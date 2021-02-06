Виниловые пластинки, потерянный кулон и прыжки с вышки: чем новосибирцам запомнился уже разрушенный бассейн СКА

— Мы с детьми ходили в этот бассейн. В сильные морозы транспорт не ходил, поэтому мы шли пешком по трамвайным рельсам до Военной, а там и до бассейна. Когда возвращались домой, то останавливались у колонки и пили из нее воду — брызги на лету замерзали, но нам было жарко в 40-градусный мороз. А сейчас я инвалид 2-й группы и буду очень рада, если смогу вновь посещать бассейн, — сообщает Зоя Гизатулина, читательница НГС.



После реконструкции в обновленном бассейне будут созданы условия для занятий спортом маломобильных граждан — проект предусматривает лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.