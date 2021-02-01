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В здании бывшего кинотеатра «Космос» открылся спорткомплекс с рингом и бассейном — 10 фото

В него также входит центр хоккейного мастерства, залы для борьбы, фитнеса и тренажёров

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Название комплексу вместе со зданием передал бывший кинотеатр

Название комплексу вместе со зданием передал бывший кинотеатр

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В Новосибирске открылся спорткомплекс «Космос» на базе бывшего кинотеатра

В Новосибирске открылся центр фитнеса и хоккея «Космос» — его создали на базе реконструированного одноименного кинотеатра. В обновлённом центре размещены залы для борьбы, фитнеса, тренажёров, а также сауна и бассейн. Установлены два мини-хоккейных поля с настоящим льдом и три — с синтетическим. Несколько часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных хоккейных школ.

Реконструкцию кинотеатра «Космос», который был построен ещё в 1962 году, провёл частный инвестор в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом. С 2013 года здание не использовалось по назначению, и было решено создать на его месте спортивный центр. Строители сохранили внешний исторический облик здания. Оставили и название, а также «родную» и известную многим вывеску — ее отреставрировали.

Открытие прошло по всем правилам торжественного мероприятия — ленточку тоже перерезали

Открытие прошло по всем правилам торжественного мероприятия — ленточку тоже перерезали

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На каждом из четырех этажей (с 0 по 3) находится стилизованная табличка с указателями и подписями

На каждом из четырех этажей (с 0 по 3) находится стилизованная табличка с указателями и подписями

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На новом льду уже тренируются не только взролые спортсмены...

На новом льду уже тренируются не только взролые спортсмены...

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...но и совсем еще юные хоккеисты...

...но и совсем еще юные хоккеисты...

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...а также маленькие фигуристки

...а также маленькие фигуристки

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Место для настоящих мужчин — зал для занятий боксом с оборудованным рингом

Место для настоящих мужчин — зал для занятий боксом с оборудованным рингом

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На третьем этаже расположился тренажерный зал для общеспортивной подготовки

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В аквазоне находятся сауна и бассейн

В аквазоне находятся сауна и бассейн

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Бассейн в две дорожки по 20 метров — не профессиональный, но вполне комфортный для любителей

Бассейн в две дорожки по 20 метров — не профессиональный, но вполне комфортный для любителей

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