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Еще немного и поплывем: 13 фото, как продвигается масштабная стройка бассейна СКА

Этот бассейн один из крупнейших в городе

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Здание пустовало около 9 лет

Здание пустовало около 9 лет

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В Новосибирске строительство фундамента для бассейна СКА завершили на 30%

В Новосибирске начали монтаж чаш в бассейне «Спортивного клуба армии» (СКА) на улице Воинской.

После окончания работ там начнутся тренировки спортсменов из школы Олимпийского резерва.

Сегодня, 8 сентября, на месте побывала фотокорреспондент НГС Алина Скитович. Показываем, как сейчас выглядит будущий спорткомплекс.

Старое здание бассейна построили в 1967 году. Его перестали использовать в 2012-м, потому что ограждающие конструкции и инженерные системы <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2015/09/21/2262803/" class="_" target="_blank">признали аварийными</a>

Старое здание бассейна построили в 1967 году. Его перестали использовать в 2012-м, потому что ограждающие конструкции и инженерные системы признали аварийными

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В июне прошлого года власти региона <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/06/19/69323122/" class="_" target="_blank">нашли подрядчика</a>, который выполнил проектную документацию для реконструкции объекта. Им стала компания «Проектные технологии»

В июне прошлого года власти региона нашли подрядчика, который выполнил проектную документацию для реконструкции объекта. Им стала компания «Проектные технологии»

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Зимой 2020 года стало известно, что саму реконструкцию здания сделает ООО ПСК «Армаком», которое согласилось выполнить работы <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/12/18/69639801/" class="_" target="_blank">за 234 млн рублей</a>. В феврале большую часть здания <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/02/04/69747675/" class="_" target="_blank">снесли</a>. Его разбирали около 2,5 месяцев

Зимой 2020 года стало известно, что саму реконструкцию здания сделает ООО ПСК «Армаком», которое согласилось выполнить работы за 234 млн рублей. В феврале большую часть здания снесли. Его разбирали около 2,5 месяцев

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ООО ПСК «Армаком» зарегистрировано в марте 2012 года. Уставный капитал фирмы — 18 000 рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», конечный владелец компании — Сергей Гаршин. В 2019–2020 годах «Армаком» выиграл аукционы на строительство детских садов на улицах Виктора Уса и Чехова, а также школы на улице Михаила Немыткина. Цена трех аукционов по строительству школы составила 947,6 млн рублей. Выручка компании в 2018 году составила 893,9 млн рублей, в 2019 — 890,6 млн, в 2020 — 560,4 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период сократилась с 44,7 до 26,2 млн рублей.

— Ход строительства и графики соблюдаются. Единственная проблема, которая, наверное, есть по все стране — удорожание строительных материалов. Достаточно большое, около 40%, — рассказал сегодня министр строительства НСО Иван Шмидт

— Ход строительства и графики соблюдаются. Единственная проблема, которая, наверное, есть по все стране — удорожание строительных материалов. Достаточно большое, около 40%, — рассказал сегодня министр строительства НСО Иван Шмидт

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Изначально стоимость реконструкции оценивали в 425 млн рублей. На сегодняшний день она выросла примерно до 600 млн. Более точные цифры станут известны после корректировки проекта

Изначально стоимость реконструкции оценивали в 425 млн рублей. На сегодняшний день она выросла примерно до 600 млн. Более точные цифры станут известны после корректировки проекта

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После сноса части здания стало понятно, что часть свай находится в плохом состоянии, поэтому строители установили 200 дополнительных, а старые восстановили

После сноса части здания стало понятно, что часть свай находится в плохом состоянии, поэтому строители установили 200 дополнительных, а старые восстановили

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На месте уже провели демонтаж конутрукций, начали обустройство цокольного этажа и установку чаш бассейна

На месте уже провели демонтаж конутрукций, начали обустройство цокольного этажа и установку чаш бассейна

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Готовность каркаса составляет около 30%

Готовность каркаса составляет около 30%

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— До конца года планируем выполнить каркас здания, приступаем к ограждающим конструкциям, где-то в марте выполнить все ограждения, сделать витражи и запустить отопление, — рассказал представитель «Армакома» Андрей Кононов

— До конца года планируем выполнить каркас здания, приступаем к ограждающим конструкциям, где-то в марте выполнить все ограждения, сделать витражи и запустить отопление, — рассказал представитель «Армакома» Андрей Кононов

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В 2022 году в здании начнут отделочные работы

В 2022 году в здании начнут отделочные работы

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Длина бассейна составляет 50 м, его смогут посещать 250 зрителей. В здании будет три этажа

Длина бассейна составляет 50 м, его смогут посещать 250 зрителей. В здании будет три этажа

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Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году

Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году

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Из-за своей долгой истории бассейн СКА знаком многим новосибирцам. НГС собрал их воспоминания о спорткомплексе — почитайте трогательные истории о том, как кто-то научился там плавать, а кто-то потерял золотую цепочку.

Ранее стало известно, что в Новосибирске проведут реконструкцию театра «Старый дом». На это готовы потратить 850 млн — показываем, как преобразится здание.

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