«Стрижи» построят на Родниках спорткомплекс с двумя ледовыми полями

Мэрия Новосибирска разрешила построить на Родниках спортивно-оздоровительный центр с искусственным льдом — он появится на улице Тюленина, на пустом участке между комплексами «Северная корона» и «Онега».



Согласно разрешению на строительство, в новом здании будет три этажа (один — подземный), общая площадь составит 11 тысяч квадратных метров. На подземной парковке запланировали 49 машино-мест.



Строить спортцентр будет компания «Завод Металл-Сервис». По данным «Контур.Фокуса», ею с апреля 2021 года в равных долях владеют Валерий Чкалов, Светлана Шефер и Игорь Белокобыльский, в числе предыдущих учредителей — Леон Поляков. Белокобыльский, Поляков и Чкалов также связаны через компании «Универсальный рынок 1» и «Универсальный рынок 2», зарегистрированные на Кубовой, 112, — там же расположен главный офис ГК «Стрижи».