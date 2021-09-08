Еще немного и поплывем: 13 фото, как продвигается масштабная стройка бассейна СКА

ООО ПСК «Армаком» зарегистрировано в марте 2012 года. Уставный капитал фирмы — 18 000 рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», конечный владелец компании — Сергей Гаршин. В 2019–2020 годах «Армаком» выиграл аукционы на строительство детских садов на улицах Виктора Уса и Чехова, а также школы на улице Михаила Немыткина. Цена трех аукционов по строительству школы составила 947,6 млн рублей. Выручка компании в 2018 году составила 893,9 млн рублей, в 2019 — 890,6 млн, в 2020 — 560,4 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период сократилась с 44,7 до 26,2 млн рублей.

