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Новосибирские власти расторгли концессию на ремонт бассейна в Пашино — его должны были открыть в 2021-м

Ее заключали на 29 лет, но концессионер не выполнил обязательств

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Старый бассейн должны были отремонтировать не позднее 2021 года, но концессионер своих обязательств не выполнил

Старый бассейн должны были отремонтировать не позднее 2021 года, но концессионер своих обязательств не выполнил

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Мэрия Новосибирска расторгла концессионное соглашение с компанией «Бизнес-Сервис» — она ремонтировала бассейн «Дельфин» на улице Флотской, 26а в Пашино. Как указано в опубликованном в бюллетене мэрии постановлении, компания не исполнила свои обязательства по соглашению, «что создает угрозу жизни и здоровью людей».

Согласно документам мэрии Новосибирска, возможное несоблюдение обязательств по концессии предполагали еще летом при очередной проверке.

Концессионное соглашение на бассейн «Дельфин», построенный в 1975 году, мэрия Новосибирска заключила в 2017 году на 29 лет. По нему срок ввода бассейна в эксплуатацию планировали на 2021 год. Объем инвестиций в проект на момент заключения соглашения оценивали в 25 миллионов рублей. «Бизнес-Сервис» должен был отремонтировать 25-метровую чашу бассейна на 4 дорожки, заменить кровлю и окна, отремонтировать фасад и внутренние помещения, смонтировать все необходимые коммуникации, установить оборудование.

Данные компании «Бизнес-Сервис», с которой заключено соглашение, в документах мэрии не указаны. В Новосибирске действует четыре компании с таким названием, ни у одной из них основной вид деятельности не связан со строительством или эксплуатацией зданий.

Еще один бассейн в Новосибирске реконструируют в Октябрьском районе — после завершения работ он станет самым большим в городе. В следующем году в нем должна начаться отделка.

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Пашинобассейныконцессиямэрия Новосибирска
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