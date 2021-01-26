Мэрия второй год пытается снести пристройку у бывшего кинотеатра «Космос» — сегодня там вспыхнул пожар

Пристройку к бывшему кинотеатру «Космос» хочет снести мэрия Новосибирска
Стали известны новые подробности пожара на Богдана
Как стало известно НГС, к пристройке, и в частности к ее пожарной безопасности, уже давно были претензии. Еще в 2019 году мэрия Новосибирска обратилась в суд, чтобы снести строение из-за незаконной реконструкции.
— Пристройка к кинотеатру «Космос» появилась в 90-м году. Была построена абсолютно законно, как кафе-чебуречная. В последующем она несколько раз перепродавалась. В итоге оказалась в собственности гражданина Ермакова. Гражданин незаконно реконструировал ее. То есть одноэтажное кафе-чебуречная стало трехэтажной баней с недостроенной гостиницей. Произошло это в период с 2005 по 2015 годы. То есть оно строилось потихонечку и до сих пор незакончено, — рассказал адвокат Игорь Овчинников, представляющий ООО «Центр хоккейного мастерства».
По словам адвоката, строительство в здании незакончено. А значит, эксплуатировать его нельзя. В результате реконструкции, на которую не было получено разрешения, площадь объекта увеличилась примерно с 1 до 4 тысяч квадратных метров.
Позже эксперты пришли к выводу, что здание неопасно, однако заключение судебной экспертизы было оспорено.
— Дело отправили на дополнительную экспертизу, в декабре ее предоставили в суд. Она установила, что кафе-чебуречная опасна с точки зрения нарушения норм пожарной безопасности. И видите, как сложилось. Не мы его, конечно, подожгли. Но это подтверждает выводы эксперта о том, что пристройка опасна для жизни с точки зрения пожарной безопасности, — пояснил адвокат Игорь Овчинников.
Владелец пристройки Андрей Ермаков считает, что причиной пожара стал поджог.
— Поджог сауны «Космос» — моя позиция. До этого мне ходили, грозили, условно: «Если ты не готов ее сносить и так далее, у тебя будут большие неприятности», — сообщил он корреспонденту НГС.
По поводу законности самой пристройки владелец признает, что он достроил четвертый этаж. Однако, по его словам, пожар произошел на первом этаже, в достроенной части здания.
— Эта пристройка построена заводом НЗКХ в советское время, образец 1989–1991 года. Законно это было или незаконно? Я думаю, что в то время делалось только законно. Она была трехэтажная, я пристроил четвертый этаж — это есть. Но сауна располагается на первом этаже, в той пристройке, которая относится к заводу НЗКХ, там всё нормально, — объяснил Андрей Ермаков.
Кинотеатр «Космос» решили реконструировать в 2017 году — там собирались открыть Центр хоккейного мастерства для детей. В новом спортивном центре на месте «Космоса» планировали поставить тренажеры скольжения для хоккеистов, зоны отработки бросков, оборудовать зал общей подготовки. НГС подробно писал о масштабных преобразованиях, которые ждут старое здание на Богдашке. В новой функции кинотеатр начал работать с октября прошлого года. НГС побывал на финальном этапе стройки и узнал, как будет выглядеть обновленный «Космос».