейн в итоге будет частным.
— Мы постараемся там спортшколу завести, будут квоты для детей и для людей старшего возраста, — заверил при этом Поляков.
В начале декабря городские власти расторгли договор концессии на реконструкцию здания бассейна недалеко от микрорайона «Стрижи» — в поселке Пашино.
В конце прошлого года стало известно, что «Стрижи» начали строить еще один спортивный объект — ледовый комплекс с двумя аренами появится в «Родниках».