Виниловые пластинки, потерянный кулон и прыжки с вышки: чем новосибирцам запомнился уже разрушенный бассейн СКА

Новосибирцы рассказали о воспоминаниях про исторический бассейн СКА
Власти Новосибирска приступили к сносу бассейна Спортивного клуба армии (СКА) на улице Воинской, построенного в 1960-х годах. За последние годы здание обветшало. Городские власти с 2013 года обсуждали капитальный ремонт строения, в 2016-м его даже предназначили под снос. В 2020 году про заброшенное здание крупнейшего бассейна снова вспомнили — решили реконструировать его за 234 миллиона и вчера, 4 февраля, начали ломать стены. После этого в нашу редакцию стали приходить трогательные воспоминания горожан. Кто-то научился в нем плавать, кто-то потерял золотую цепочку на дне чаши бассейна. А кому-то запомнились маленькие ёлки, которые сейчас уже выросли. Мы собрали самые теплые воспоминания сибиряков о былых временах, когда бассейн СКА еще был открыт для пловцов и пловчих.
— Я вырос в военном городке. Жил напротив Гарнизонного дома офицеров. СКА — это первые хоккейные коньки, массовые катания на льду футбольного поля, которое тогда заливалось каждую зиму. Музыка, раздевалка, пирожки, ватрушки и чай, катание с девочками за руку. Потом, когда там построили бассейн с первыми 50-метровыми дорожками, я туда уже отдал своего сына, которого там научили плавать, — вспоминает наш читатель Александр Мейлихов, который сейчас живет в Германии.
— Мы с детьми ходили в этот бассейн. В сильные морозы транспорт не ходил, поэтому мы шли пешком по трамвайным рельсам до Военной, а там и до бассейна. Когда возвращались домой, то останавливались у колонки и пили из нее воду — брызги на лету замерзали, но нам было жарко в 40-градусный мороз. А сейчас я инвалид 2-й группы и буду очень рада, если смогу вновь посещать бассейн, — сообщает Зоя Гизатулина, читательница НГС.
После реконструкции в обновленном бассейне будут созданы условия для занятий спортом маломобильных граждан — проект предусматривает лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.
— Ходил в этот бассейн, будучи студентом СибГУТИ в конце 90-х и начале 00-х, преподаватель Романов Валентин Михайлович разрешал не ходить на пары по физкультуре, если ходишь к нему в этот бассейн. Самый запомнившийся момент — когда я в первый раз прыгал с 10-метровой вышки, — рассказал читатель НГС Дмитрий Климов.
— Мой дедушка несколько лет был директором этого бассейна. В то время в конце 80-х и бассейн, и стадион СКА процветали. Там было очень комфортно заниматься. Отличные тренеры, вода супер. Порядок был идеальный. А вечером для групп здоровья дедушка подбирал сам хорошую музыку на виниловых пластинках и включал проигрыватель через колонки в помещении бассейна. Волшебное было время. Кстати, елки, которые вымахали перед бассейном, тоже он сам сажал малюсенькими саженцами. Договаривался и привозил, — рассказывает внучка Николая Серебрякова — Елена, читательница НГС.
— Бассейн СКА помню с 80-х годов, когда нас еще школьников Октябрьского района туда привозили на занятия плаванием. Помню, как нас учили держаться на воде, бассейн нам казался таким огромным. В нашем городе всегда было только два бассейна с длиной дорожки 50 метров. В СКА стояли вышки для прыжков в воду, занималось очень много спортсменов, военнослужащие тоже его всегда посещали. Уже позднее я посещала его с друзьями, плавать в нем было одно удовольствие, прохладная вода, длинные дорожки, — радуется читательница НГС Марина Музраева.
Сейчас такие длинные дорожки есть только в бассейне «Нептун».
Еще одна читательница НГС поделилась немного грустной историей:
— Ходили туда на уроки физкультуры, после которой я там как-то потеряла золотую цепочку с кулончиком. Но зато именно там я научилась плавать, — написала нам девушка.
Не так давно в Новосибирске начали реконструировать другое известное здание: власти намерены превратить старый кинотеатр «Пионер» в новый дом для театра Афанасьева. А на этой неделе после реконструкции заработал спортивный центр в бывшем кинотеатре «Космос».