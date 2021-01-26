Мэрия второй год пытается снести пристройку у бывшего кинотеатра «Космос» — сегодня там вспыхнул пожар

Стали известны новые подробности пожара на Богдана Хмельницкого, 27/1 в Новосибирске, где сегодня вечером в пристройке к бывшему кинотеатру «Космос» (сейчас там находится Центр хоккейного мастерства) загорелась частная сауна. При пожаре, по данным МЧС, никто не пострадал, но из соседнего здания спорткомплекса пришлось эвакуировать 55 человек, в том числе 19 детей.

Как стало известно НГС, к пристройке, и в частности к ее пожарной безопасности, уже давно были претензии. Еще в 2019 году мэрия Новосибирска обратилась в суд, чтобы снести строение из-за незаконной реконструкции.