«Стрижи» построят на Родниках спорткомплекс с двумя ледовыми полями

Мэрия Новосибирска разрешила построить на Родниках спортивно-оздоровительный центр с искусственным льдом — он появится на улице Тюленина, на пустом участке между комплексами «Северная корона» и «Онега».
Согласно разрешению на строительство, в новом здании будет три этажа (один — подземный), общая площадь составит 11 тысяч квадратных метров. На подземной парковке запланировали 49 машино-мест.
Строить спортцентр будет компания «Завод Металл-Сервис». По данным «Контур.Фокуса», ею с апреля 2021 года в равных долях владеют Валерий Чкалов, Светлана Шефер и Игорь Белокобыльский, в числе предыдущих учредителей — Леон Поляков. Белокобыльский, Поляков и Чкалов также связаны через компании «Универсальный рынок 1» и «Универсальный рынок 2», зарегистрированные на Кубовой, 112, — там же расположен главный офис ГК «Стрижи».
Как рассказал председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, ЛДС на Родниках будет частным: ледовые поля будут сдавать в аренду для тренировок. Их будет два, также в плане здания есть два зала для сухих тренировок, несколько раздевалок, комната для переговоров, магазин спорттоваров, два кафе, медицинский кабинет, помещения для администрации, персонала и техники.
— Поля будут для хоккея и фигурного катания, — описал проект Поляков. — Там будут играть новосибирские хоккейные лиги, дети, будут проводиться соревнования, турниры. Будут, конечно, договоренности с департаментом спорта. Однозначно будет и свободное катание: определенные часы и определенные дни будут отведены, когда люди смогут приходить и кататься.
— Я знаю, что есть такое намерение, мы должны с ними (представителями застройщика) встретиться и проговорить параметры, — прокомментировала эту информацию вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
«Стрижи» построят комплекс под ключ: проведут в здании отделку и оборудуют. Завершение всех работ запланировано на конец 2023 года, но в компании допускают, что откроют новый спортивный центр раньше.
Два года назад строительство частного ЛДС анонсировали в соседнем Заельцовском районе: проект поддержал Вячеслав Фетисов, но до реализации он пока не дошел. В начале года в здании бывшего кинотеатра «Космос» открылся спорткомплекс с центром хоккейного мастерства, а меньше чем через полгода прокуратура нашла в нем нарушения.
Крупный ЛДС на Горском жилмассиве, который возводят к молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, еще в стадии строительства — на прошлой неделе стало известно, что на него готовы выделить еще 1,6 миллиарда рублей.