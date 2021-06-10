Власти рассказали подробности реконструкции театра «Старый дом» — что будет в новом здании

Правительство НСО рассказало о реконструкции театра «Старый дом»
Здание театра «Старый дом», которое находится на улице Большевистской в Новосибирске, планируют переоборудовать для проведения выставок, театральных фестивалей и других культурных мероприятий. Спектакли будут проходить в новом пристроенном здании.
Такое решение приняли из-за высокой заполняемости зала.
— Отсутствие современного здания и зрительный зал на 160 мест давно не соответствуют масштабам деятельности театра и не отвечают потребностям и запросам зрителя, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.
На первом этапе к театру пристроят новое здание на 320 мест. В нем оборудуют административные помещения, гримерки, фойе, буфет, гардероб, склады для декораций и технические помещения. Площадь пристройки составит около 5000
— Вторым этапом запланирована реконструкция существующего здания, сцены и зала в многофункциональное универсальное помещение для проведения выставок, театрально-музыкальных проектов, театральных фестивалей, перформансов, обучающих мероприятий, — сообщили в Министерстве строительства НСО.
Проект реконструкции планируется выполнить до конца 2021 года, а сами работы — в течение двух лет. Стоимость строительства станет известна, когда будет готов проект реконструкции.
Эскизы обновленного здания для театра уже готовы. Сейчас власти ищут подрядчика, который выполнит проектировочные работы. Посмотрите, как может измениться «Старый дом».