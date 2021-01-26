В здании бывшего кинотеатра «Космос» вспыхнул пожар — там загорелась сауна

Вечером 26 января в бывшем здании кинотеатра «Космос» на Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.

— Из бывшего кинотеатра «Космос» уже минут 10 идет дым. Пожарные приехали минут за 5, раскручивают рукава, — сообщил читатель Аркадий.

Другой очевидец прислал видео с места пожара.

— Горит бывший кинотеатр «Космос», оттуда только что выбежали голые тетка и дядька. Там сауна, по ходу, хана ей, — говорит автор видео.