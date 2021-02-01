В здании бывшего кинотеатра «Космос» открылся спорткомплекс с рингом и бассейном — 10 фото

В Новосибирске открылся центр фитнеса и хоккея «Космос» — его создали на базе реконструированного одноименного кинотеатра. В обновлённом центре размещены залы для борьбы, фитнеса, тренажёров, а также сауна и бассейн. Установлены два мини-хоккейных поля с настоящим льдом и три — с синтетическим. Несколько часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных хоккейных школ.



Реконструкцию кинотеатра «Космос», который был построен ещё в 1962 году, провёл частный инвестор в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом. С 2013 года здание не использовалось по назначению, и было решено создать на его месте спортивный центр. Строители сохранили внешний исторический облик здания. Оставили и название, а также «родную» и известную многим вывеску — ее отреставрировали.