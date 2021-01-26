В здании бывшего кинотеатра «Космос» вспыхнул пожар — там загорелась сауна

Здание бывшего кинотеатра «Космос» загорелось в Новосибирске
Вечером 26 января в бывшем здании кинотеатра «Космос» на Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.
— Из бывшего кинотеатра «Космос» уже минут 10 идет дым. Пожарные приехали минут за 5, раскручивают рукава, — сообщил читатель Аркадий.
Другой очевидец прислал видео с места пожара.
— Горит бывший кинотеатр «Космос», оттуда только что выбежали голые тетка и дядька. Там сауна, по ходу, хана ей, — говорит автор видео.
Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в 17:56. Как сообщили дежурному службы очевидцы, в здании заметили задымление в сауне, внутри никого нет — люди успели выйти.
Обновлено. По данным очевидцев, от здания уехала машина скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что сообщение о задымлении в сауне поступило около шести часов вечера. К приезду пожарных из здания эвакуировались три человека.
— В одной из комнат на первом этаже трехэтажного здания сотрудники МЧС России обнаружили очаг возгорания и локализовали его за 16 минут с момента прибытия на место вызова, ещё порядка десяти минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. Горела деревянная обшивка. Площадь пожара уточняется. Внутри сауны людей не обнаружено. Также в ходе работ из смежного здания, где находится спорткомплекс, огнеборцы эвакуировали 36 взрослых и 19 детей, — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Космос решили реконструировать в 2017 году — там решили открыть Центр хоккейного мастерства для детей. В новом спортивном центре на месте «Космоса» планировали поставить тренажёры скольжения для хоккеистов, зоны отработки бросков, оборудуют зал общей подготовки. НГС подробно писал о масштабных преобразованиях, которые ждут старое здание на Богдашке. В новой функции кинотеатр начал работать с октября прошлого года. НГС побывал на финальном этапе стройке и узнал, как будет выглядеть обновленный «Космос».